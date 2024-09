Nueva línea de productos en la categoría profesional: Gigaset presenta su gama de teléfonos IP de sobremesa

(Información remitida por la empresa firmante)

BOCHOLT, Alemania, 26 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Gigaset, líder europeo del mercado de teléfonos DECT, amplía su cartera de productos en la categoría profesional con 3 nuevos teléfonos IP de sobremesa. Junto con las celdas individuales y múltiples, así como los terminales fabricados en Alemania, Gigaset ofrece una gama completa de productos perfectamente integrados para usuarios profesionales en entornos de oficina, servicios e industria.

Para completar su propio ecosistema, Gigaset integra productos seleccionados de la familia VTech. En abril de este año, Gigaset fue adquirida por el fabricante de productos electrónicos VTech Holdings Limited, con sede en Hong Kong. Con sus marcas VTech, AT&T y Snom, el grupo es desde hace muchos años un actor importante en el entorno internacional de las telecomunicaciones.

Los tres nuevos dispositivos serán perfeccionados por un equipo conjunto de investigación y desarrollo, para luego ser adaptados a las estructuras de Gigaset. Por ejemplo, los modernos teléfonos de sobremesa estarán conectados a los propios servicios backend de Gigaset, que están alojados y gestionados en Alemania. Además, aplica el reconocido nivel de servicio de Gigaset, con soporte local tanto en la fase de preventa como en la de postventa.

Los nuevos teléfonos IP se lanzarán en todos los mercados europeos a principios de 2025 y estarán disponibles exclusivamente a través de todos los distribuidores certificados de Gigaset Professional. Abarcan desde un dispositivo compacto todoterreno hasta un modelo premium con conexión WIFI y pantalla LCD en color de 5".

"Gigaset se convierte así en un proveedor integral para nuestros distribuidores, lo que permitirá a nuestros socios ofrecer una gama más amplia de soluciones para una entrada al mercado más rápida", afirma Ralf Lueb, Vicepresidente Senior de Ventas Globales.

Si desea información más detallada sobre los productos, siga el enlace que figura a continuación: https://www.gigaset.com/pro/hq_en/cms/home/new-product-launch.html

Acerca de Gigaset: Gigaset Technologies GmbH, con sede en Bocholt (NRW), es el principal fabricante europeo de teléfonos inalámbricos DECT y ofrece una amplia gama de soluciones de comunicación para consumidores y clientes empresariales, incluidos smartphones "Made in Germany". Desde su adquisición por VTech Holdings Ltd. en abril de 2024, Gigaset no ha dejado de ampliar y optimizar su cartera para satisfacer las necesidades actuales de sus clientes.

Visítenos en www.gigaset.com para más información.

