NX Alemania apoya la gira de la Universidad de Bremerhaven por las instalaciones logísticas en Japón

TOKIO, 6 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Deutschland) GmbH & Co. KG (de aquí en adelante "NX Alemania"), una empresa del grupo NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., ayudó a organizar una visita de estudiantes de la Hochschule Bremerhaven (Universidad de Ciencias Aplicadas de Bremerhaven) en Alemania a las instalaciones de Nippon Express Group en Japón. Este recorrido por las instalaciones logísticas operadas por Nippon Express Co., Ltd. (de aquí en adelante "Nippon Express"), se llevó a cabo el miércoles 9 de octubre.

La Hochschule Bremerhaven creó un Departamento de Logística en el año 1976 y concede gran importancia a la formación de estudiantes excelentes a través de una variedad de programas internacionales.

Esta visita tuve su origen por medio de una solicitud a NX Alemania por parte de la Asociación de Ingenieros Industriales para el Transporte (VdWT, Verein der Wirtschaftsingenieure fur Transportwesen) para coordinar una visita a las instalaciones logísticas de Nippon Express en Japón. VdWT fue fundada en 1983 por profesores y estudiantes del Departamento de Logística de la Hochschule Bremerhaven para apoyar la creación de redes entre la universidad y la industria de la logística.

Veintitrés personas participaron en el recorrido, visitando las ubicaciones comerciales de Nippon Express cerca del aeropuerto de Narita. Después de que le mostraran los Centros Logísticos de Narita Nos. 3 y 4, ambos equipados con funciones de seguridad y exportación aérea de alta calidad, así como el Narita Temperature Controlled HUB, certificado por CEIV Pharma, los participantes describieron la experiencia como muy interesante y expresaron su agradecimiento por la oportunidad de obtener una vista de las instalaciones de primera mano.

El Grupo NX se compromete a realizar contribuciones sociales a escala global para ayudar a desarrollar recursos humanos que puedan desempeñar roles activos en la industria de la logística.

