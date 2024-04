Nothing presenta Ear y Ear (a) junto con nuevas integraciones ChatGPT (2)

Nothing Introduces Ear and Ear (a) along with new ChatGPT Integrations

Los mejores productos de audio de Nothing hasta la fecha cuentan con interesantes actualizaciones

LONDRES, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Nothing anunció hoy durante su actualización comunitaria del primer trimestre, en vivo desde Tokio, Japón, que establecerá una nueva base para su conjunto de productos de audio con dos nuevos auriculares inalámbricos, Nothing Ear y Nothing Ear (a). Al mismo tiempo, Nothing anunció que mejorará su experiencia general de usuario con integraciones ChatGPT, las primeras en la industria, en sus productos de audio y teléfonos inteligentes.

Como culminación del refinamiento constante en diseño e ingeniería durante los últimos tres años, los productos de audio más nuevos de Nothing ofrecen una experiencia de usuario premium tanto para el audiófilo como para el oyente cotidiano. La compañía ha reducido los números de sus productos de audio para centrarse en el producto y la experiencia del usuario. Nothing Ear está diseñado para audiófilos que buscan la mejor calidad de sonido, mientras que Nothing Ear (a) es para aquellos que buscan el mejor compañero de audio diario.

"Al integrar ChatGPT con los auriculares Nothing, incluidos los nuevos Nothing Ear y Ear (a), y con Nothing OS, hemos dado nuestros primeros pasos hacia el cambio y hay más por venir", dijo Carl Pei, consejero delegado y cofundador de Nothing. "Como siempre, esperamos recibir comentarios de nuestra comunidad".

Nothing Ear - Sonido, Evolucionado

Ear, un refinamiento de Ear (2), conserva y evoluciona el icónico diseño de auricular transparente de Nothing para ofrecer la mejor experiencia de audio jamás creada por la compañía, brindando un sonido más rico sin comprometer el rendimiento.

Sonido

Diseñado pensando en los audiófilos, Nothing Ear presenta el sistema de controlador más avanzado de Nothing hasta la fecha con un controlador dinámico personalizado de 11 mm con materiales de primera calidad cuidadosamente seleccionados para brindar el sonido más auténtico y claro, incluido un diafragma cerámico para una riqueza general y agudos más nítidos. Nada ha mejorado el diseño de doble cámara con respecto al de Ear (2) con dos ventilaciones adicionales para mejorar el flujo de aire y, como resultado, proporcionar un sonido más claro.

Ear admite el códec LHDC 5.0 y LDAC para transmisión de alta resolución a través de Bluetooth, lo que da como resultado un audio poderosamente puro. Ear puede alcanzar hasta 1 Mbps 24 bit/192 kHz con LHDC 5.0 (Códec de audio de alta definición de baja latencia) y hasta 990 kbps y frecuencias de hasta 24 bit/96 kHz con LDAC.

El ecualizador avanzado de Nothing proporciona más personalización a través de una interfaz gráfica simple en la aplicación Nothing X. Los usuarios pueden mejorar su experiencia auditiva con Q Factor y control de frecuencia, así como crear perfiles separados para diferentes géneros. Cuando una persona crea un perfil de sonido personal en la aplicación Nothing X, los datos registrados se utilizan en tiempo real para ajustar los niveles del ecualizador según los resultados de la prueba de audición.

ANC

Ear presenta los poderes de cancelación de ruido más efectivos e inteligentes de Nothing. El nuevo algoritmo Smart ANC comprueba si hay fugas de ruido entre los auriculares y el canal auditivo y, en consecuencia, añade más cancelación de ruido. Ear también tiene en cuenta las distracciones de fondo con Adaptive ANC, que aplica automáticamente uno de los 3 niveles de cancelación de ruido: alto, medio y bajo. Con 45 dB, Ear ofrece una cancelación de ruido que es casi el doble que la de Ear (2). Con un ancho de banda de hasta 5000 Hz, Ear puede detectar y reducir eficazmente los sonidos más desafiantes.

