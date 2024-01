Un nuevo dispositivo facilita los trasplantes FUE exitosos sin afeitar para cabello largo

(Información remitida por la empresa firmante)

LOS ÁNGELES, 2 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Un estudio reciente publicado en la revista Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology revela un avance innovador en el trasplante de cabello, informan desde Dr U Hair and Skin Clinic. La investigación, titulada " Escisión de unidades foliculares de cabello largo sin afeitar utilizando un dispositivo multiuso sensible a la piel", se centra en simplificar el procedimiento para los pacientes que eligen evitar afeitarse la cabeza durante el trasplante, permitiendo una vista previa inmediata de los resultados postquirúrgicos a largo plazo. El dispositivo UGraft Zeus® recientemente introducido agiliza significativamente el procedimiento, haciéndolo más rápido y sencillo, al tiempo que minimiza el daño al injerto.

El estudio multicéntrico, en el que participaron 152 pacientes de cinco clínicas multinacionales, mostró el éxito de UGraft Zeus®. Se alcanzó una tasa de daño del injerto más baja (2,2-4,3%) en comparación con estudios publicados anteriormente (5,6 - 9,2%), junto con una recuperación sin precedentes del 87% de injertos de pelo largo. La eficiencia del dispositivo fue notable, produciendo una tasa de extracción de injerto de 440 por hora frente a 157 por hora de estudios anteriores. Incluso los cirujanos con menos de 6 meses de experiencia expresaron una mayor disposición (de 1,25 a 4,20 en una escala de 1 a 5) para realizar procedimientos FUE de cabello largo sin afeitar después de adoptar UGraft Zeus®.

La versatilidad del dispositivo quedó aún más demostrada en el estudio por su éxito al realizar FUE con cabello largo sin afeitar en pacientes negros de ascendencia africana, a quienes generalmente se les considera desafiantes incluso en los procedimientos FUE con cabeza afeitada.

Con un punzón intuitivo patentado llamado The Intelligent Punch® y su controlador complementario adaptable a la piel (UGraft Zeus®), el dispositivo revoluciona el procedimiento de trasplante de cabello sin afeitado en varios frentes al mejorar la velocidad y reducir el daño del injerto mientras preserva constantemente los tallos del cabello.

Este enfoque indica una mayor velocidad del procedimiento, facilidad de uso y una mayor voluntad del cirujano para adoptar la técnica.

El doctor Sanusi Umar, autor principal de la División de Dermatología de Harbor-UCLA, Torrance, y la Clínica de Cabello y Piel Dr. U, Manhattan Beach, California, destacó: 'Nuestra investigación revela avances en la restauración del cabello mínimamente invasiva. UGraft Zeus® ahora ofrece esperanza a los pacientes que no pueden afeitarse la cabeza debido a su estilo de vida o limitaciones de costes para acceder a FUE de cabello largo. Esta innovadora tecnología ofrece versatilidad a los cirujanos capilares, al sobresalir en el trasplante de barba y vello corporal, procedimientos FUE afeitados y no afeitados, en diversos tipos de piel y cabello, eliminando la necesidad de cambiar punzones o dispositivos. Establece un nuevo estándar en eficiencia, conveniencia y rentabilidad.

