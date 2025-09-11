Nuevo hogar en Europa: ZYT presenta su estrategia europea en la IAA Mobility 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 8 de septiembre, ZYT (ZHUOYU Technology) hizo su debut europeo en la IAA Mobility 2025 en Múnich, Alemania, presentando oficialmente su estrategia europea a la audiencia mundial.

ZYT abre una sucursal alemana en Braunschweig, acelerando los esfuerzos de localización en Europa.

Europa, cuna y centro de innovación de la industria automotriz, representa un mercado clave en la estrategia global de ZYT. Con Alemania como eje estratégico, ZYT ha establecido su filial alemana en Braunschweig, un importante centro industrial automotriz, y ha nombrado a Nils Oldemeyer como responsable de su región europea. Con el fin de agilizar el establecimiento de un sistema operativo localizado, la sucursal alemana ha iniciado la formación de un equipo multifuncional que abarca I+D, pruebas, desarrollo de negocio y otras funciones, con el objetivo de responder con rapidez y satisfacer plenamente las necesidades del mercado europeo.

Aprovechando su recién creada sucursal alemana, ZYT priorizará la profundización de la cooperación con los principales fabricantes de automóviles europeos, centrándose en satisfacer la demanda de soluciones de conducción inteligente rentables, tanto de los fabricantes de equipos originales (OEM) europeos como de los fabricantes chinos en expansión internacional. La compañía planea implantar Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) escalables y soluciones de conducción autónoma por fases, abarcando un espectro que abarca desde la asistencia al conductor de nivel 2 hasta la autonomía de nivel 3/4, con especial énfasis en la construcción de arquitecturas de seguridad redundantes para garantizar que sus sistemas tecnológicos cumplan con los requisitos normativos de la UE. Simultáneamente, ZYT introducirá en el mercado europeo soluciones de cabina inteligente, plataformas de interacción multimodal y módulos de percepción de última generación (como sistemas de fusión de cámaras LiDAR), lo que enriquecerá aún más su cartera de productos. Se prevé que, durante el próximo año, los vehículos y escenarios de prueba de ZYT desplegados en Europa cubran todo el territorio alemán, con inversiones continuas y crecientes en potencia informática y desarrollo de infraestructura en Europa en el futuro.

Cuatro zonas de exposición muestran de forma integral hardware y software integrados y logros tecnológicos de desarrollo propio de pila completa

Para demostrar plenamente su capacidad tecnológica en el mercado global, ZYT ha diseñado meticulosamente cuatro zonas de exposición. La Zona de Sensores destaca la pionera solución de detección integrada con visión LiDAR para automoción, "Jimu 2.0", que logra una sincronización de milisegundos entre el LiDAR y las cámaras mediante su algoritmo de "fusión front-end". Además, el LiDAR ultra gran angular de corto alcance y estado sólido, "ZHIZHOU", cuenta con un campo de visión excepcionalmente amplio, diseñado específicamente para abordar los problemas de ángulo muerto. La Zona de Controladores de Dominio exhibe una solución insignia basada en el chip DRIVE AGX Thor de NVIDIA, que facilita la implementación de modelos multimodales de gran tamaño y es capaz de responder a escenarios complejos en cien milisegundos. El controlador integrado de conducción en cabina SA8775P, desarrollado en colaboración con Qualcomm, debuta en Europa, realizando funciones duales de conducción inteligente y control de cabina a través de un solo chip, lo que reduce los costes en aproximadamente un 30 %. Además, el sistema de drones a bordo se exhibirá por primera vez en formato físico en Europa, permitiendo despegue y aterrizaje dinámicos, seguimiento inteligente del vehículo e integración profunda con la cabina.

La Zona de Exhibición Conjunta de Volkswagen exhibe el sistema mejorado de conducción asistida IQ.Pilot, cuya solución ha superado recientemente la rigurosa auditoría A-SPICE CL2, realizada por tres partes, dentro del sistema de Volkswagen. ZYT también se ha convertido en el primer proveedor en China en superar con éxito una auditoría conjunta del Grupo Volkswagen, FAW-Volkswagen y SAIC Volkswagen. En el marco de la estrategia de Volkswagen "Inteligencia Equitativa para Vehículos de Motor de Combustible y Eléctricos", ZYT, como socio principal, está impulsando a fondo el proyecto IQ.Pilot, cuyo objetivo es mejorar las capacidades de conducción inteligente para la plataforma de combustible MQB.

Un diálogo técnico profundo desmantela el futuro de la conducción asistida

Durante la exposición, ZYT organizó con éxito una serie de eventos que reunieron a socios globales de la industria para explorar el futuro de la movilidad inteligente. En la sesión "Charla técnica con el director de Tecnología", MA Lu, director de Tecnología de ZYT, presentó los logros de la compañía en materia de colaboración ecológica y su perspectiva estratégica con firmas internacionales líderes como Qualcomm y NVIDIA. Lu destacó que, gracias a la plataforma Snapdragon Ride™ de Qualcomm, ZYT no solo ha logrado la producción en masa de vehículos equipados con la plataforma de conducción inteligente SA8650P, sino que también ha sido pionera en la primera solución de navegación urbana sin mapas, impulsada por el chip de conducción integrado en cabina SA8775P de última generación. Este hito marca un cambio fundamental de la innovación tecnológica a la comercialización escalable. ZYT también ha desarrollado una solución insignia de conducción inteligente asistida basada en la plataforma de computación en el vehículo NVIDIA DRIVE AGX Thor y con el respaldo de los algoritmos totalmente independientes de ZYT.

De cara al futuro, ZYT profundizará las asociaciones para impulsar la integración de IA generativa y modelos a gran escala en sistemas de conducción inteligentes, acelerando la evolución y la adopción generalizada de tecnologías autónomas L2 a L4.

Cabe destacar que el Hongqi Tiangong 05, equipado con la plataforma de conducción inteligente SA8650P de Qualcomm, superó rigurosas pruebas en las carreteras y autopistas de Múnich. El vehículo superó con éxito las complejas condiciones de conducción europeas, incluyendo rotondas, carriles estrechos y tráfico mixto con tranvías, lo que demuestra su excepcional adaptabilidad a las condiciones viales globales.

Esta validación vial europea no solo demuestra la madurez tecnológica de la plataforma, sino que también confirma su disponibilidad para su implementación a nivel mundial. Los resultados de las pruebas confirman además que la solución de conducción inteligente desarrollada conjuntamente destaca en diversos entornos, sentando las bases para una futura expansión internacional.

Fiel a su filosofía fundamental de "En Europa, para Europa", ZYT promoverá continuamente la popularización a gran escala y la aplicación innovadora de las tecnologías de conducción inteligente mediante su sistema tecnológico integral de desarrollo propio y la colaboración abierta con la industria. La participación de ZYT en la IAA no solo anuncia su presencia en Europa, sino que también representa un esfuerzo conjunto con proveedores globales y socios OEM para construir un ecosistema industrial, impulsando la transformación del mercado global de la movilidad inteligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2768820...

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2768821...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nuevo-hogar-en-europa-zyt-presenta-su-estrategia-europea-en-la-iaa-mobility-2025-302553712.html