Rendimiento

Desarrollado para ir más lejos, el controlador personalizado compacto de Ear permite una batería más grande, lo que da como resultado una duración de la batería que dura un 25% más que Ear (2): dura hasta 40,5 horas después de una carga completa con el estuche de carga o 8,5 horas de reproducciónsin parar. Para encendidos rápidos, Ear admite carga inalámbrica a 2,5 W. Diez minutos de carga rápida proporcionan diez horas de tiempo de escucha con el estuche.

Ear presenta la tecnología Clear Voice más avanzada de Nothing hasta el momento con un nuevo diseño de micrófono, que permite menos obstrucciones al hablar durante una llamada. Se ha añadido una nueva vía aérea adicional en el vástago para que el viento tenga un camino más claro, lo que reduce la interferencia en un 60 % en comparación con Ear (2).

Los usuarios pueden cambiar sin problemas entre dispositivos en tiempo real con Dual Connection. Con el modo Low Lag, Ear puede reducir el retraso del audio en comparación con el uso normal, dependiendo de la conexión con el otro dispositivo final para jugar sin problemas. Se puede acceder a los controles de desplazamiento para saltar pistas, alternar entre modos de cancelación de ruido y ajustar el volumen.

Nothing Ear (a) - A jugar

Hecho para cada momento del día, Nothing Ear (a) es para los amantes de la música. Con un diseño llamativo y una potente tecnología de cancelación de ruido, es el compañero de audio diario definitivo.

Diseñado en Londres

Diseñado en Londres y al más puro estilo de la firma, Ear (a) presenta el diseño transparente de Nothing, pero toma una nueva dirección con un fresco diseño de burbuja y color amarillo. Con contornos suaves y un fino marco rectangular, Ear (a) se siente tan bien en el bolsillo como en la palma de la mano.

Hola, amarillo

Ear (a) amarillo es el primer producto de Nothing en un color fuera del blanco y negro. El amarillo no solo complementa perfectamente la alegría del diseño de Ear (a), sino que es un color que, en teoría, se alinea con el valor de transparencia de Nothing. Si uno elimina cómo se construyen los colores, quedan los colores primarios. Este enfoque purista del color dio lugar a Nothing a Ear (a) amarillo: un producto de audio vívido y divertido.

ANC

Con el nuevo algoritmo Smart ANC de Nothing, Ear (a) verifica el sello dentro del canal auditivo para detectar fugas de ruido y genera más cancelación de ruido para bloquear la mayor cantidad de ruido posible. Adaptive ANC detecta distracciones en su entorno y aplica automáticamente niveles de cancelación de ruido altos, medios o bajos al ruido circundante.

Con 45 dB, Ear (a) ofrece una cancelación de ruido que es casi el doble que la de Ear (2). Además, con un ancho de banda de hasta 5000 Hz, Ear (a) puede detectar y reducir eficazmente los sonidos más desafiantes.

Sonido

El nuevo controlador de Ear (a) ofrece 2,5 veces más potencia transitoria que aprovecha el innovador diseño de doble cámara de Nothing. Este aumento de potencia ofrece un rendimiento de graves aún más profundo y potente.

Para proteger los detalles del sonido, Ear (a) tiene certificación de audio de alta resolución. Puede transmitir audio de alta resolución a través de conexiones Bluetooth de hasta 990 kbps a 24 bits/96 kHz y es compatible con el códec LDAC* ampliamente admitido para transmisión de alta resolución a través de Bluetooth.

Rendimiento

La batería de 500 mAh del Ear (a) en el estuche de carga y la batería de 46 mAh en cada botón permiten a los usuarios obtener hasta 42,5 horas de reproducción de música después de una carga completa con el estuche de carga. Para encendidos rápidos, Ear (a) puede cargar rápidamente durante diez minutos y ofrecer diez horas de reproducción de música (con el estuche y ANC apagados).

Para cambiar fácilmente de actividad, Ear (a) se puede conectar a dos dispositivos al mismo tiempo. Al igual que Ear, el modo Low Lag de Ear (a) reduce el retraso del audio en comparación con el uso normal, dependiendo de la conexión con el otro dispositivo final. Se puede acceder a los controles de desplazamientoo para saltar pistas, cambiar entre modos de cancelación de ruido y ajustar el volumen.

Integración ChatGPT

Guiado por la misión de avanzar en la transición de los productos de tecnología de consumo a la IA, así como simplificar y mejorar la experiencia del usuario, Nothing ha integrado los auriculares Nothing y el sistema operativo Nothing con ChatGPT para ofrecer a los usuarios acceso instantáneo al conocimiento directamente desde los dispositivos que más utilizan, los auriculares y teléfonos inteligentes.

A través de la nueva integración, los usuarios con el último sistema operativo Nothing y ChatGPT instalados en sus teléfonos Nothing podrán desplazarse para hablar con la herramienta de inteligencia artificial para consumidores más popular del mundo directamente desde los auriculares Nothing, incluidos los recientemente lanzados Ear and Ear ( a). Nothing también mejorará la experiencia del usuario del teléfono inteligente Nothing en Nothing OS al incorporar puntos de entrada a nivel de sistema a ChatGPT, incluido el uso compartido de capturas de pantalla y widgets con estilo Nothing. Para obtener más detalles sobre el lanzamiento, visite nothing.tech.

Precio y disponibilidad

Ear y Ear (a) tendrán un precio de $149 / £129 y $99 / £99 respectivamente y estarán disponibles primero en nothing.tech , los pedidos anticipados comenzarán el 18 de abril a las 11:30 am BST. Click & Collect está disponible en Nothing Store Soho a partir del 20 de abril. Antes de que las ventas abiertas en nothing.tech y con minoristas comiencen a partir del 22 de abril.

En Reino Unido, los clientes pueden llevarse Ear and Ear (a) a la celebración de Nothing Store Soho el 20 de abril. Sea uno de los primeros en tener en sus manos los últimos productos de audio de Nothing.

Dirección: Nothing Store Soho, 4 Peter Street, Soho, Londres, W1F 0AD

Horario de apertura: 11:00 - 16:00 BST

Puede encontrar una lista completa de especificaciones y características en nothing.tech . Para mantenerse actualizado sobre la información más reciente, siga Nothing en Instagram , TikTok , y X/Twitter .

Acerca de Nothing

Fundada en 2020, Nothing está aquí para volver a hacer que la tecnología sea divertida. En menos de cuatro años, Nothing ha vendido más de 3 millones de productos en todo el mundo, incluido Phone (1), que figura en la lista de los mejores inventos de 2022 de la revista Time por su diseño innovador de teléfonos inteligentes. A través de un diseño de vanguardia y una innovación en la interfaz de usuario, la empresa con sede en Londres está creando un ecosistema alternativo de productos tecnológicos para los jóvenes y creativos.

En 2023, Nothing lanzó dos productos de segunda generación: el potente compañero de audio Ear (2) y el muy esperado Phone (2), que marca su debut como teléfono inteligente en EE.UU. También lanzó CMF by Nothing, una submarca centrada en hacer que el diseño maravilloso sea accesible para todos. En marzo de 2024, Nothing dio la bienvenida a su tercer teléfono inteligente, Phone (2a). Un dispositivo poderosamente único que proporciona la experiencia diaria óptima con un teléfono inteligente, duplicando las necesidades principales del usuario con toda la experiencia, ingeniería y artesanía de Nothing.

Todos los productos Nothing se desarrollan en estrecha colaboración con su comunidad, que incluye más de 8.000 inversores privados, y están elaborados teniendo en cuenta la sostenibilidad.

