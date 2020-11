Norwegian Cruise Line lanza "EMBARK, The Series", su primera docuserie que anuncia su vuelta al mar

- Este innovador formato permitirá conocer más de cerca la marca y su vuelta al mar

- El elenco del exitoso musical Choir of Man también se reúne para una actuación exclusiva

- El primer episodio será transmitido en vivo el 20 de noviembre de 2020 en www.ncl.com/embark [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2979043-1&h=1303665434&u...]

MADRID, 12 de noviembre del 2020 /PRNewswire/ -- Norwegian Cruise Line, ha anunciado hoy una nueva serie documental, "EMBARK - The Series", [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2979043-1&h=2693396927&u...] que invita al público a conocer más de cerca la marca anuncia su regreso más esperado.

La docuserie comienza con "EMBARK NCL Spotlight Series", dos episodios que muestran el icónico entretenimiento al estilo de las mejores producciones de Broadway y del West End que se encuentra en toda la flota. El primer episodio traslada a los espectadores al histórico West End Garrick Theatre de Londres para una reunión especial que convoca al elenco de "The Choir of Man" [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2979043-1&h=4180271706&u...] por primera vez en muchos meses.

El show es muy valorado por la energía que desprende, la música en vivo y la increíble coreografía. "The Choir of Man" es una experiencia inmersiva con chicos normales que interpretan de todo, desde clásicos hasta rock clásico. Tradicionalmente ambientado en un pub de barrio, el espectáculo destaca la importancia de la comunidad y la conexión humana a través de una serie de canciones, poesía y conversaciones íntimas.

"El entretenimiento nos une, permitiéndonos olvidar nuestras preocupaciones, aunque sea por poco tiempo", afirma Richard Ambrose, Vicepresidente Senior de Entretenimiento y Programación de cruceros de Norwegian Cruise Line. "Durante mucho tiempo hemos sido defensores de la comunidad del entretenimiento y estamos comprometidos a ofrecer actuaciones de alto nivel para nuestros huéspedes. Si bien los teatros están cerrados y las reuniones son limitadas, queremos apoyar a nuestros compañeros artistas mientras conectamos con los invitados de una manera significativa".

Producido y dirigido por Nic Doodson, una de las mentes creativas detrás de "The Choir of Man", el episodio de casi 40 minutos se transmitirá por primera vez en vivo en www.ncl.com/embark [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2979043-1&h=1303665434&u...] el jueves 20 de noviembre de 2020 a las 3 am. CET, antes de estar disponible bajo demanda.

"La familia de 'The Choir of Man' y yo nos quedamos absolutamente encantados cuando NCL nos pidió que nos uniéramos para hacer una actuación exclusiva del espectáculo que los huéspedes pudieran disfrutar desde casa, hasta que tengan la oportunidad de navegar de nuevo", afirma Doodson. "El mundo del teatro ha tenido un año particularmente difícil, por lo que esta oportunidad de cantar, bailar y actuar juntos nuevamente fue un sentimiento increíble, no solo para los chicos, sino para todos los involucrados. Espero que la energía positiva y motivadora se transmita en este episodio e inspire a quienes lo ven a continuar mirando hacia el fututo y días llenos de luz. El elenco agradeció esta oportunidad de reconectarse dentro y fuera del escenario, y ahora más que nunca esperan volver a entretener a los invitados pronto en nuestro pub en tierra, en el mar o en cualquier lugar donde la gente disfrute reuniéndose con sus seres más cercanos ".

En las próximas semanas se compartirán más detalles sobre "EMBARK - The Series".

