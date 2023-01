LA NUEVA EMBAJADORA GLOBAL DE LANCÔME EMMA CHAMBERLAIN

THE NEW LANCÔME GLOBAL AMBASSADOR EMMA CHAMBERLAIN

THE NEW LANCÔME GLOBAL AMBASSADOR EMMA CHAMBERLAIN - LANCÔME/PR NEWSWIRE

El rostro más cercano de la generación Z protagoniza la primera serie web de Lancôme y habla sobre la imagen personal y sobre cómo ser una versión auténtica de uno mismo.

PARIS, 19 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Es una alegría para Lancôme anunciar la elección del nuevo rostro de la marca: la americana Emma Chamberlain, miembro de la generación Z, icono de moda, empresaria y una chica del siglo XXI.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/9133451-lancome-global-ambassador-emma-chamberlain/

LÍDER DEL MOVIMIENTO «BE YOURSELF»

Con su personalidad interesante y su actitud relajada, Emma se convirtió en una sensación global al consagrarse como uno de los iconos de moda más populares, además de una creadora de contenido naturalmente cool. Poco después de lanzar su canal de YouTube a los 16 años, Emma se convirtió en una estrella de las redes sociales muy rápidamente. Su contenido en redes sociales fue ganando terreno porque Emma mostraba una versión auténtica de sí misma, lo que la hizo destacar como una revolucionaria en un sector, el de la creación de contenido, muy concurrido. Los fans de Chamberlain no solo creen que su contenido es entretenido y está cargado de humor, sino que también les resulta reconfortante: les hace sentir que no están solos en el camino.

Desde entonces, Emma ha ganado el premio People's Choice en la categoría de Podcast Pop y ha aparecido en la lista Forbes «30 under 30 – Social Media» en 2021. Su forma única de editar los vídeos, con un estilo muy peculiar, ha sido muy imitada y ha propiciado un nuevo estilo de vlogging más realista.

Emma aporta su modernidad y perspicacia a la marca francesa de belleza y afirma: «Siempre he tenido mi propio concepto de belleza y no me veía dentro del sector de la belleza por la dualidad que muestro, una mezcla entre ir cómoda y bien arreglada. Por eso, cuando Lancôme recurrió a mí fue todo un honor, y muy emocionante, que la marca comprendiera y apreciara quién soy».

Françoise Lehmann, presidenta internacional de Lancôme, añade: «Es un orgullo recibir a Emma en la familia Lancôme. Además de haber logrado tanto siendo tan joven, toda una generación la adora por las perspectivas que comparte. No podemos más que apreciar su tono auténtico y el humor que usa para tratar temas importantes».

Como miembro del grupo estelar de embajadoras de Lancôme, Emma aportará su humor y singularidad irresistibles. De la mano de Lancôme, continuará difundiendo los valores de la marca de una belleza positiva y potente para invitar a toda una generación a mostrar su mejor versión.

Además de ser una famosa creadora de contenido que aborda abiertamente los problemas de su generación, Emma también se lanzó a la aventura empresarial con la creación de su propia marca, Chamberlain Coffee, en 2020. Emma es la voz de una generación y tiene su propio podcast, «Anything Goes with Emma Chamberlain», en el que habla sin tapujos.

Con casi 30 millones de seguidores en redes sociales, Emma se ha convertido en una de las personalidades más influyentes, cercanas y populares. Es un ejemplo para su generación, que se guía por sus convicciones.

PROTAGONISTA DE LA PRIMERA SERIE WEB DE LANCÔME

Quienes deseen ver a Emma caminando ingenuamente por las calles de París y abriendo las puertas de las oficinas de Lancôme no quedarán decepcionados. Esta serie web sin precedentes, «¿Cómo se dice "belleza" en francés?», se lanzó el 12 de enero en el canal de YouTube de Lancôme y está repleta de sorpresas y algunas travesuras que muestran la perspectiva fresca y el humor moderno de Emma. Descubre ya cómo Lancôme entregó a Emma las llaves de toda la oficina. Te lo advertimos: ¡puede hacer lo que quiera!

