NX Group se une a Transport Logistic 2025, mostrando fortaleza global y sostenibilidad

TOKIO, 26 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Nippon Express Europe GmbH (en adelante, "NX Europe"), empresa matriz de NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., con sede en Düsseldorf, