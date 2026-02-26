(Información remitida por la empresa firmante)

- Notificación de transacción por parte de una persona con responsabilidades de gestión de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado

ÁMSTERDAM, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd. (SWI) anuncia que ha recibido una notificación de Max-Hervé George, miembro de su consejo de administración y consejero delegado, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento sobre abuso de mercado (UE) nº 596/2014 (EU MAR).

SWI ha sido notificado de las siguientes transacciones de venta efectuadas por George:

El 23 de febrero de 2026, George vendió 13.338 acciones ordinarias a un precio medio de 4,5 euros por acción (en bolsa); y

El 24 de febrero de 2026, George vendió 98.100 acciones ordinarias a un precio medio de 4,7732 euros por acción (en bolsa).

Estas transacciones se han completado para satisfacer la demanda pública.

Esta notificación se realiza de conformidad con el artículo 19 del Reglamento UE MAR.

Acerca de SWI Group

SWI Stoneweg Icona Group (www.swi.com) es un conglomerado de inversión global que cotiza en bolsa, impulsado por un espíritu emprendedor, que opera en diversos sectores, como centros de datos, inmobiliario, crédito y el sector financiero. Las estrategias de inversión del Grupo se basan en una investigación exhaustiva, un profundo conocimiento directo y la capacidad de implementar estrategias eficientemente para maximizar el máximo potencial de rentabilidad. SWI Group cuenta con equipos operativos locales para identificar, desarrollar y gestionar oportunidades en todo el mundo, tanto inmobiliarias como de inversión. SWI Group gestiona actualmente aproximadamente 11.000 millones de euros en activos y emplea a más de 280 personas en 26 oficinas en todo el mundo.

