-Generación Tipográfica: Nueva investigación de Monotype revela una división generacional en las preferencias tipográficas en redes sociales

Un nuevo informe global, "Fonts, Feels, & Reels: Actitudes Generacionales hacia la Tipografía", revela que las generaciones más jóvenes de todo el mundo consideran que la elección de fuentes es fundamental para su identidad online, autoexpresión e interacción en redes sociales.

WOBURN, Massachusetts, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Monotype Imaging Inc., líder mundial en tipografía y tecnología, ha publicado hoy los resultados de su nuevo informe internacional "Fonts, Feels, & Reels: Actitudes Generacionales hacia la Tipografía", como parte de su campaña continua Re:Vision. La investigación, encargada por Monotype y realizada por la empresa independiente Censuswide, encuestó a más de 12.000 usuarios de redes sociales de entre 16 y 79 años en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, Francia y Brasil, descubriendo notables diferencias generacionales en la manera en que se perciben y utilizan las fuentes en redes sociales — siendo la Generación Z y los Millennials los más conscientes del poder de sus elecciones tipográficas.

El estudio muestra que personas de todas las generaciones valoran las tipografías, con casi un 70% de los usuarios de redes sociales afirmando que la elección de fuente es importante para crear publicaciones. Este sentimiento es aún más fuerte entre los públicos jóvenes y nativos digitales: el 79% de la Generación Z y el 78% de los Millennials consideran que las tipografías son clave para crear contenido.

De la Generación Z a los Boomers, la investigación revela:

Más allá del algoritmo, las fuentes impulsan la interacción: El 78% de los encuestados afirma que utilizar fuentes distintivas y bien seleccionadas aumenta los "me gusta", compartidos y comentarios en redes sociales. Más de 8 de cada 10 jóvenes de la Generación Z y Millennials apoyan esta afirmación (87% y 86%, respectivamente).

El 78% de los encuestados afirma que utilizar fuentes distintivas y bien seleccionadas aumenta los "me gusta", compartidos y comentarios en redes sociales. Más de 8 de cada 10 jóvenes de la Generación Z y Millennials apoyan esta afirmación (87% y 86%, respectivamente). La falta de opciones tipográficas genera frustración: Más de la mitad de la Generación Z (55%) y de los Millennials (52%) dicen sentirse frustrados por las limitadas opciones de fuentes en sus aplicaciones favoritas de redes sociales —lo que indica que estas plataformas pueden hacer más para facilitar la autoexpresión de sus usuarios.

Más de la mitad de la Generación Z (55%) y de los Millennials (52%) dicen sentirse frustrados por las limitadas opciones de fuentes en sus aplicaciones favoritas de redes sociales —lo que indica que estas plataformas pueden hacer más para facilitar la autoexpresión de sus usuarios. Los creadores recurren a herramientas externas para mayor libertad tipográfica: El 71% de quienes usan herramientas de diseño externas para elaborar publicaciones en redes sociales lo hacen específicamente para tener mayor variedad y control tipográfico, con la Generación Z y los Millennials liderando esta tendencia.

El 71% de quienes usan herramientas de diseño externas para elaborar publicaciones en redes sociales lo hacen específicamente para tener mayor variedad y control tipográfico, con la Generación Z y los Millennials liderando esta tendencia. Las tipografías convierten el texto en expresión: Para el 65% de la Generación Z y el 67% de los Millennials, las fuentes son una parte esencial de su autoexpresión, dando forma a su personalidad, autenticidad y estilo.

"Hoy en día, las tipografías son tan importantes para la expresión personal como la ropa que vestimos, la música que escuchamos o los vídeos que compartimos", afirma Tom Foley, Director Creativo Ejecutivo en Monotype. "Nuestros hallazgos muestran que, para generaciones jóvenes como la Generación Z, que nunca han conocido un mundo sin redes sociales, la elección tipográfica es más que una decisión de diseño. Las fuentes son declaraciones de identidad que influyen en cómo las personas se conectan, comunican y crean en línea."

Los hallazgos subrayan que personas de todas las edades en todo el mundo se preocupan por las fuentes. La tipografía no es estática, es una herramienta dinámica que refleja la identidad individual, moldea la percepción e influye en la interacción online —y las generaciones más jóvenes son especialmente conscientes de cómo ellas y los demás utilizan esta poderosa herramienta de comunicación.

Para consumidores, marcas, creadores, influencers y las propias plataformas, el mensaje es claro: la elección tipográfica habla por sí misma. Las plataformas digitales que fomenten la personalización con opciones tipográficas sólidas triunfarán entre la Generación Z y los Millennials hoy, y construirán una preferencia duradera en todas las generaciones y canales mañana.

El informe Fonts, Feels & Reels: Actitudes Generacionales hacia la Tipografía ya está disponible.

