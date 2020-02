Un nuevo consenso de expertos brinda una guía práctica para el uso de ácidos grasos omega-3 en la nutrición parenteral

Publicado 17/02/2020 10:00:50 CET

BAD HOMBURG, Alemania, 17 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Fresenius Kabi, líder mundial en nutrición clínica, anunció que la publicación Journal of Parenteral and Enteral Nutrition (especializada de nutrición parenteral y enteral, JPEN por sus siglas en inglés) publicó recientemente un artículo titulado Lipids in Parenteral Nutrition: Translating Guidelines into Clinical Practice([1] )(Los lípidos en la nutrición parenteral: aplicación de los lineamientos para la práctica clínica). El artículo representa el consenso más importante de un amplio grupo de expertos con respecto al uso de emulsiones lipídicas con aceite de pescado en la práctica clínica.

Un panel de expertos internacionales en nutrición clínica, metabolismo de los lípidos y farmacología desarrollaron un consenso conformado por 43 recomendaciones. Estas buscan ayudar a los profesionales de la salud a tratar cuestiones relacionadas con recetas, administración de tratamientos, seguridad, y monitoreo de lípidos - ya sea respecto a la nutrición parenteral a corto o largo plazo, para pacientes pediátricos o adultos, para cuidado en casa u hospitalario.

Se ha demostrado que la nutrición parenteral con aceite de pescado brinda una variedad de efectos benéficos a funciones biológicas clave, como la modulación de la respuesta inmunológica e inflamatoria. Un conjunto cada vez mayor de pruebas sugiere que estas propiedades mejoran resultados clínicos como las tasas de infección y de sepsis, y el tiempo en terapia intensiva y en hospitalización.([2] )

Los lineamientos actuales que siguen las sociedades clínicas internacionales recomiendan el uso de emulsiones lipídicas con aceite de pescado en la nutrición parenteral.([3-5] )Con relación a ciertos nutrientes, los lineamientos de nutrición clínica en terapia intensiva estipulados por la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN por sus siglas en inglés)([4]) solamente recomiendan las emulsiones lipídicas parenterales con EPA + DHA(*).

Para leer el resumen del consenso y la revisión de pruebas actuales de los beneficios de los ácidos grasos omega-3 en la nutrición parenteral en los procesos de atención médica por favor visite https://onlinelibrary.wiley.com/toc/19412444/2020/44/S1 [https://onlinelibrary.wiley.com/toc/19412444/2020/44/S1].

Regístrese ahora para tener acceso gratuito a las dos partes de la serie educativa especializada de la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN por sus siglas en inglés) específicamente en este tema: Expert Consensus on Omega-3 Fatty Acids in Parenteral Nutrition: Focus onCritical Care and Major Surgery (Consenso de expertos respecto a los ácidos grasos omega-3 en la nutrición parenteral: un enfoque en cuidados críticos y cirugía mayor), del 22 de abril de 2020, y Expert Consensus on Omega-3 Fatty Acids in Parenteral Nutrition: Continuum of Care - From Hospital to Home Care (Consenso de expertos en los ácidos grasos omega-3 en la nutrición parenteral: atención continua - del cuidado hospitalario al cuidado en casa) del 9 de julio de 2020. Visite los seminarios digitales de nutrición clínica de ASPEN en http://www.nutritioncare.org/webinars/ [http://www.nutritioncare.org/webinars/]

(* )EPA=ácido eicosapentaenoico; DHA=ácido docosahexaenoico

