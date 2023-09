NUEVOS SONDEOS AMPLÍAN A 1,35 KILÓMETROS LA EXTENSIÓN DEL YACIMIENTO DE COBRE-ESTAÑO-PLATA DE LA ROMANA (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- LOS SONDEOS EN CURSO DE PAN GLOBAL AMPLÍAN A 1,35 KILÓMETROS LA EXTENSIÓN DEl yacimiento SUPERFICIAL DE COBRE-ESTAÑO-PLATA DE LA ROMANA

Los sondeos en Romana Oeste amplían la mineralización de La Romana 150 m hacia el oeste

amplían la mineralización de La Romana hacia el oeste Las leyes de cobre y estaño aumentan hacia el oeste

El miércoles 20 de septiembre de 2023 a las 11 a.m. ET / 8 a.m. PT / 17 p.m. CEST tendrá lugar una conferencia online para inversores con el CEO Tim Moody para comentar los resultados. Detalles al final de este comunicado

VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA, 19 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" o la "Compañía") (TSX-V: PGZ; OTCQX: PGZFF) se complace en anunciar los resultados de los ensayos de los seis primeros sondeos perforados en el objetivo Romana Oeste, que confirman la extensión del yacimiento de cobre-estaño-plata de La Romana en el Proyecto Escacena, propiedad al 100% de la Compañía, en la Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España.

Aspectos destacados:

La mineralización de cobre y estaño comienza con buena continuidad inmediatamente debajo de una fina cubierta de sedimentos

Geometría tabular con buzamiento moderado hacia el norte, ideal para una posible explotación a cielo abierto.

Las leyes altas de estaño aumentan hacia el oeste

LRD162 interceptó 17m con 0,65% CuEq 1 ( 0,4% Cu 0,13% Sn, 1,1 g/t Ag) desde 50,0m , incluyendo 6m con 1,24% CuEq 1 (0,5% Cu, 0,29% Sn, 1,5g/t Ag)

interceptó 0,4% Cu 0,13% Sn, 1,1 g/t Ag) , incluyendo (0,5% Cu, 0,29% Sn, 1,5g/t Ag) LRD166 interceptó 14,5m con 0,75 % CuEq 1 (0,36% Cu, 0,15% Sn, 1,2 g/t Ag desde 7,5m , incluyendo 5m con 1,06% CuEq 1 (0,48% Cu, 0,21% Sn, 2,0 g/t Ag)

interceptó (0,36% Cu, 0,15% Sn, 1,2 g/t Ag , incluyendo (0,48% Cu, 0,21% Sn, 2,0 g/t Ag) LRD164 interceptó 16m con 0,70% CuEq 1 (0,52 % Cu, 0,06 % Sn, 1,6 g/t Ag) desde 37,0m , incluyendo 3m con 1,38% CuEq 1 (1,06% Cu, 0,11% Sn, 3,9 g/t Ag)

interceptó (0,52 % Cu, 0,06 % Sn, 1,6 g/t Ag) (1,06% Cu, 0,11% Sn, 3,9 g/t Ag) La mineralización permanece abierta en profundidad y hacia el oeste.

Prosigue la campaña de perforación y están pendientes los resultados de otros seis sondeos con mineralización visible de cobre y estaño.

La localización de los sondeos se muestra en la figura 1. Los resultados de los ensayos se resumen en la Tabla 1, y los detalles de los emboquilles se presentan en la Tabla 2.

"La perforación en Romana West comenzó pocas semanas después de que se nos concediera el acceso a la zona. Se han completado doce de los 25 sondeos previstos, y los resultados de los ensayos de los seis primeros son muy alentadores. Nuestro programa de perforación ha sido muy exitoso, confirmando la continuidad de la mineralización de cobre-estaño-plata 150 metros al oeste del descubrimiento de La Romana. La dimensión total en anchura de La Romana es ahora de 1,35 kilómetros y sigue abierta, con más sondeos de ampliación previstos hacia el oeste. Los resultados obtenidos hasta la fecha muestran el potencial de que las leyes aumenten hacia el oeste", ha declarado Tim Moody, Presidente y CEO de Pan Global.

La mineralización de Romana Oeste cuenta con dos niveles principales, la Zona B y la Zona C, que comienzan directamente debajo de una fina cubierta de sedimentos suprayacentes. La mineralización de sulfuros se intersecó en todos los sondeos a las profundidades previstas a partir del modelo desarrollado en base a sondeos previos y datos geológicos. A poca profundidad, los sulfuros primarios, que incluyen calcopirita y pirita, han sido posteriormente afectados por calcosina supergénica y enriquecimiento en cobre.

Los resultados de los ensayos también incluyen algunas de las mayores leyes de estaño registradas en el área del proyecto Escacena, con hasta un 0,62% de Sn. Se ha observado casiterita de grano grueso tanto en la Zona B como en la Zona C. Es importante destacar que la casiterita es el único mineral de estaño observado y el más favorable para obtener un concentrado económico mediante mineralurgia. El estaño procesado es un ingrediente clave en electrónica y paneles solares, y se cotiza con frecuencia a un valor entre tres y cuatro veces superior al del cobre procesado.

El programa de perforación en curso tiene como objetivo verificar la mineralización superficial de La Romana otros 350 m hacia el oeste.

Tabla 1 - Resumen de los resultados de perforación de Romana West

1 Cobre Equivalente = CuEq. El CuEq se calcula utilizando las leyes de Cu, Sn y Ag. Las recuperaciones metalúrgicas del 86% para Cu, 68% para Sn y 56% para Ag se basan en estudios preliminares realizados por Wardell Armstrong International y MinePro. El cálculo del CuEq asume precios de materias primas de 8.693 USD /tonelada Cu, 29.069 USD /tonelada Sn y 23,72 USD /oz Ag, correspondientes a los promedios de precios mensuales de tres años hasta julio de 2023. La fórmula utilizada es [CuEq %] = [Cu %] + 2,6440 * [Sn %] + 0,0057 * [Ag ppm].

Tabla 2 - Información de emboquilles en Romana Oeste (6 sondeos, total 1.004,95m)

2 Coordenadas en datum ERTS89 UTM29N

Convocatoria a inversores para comentar los resultados de los sondeos y la ampliación de La Romana

Nuestro CEO Tim Moody dará una conferencia transmitida online el miércoles 20 de septiembre de 2023, a las 11:00 a.m. hora ET / 8 a.m. PT / 17 p.m. CEST, para comentar los últimos resultados en el Proyecto Escacena. Tras una breve presentación se abrirá una sesión de preguntas y respuestas.

Fecha: Miércoles, 20 de septiembre de 2023 Hora: 11:00 a.m.Hora del Este | 8:00 a.m. Hora del Pacífico | 17:00 p.m. CESTPor favor inscríbase con antelación en el siguiente enlace: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEtcumhrzsqE9XnLSo4hLpyYL7Nrdq-utim.

Tras inscribirse recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo participar en la reunión. Se anima a los inversores a enviar preguntas o temas de interés con antelación a investors@panglobalresources.com para que sean abordados tras la presentación. Tras la conferencia en directo, en la página web de la empresa https://panglobalresources.com habrá un enlace a la retransmisión.

Acerca del Proyecto Escacena

El Proyecto Escacena comprende un gran paquete de terreno contiguo de 5.760 hectáreas controlado al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica. Escacena se encuentra cerca de las minas en funcionamiento de Las Cruces y Riotinto y es inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes/Grupo México se encuentra en la fase final de obtención de permisos y se prevé que la construcción comience en 2023. El proyecto Escacena alberga el descubrimiento de cobre-estaño-plata de La Romana y otros objetivos prospectivos, como Romana Oeste, Cañada Honda, Bravo, Barbacena, El Pozo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Profundo, Romana Norte y San Pablo.

Acerca de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. busca activamente yacimientos minerales ricos en cobre, dadas las perspectivas futuras del mercado de oferta y demanda de cobre, y las perspectivas de precios a largo plazo como metal crítico para la electrificación global y la transición energética. El Proyecto Escacena, el principal de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde las infraestructuras, la experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen en conjunto una jurisdicción de primer nivel para la inversión minera. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos.

Procedimientos QA/QC

El diámetro de testigo fue HQ (63 mm) y todas las muestras eran ½ testigo. El tamaño nominal de la muestra era de 1 m de longitud de testigo y oscilaba entre 0,4 m y 2 m. Los intervalos de muestreo se definieron mediante contactos geológicos y el inicio y el final de cada muestra se marcaron físicamente en el testigo. El personal de la empresa supervisó en todo momento el corte de los testigos y la toma de muestras. Se tomaron muestras duplicadas de ¼ de testigo aproximadamente cada 30 muestras y se insertaron materiales de referencia certificados cada 25 muestras en cada lote.

Las muestras se enviaron al laboratorio ALS de Sevilla (España) y se analizaron en el laboratorio ALS de Irlanda. Todas las muestras fueron trituradas y divididas (método CRU-31, SPL22Y), y pulverizadas (método PUL-31). El análisis del oro se realizó mediante ensayo al fuego de 50 g con análisis de ICP (método Au-ICP22) y el análisis multielemental se llevó a cabo mediante digestión de 4 ácidos con acabado ICP AES (método ME-ICP61). Los resultados de metales base de mayor ley se analizaron mediante digestión de 4 ácidos ICP AES (método OG-62). El estaño de muy alta ley se determinó mediante fusión con peróxido con análisis ICP (método Sn-ICP81x).‍

Qualified Persons

James Royall, Vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según la definición del National Instrument 43-101, ha revisado la información científica y técnica de este comunicado de prensa. El Sr. Royall no es independiente de la empresa.

En nombre del Consejo de Administración

PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON Jason Mercier, VP Investor Relations and Communicationsjason@panglobalresources.com+1 778 372-7101 www.panglobalresources.com

Declaraciones sobre previsiones

Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas, incluida cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante tener en cuenta que los resultados reales y los resultados reales de la empresa podrían diferir sustancialmente de los de dichas declaraciones prospectivas. La empresa cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no puede garantizarse que estas expectativas resulten ser correctas y no debe confiarse indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, medioambientales y tecnológicos que pueden afectar a las operaciones, mercados, productos y precios de la empresa. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que figura en el informe de gestión de la empresa sobre sus estados financieros auditados, presentado ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información de que dispone la empresa en la fecha de este comunicado. Salvo que así lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la empresa no tiene intención de actualizar esta información prospectiva, ni asume obligación alguna de hacerlo.

NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE TSX VENTURE EXCHANGE) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

