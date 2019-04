Las nuevas plataformas de computación en memoria escalables de Supermicro se envían actualmente en grandes volúmenes

Publicado 23/04/2019 21:54:24 CET

Los servidores de 4 conectores admiten los procesadores Intel® Xeon® Scalable de segunda generación y la memoria persistente Intel® Optane(TM) DC están cobrando impulso en la nube híbrida empresarial

SAN JOSÉ, California, 23 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder mundial en soluciones de computación para empresas, sistemas de almacenamiento y soluciones de red, así como en tecnologías de computación verde, ha anunciado hoy que sus nuevos servidores de cuatro conectores, compatibles con los procesadores Intel(®) Xeon(®) Scalable de segunda generación y con la memoria persistente Intel(®) Optane(TM) DC, se envían actualmente en grandes volúmenes.

El servidor SuperServer 2049U-TR4 de Supermicro es capaz de procesar las cargas de trabajo empresariales más exigentes e intensivas para los principales distribuidores en la nube del sector. Este sistema está optimizado para sacar todo el provecho a los nuevos procesadores Intel Xeon Scalable de segunda generación, así como a la memoria persistente Intel Optane DC, la cual supone un cambio de paradigma, al mismo tiempo que este servidor en 2U admite hasta 112 núcleos de procesador por un precio atractivo. En un estudio [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2442814-1&h=565481733&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2442814-1%26h%3D719246384%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.intel.com%252Fcontent%252Fwww%252Fus%252Fen%252Fbig-data%252Fpartners%252Fsap%252Fpersistent-memory-and-sap-hana-brief.html%253Fwapkw%253Dsap%252Bhana%252Bperformance%26a%3Dstudy&a=estudio] reciente realizado por Intel y SAP, se constató que la memoria persistente de Intel posibilitó que SAP S/4 HANA se reiniciara hasta 12,5 veces más rápido que el de la memoria DDR4 y las unidades SSD individualmente.

"Nuestros servicios de 4 conectores son máquinas probadas y fiables que han sido capaces de procesar cargas de trabajo críticas para grandes empresas y los principales proveedores de servicios en la nube de todo el mundo", dijo Raju Penumatcha, vicepresidente sénior y director de Producto de Supermicro. "Al utilizar procesadores Intel Xeon Scalable de segunda generación y la memoria persistente Intel Optane DC, estos servidores proporcionan un incremento descomunal del rendimiento para procesos de computación en memoria por un coste radicalmente más bajo en comparación con arquitecturas de generaciones anteriores".

"SUSE y Supermicro llevan asociados durante largo tiempo para el desarrollo de soluciones que den respuesta a nuestros clientes en la economía digital", dijo Phillip Cockrell, vicepresidente de Ventas de Alianza Internacionales para SUSE. "Esta asociación lleva nuevamente a que SUSE preste su apoyo a las soluciones de Supermicro, que ahora incluyen los nuevos sistemas de 4 y 8 conectores en memoria de Supermicro. SUSE, quien provee la plataforma líder de Linux para cargas de trabajo SAP, junto con Supermicro continuarán trabajando juntas para ofrecer un valor destacado para nuestros clientes proporcionándoles una base en instalaciones Kubernetes para SAP HANA en todo el mundo".

Además de ser ejecutable en la nube, la estabilidad y capacidades de escalabilidad del sistema SYS-2049-TR4 de Supermicro lo hace ideal como bloque de construcción para clientes empresariales que quieren migrar desde su infraestructura de sistemas principales actual. En una prueba interna reciente realizada por Neeve Research, los servidores multiprocesador (MP) de Supermicro fueron capaces de demostrar un rendimiento superior al procesar las cargas de trabajo de los sistemas principales.

"Al usar los servidores multiprocesador de Supermicro, fuimos capaces de conseguir la detección de fraudes en tiempo real al procesar 10 TB de datos a una asombrosa velocidad de diez mil transacciones de datos por segundo (tps) con un tiempo de respuesta de menos de 10 microsegundos", dijo Grish Mutraja, consejero delegado de Neeve Research, una pionera en tecnologías de computación en memoria de próxima generación. "Hoy en día, la línea de base de los sistemas principales opera a unos 800 tps con una latencia de 50 milisegundos. Los servidores de Supermicro proporcionan un rendimiento increíble y suponen una fuerte propuesta de valor para cualquier empresa que esté barajando seriamente estrategias de migración de los sistemas principales".

OmniTier, un líder internacional en software de secuenciación del genoma avanzado, está totalmente de acuerdo con esta afirmación. "La familia de servidores de 4 conectores de Supermicro ha demostrado ser un recurso de peso para la plataforma de computación avanzada con memoria en niveles para la secuenciación del genoma CompStor® de OmniTier" dijo el Dr. Jonathan Coker, director de Tecnología de OmniTier, Inc. "Nuestras aplicaciones con una alta carga de computación requieren un elevado número de núcleos por nodo, y nuestra implementación con memoria en niveles requiere el acceso a un sistema de almacenamiento local de vanguardia y muy alto rendimiento. La solución de servidor de 4 conectores de Supermicro satisface con creces ambos requisitos".

Los servidores multiprocesador de Supermicro han sido concebidos para procesar cargas de trabajo críticas para empresas como OLTP + OLAP en tiempo real, analíticas en memoria, virtualización y computación de alto rendimiento (HPC) escalable. Estos servidores están certificados para un amplio abanico de sistemas operativos populares como RedHat, SUSE, Ubuntu, VMWare y Windows.

Supermicro está probando un nuevo servidor en 4U con hasta cuatro procesadores Intel Xeon Scalable de segunda generación para hasta 112 núcleos de computación y hasta 18 terabytes de memoria. El sistema SuperServer 8049U-E1CR4T es compatible con 16 ranuras de expansión, 8 unidades SSD NVMe y hasta 6 tarjetas GPU. Las mejores aplicaciones para este sistema son la computación en memoria, analíticas en tiempo real, inferencia de IA y virtualización.

Acerca de Super Micro Computer, Inc. (SMCI)Supermicro®, la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

CONTACTO: CONTACTO: Michael Kalodrich, Super Micro Computer, Inc.,PR@supermicro.com

