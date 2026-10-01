Nuevos nombramientos de alto nivel en el área comercial de Neuromod

Joe Ghiz se une a Neuromod como director comercial para liderar la estrategia comercial global de la compañía, impulsando así la expansión del acceso a Lenire, un innovador dispositivo para el tratamiento del tinnitus.

Joe Ghiz aporta una amplia experiencia tras haber ocupado puestos de alta dirección a nivel global en Align Technology, la empresa detrás de Invisalign, y en Johnson & Johnson.

Shannon Basham se incorpora a Neuromod como vicepresidenta de desarrollo de Canales, tras haber sido directora sénior de Audiología en Sonova Group en Estados Unidos.

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBLÍN, 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Neuromod Devices ha anunciado el nombramiento de Joe Ghiz como director comercial y de Shannon Basham como vicepresidenta de Desarrollo de Canales.

Ghiz se une al equipo directivo de Neuromod y liderará la función comercial global de la compañía, al tiempo que Neuromod continúa fortaleciendo su posición como pionera en el tratamiento del tinnitus.

Al anunciar el nombramiento, el doctor Ross O'Neill, consejero delegado de Neuromod, comentó:

"Es un placer dar la bienvenida a Joe Ghiz a Neuromod en un momento crucial, donde la sólida evidencia clínica, la aprobación regulatoria global y la amplia adopción comercial han posicionado a nuestra compañía para un rápido crecimiento y así atender las necesidades de 740 millones de personas que sufren de tinnitus en todo el mundo. Ghiz aporta su experiencia de Align Technology, donde ayudó a la compañía a crear una nueva categoría de alineadores, que transformó la práctica de ortodoncistas y dentistas y, como resultado, contribuyó a la creación de una empresa valorada en 10.000 millones de dólares".

Ghiz se incorpora a Neuromod procedente de Align Technology, la compañía detrás de Invisalign.

Durante su estancia en Align Technology, Ghiz desempeñó un papel clave en una de las transformaciones más destacadas del sector de la ortodoncia moderna: el desarrollo y ampliación de la categoría de alineadores transparentes.

Como gerente general de ventas y a través de múltiples posiciones de liderazgo comercial global, lideró iniciativas estratégicas que crearon nuevas vías de crecimiento, introdujeron modelos comerciales innovadores y aceleraron la expansión del mercado. Al trabajar estrechamente con ortodoncistas y socios de la industria, ayudó a llevar a cabo el impulso de la adopción de Invisalign, fortalecer el rendimiento de la práctica y mejorar el acceso de los pacientes a una atención de ortodoncia más efectiva y conveniente. Sus contribuciones respaldaron el rápido crecimiento global y reforzaron el liderazgo de Align Technology en la transformación digital de la ortodoncia.

La experiencia de Ghiz en el establecimiento de un nuevo modelo de tratamiento dentro de las prácticas dentales y de ortodoncia se alinea con el objetivo de Neuromod de posicionar a Lenire como un nuevo estándar de atención para el tinnitus en las prácticas de otorrinolaringología y audiología.

Antes de pasar a formar parte de Align Technology, Joe trabajó durante más de una década en Johnson & Johnson Vision Care, donde desempeñó funciones de liderazgo en ventas, marketing y desarrollo de negocios. Colaboró estrechamente con optometristas independientes con el objetivo de poder acelerar el crecimiento de sus consultorios, mejorar los resultados de los pacientes y aumentar el acceso a los servicios de atención oftalmológica. Además, lideró iniciativas que supusieron un impulso de cara al liderazgo de mercado de la marca ACUVUE, contribuyendo a posicionar a J&J Vision Care en una situación de líder dentro de su sector.

En relación con su nombramiento como director comercial, Joe Ghiz indicó:

"Me entusiasma unirme a Neuromod en un momento tan importante dentro del crecimiento de la compañía. Lenire ya ha transformado la vida de decenas de miles de pacientes con tinnitus y tiene el potencial de revolucionar la atención a esta afección en su conjunto. Estoy impaciente por poder trabajar con el equipo directivo de Neuromod para implementar la estrategia comercial necesaria para llegar a más profesionales clínicos y brindar a millones de pacientes acceso a una atención que les cambiará la vida".

Además del nombramiento de Joe Ghiz como director comercial, Shannon Basham se ha incorporado a Neuromod como vicepresidenta de desarrollo de canales. Shannon cuenta con más de 20 años de experiencia dentro del sector de la audiología, y ha ocupado recientemente el cargo de directora sénior de audiología en Sonova Group en Estados Unidos de América.

Como directora sénior de audiología y educación de Sonova, Shannon fue la responsable de la relación con el mercado de audiología para las empresas mayoristas de Phonak y Unitron, donde lideró la estrategia y la visión de los departamentos de audiología y educación clínica.

Antes de ocupar este cargo, Shannon trabajó durante una década como directora de formación clínica en Phonak. Desde este puesto, fue responsable del desarrollo, la gestión, la implementación y la comunicación de los programas de formación y educación para todas las líneas de productos de Phonak. Además, llevó a cabo la colaboración con los departamentos de marketing, clínico y ventas en la creación de mensajes que destacaran las características de rendimiento del producto, los beneficios para el consumidor y las ventajas para la dispensación, contribuyendo a conseguir los objetivos de ventas corporativos.

Shannon se incorporó a Phonak procedente de Insound Medical. Como gerente de formación clínica de InSound, fue responsable de la gestión del equipo nacional de formación y del contenido educativo. Colaboró con los líderes de marketing, clínico y ventas con el fin de comercializar y expandir el audífono Lyric de InSound, lo que facilitó la adquisición de InSound por parte de Sonova.

Acerca de Neuromod Devices

Neuromod Devices es una empresa global dedicada a la tecnología médica que cuenta con oficinas en Irlanda y Norteamérica. La compañía se especializa en el diseño y desarrollo de tecnologías de neuromodulación para abordar las necesidades clínicas de los pacientes con tinnitus.

Neuromod ha completado extensos ensayos clínicos que confirmaron la seguridad y eficacia de su dispositivo no invasivo de neuromodulación bimodal para el tratamiento del tinnitus, Lenire. Si desea disponer de más información sobre Neuromod, visite la página web www.neuromod.com.

Acerca de Lenire

Lenire es el primer dispositivo de neuromodulación bimodal no invasivo destinado al tratamiento del tinnitus. La neuromodulación bimodal estimula los nervios mediante dos pares de estímulos para proporcionar un alivio significativo del tinnitus.

Lenire combina la estimulación auditiva con la estimulación de la superficie de la lengua, que se administra mediante un dispositivo patentado con la marca registrada Tonguetip.

Un profesional sanitario debidamente cualificado, como un otorrinolaringólogo o un audiólogo, prescribe Lenire tras llevar a cabo una evaluación audiológica completa. Los pacientes completan el tratamiento según las indicaciones desde la comodidad de su hogar.

Lenire cuenta con el respaldo del mayor volumen de investigación clínica para un dispositivo de tratamiento del tinnitus. Esta investigación ha sido validada a través de análisis revisados por pares y publicados de pacientes con tinnitus tratados con Lenire en clínicas independientes.

Lenire cuenta con la certificación CE y es el primer y único dispositivo de neuromodulación bimodal que ha recibido la aprobación De Novo de la FDA de Estados Unidos.

Lenire está disponible en Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. También es una opción de tratamiento a través del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos de América.

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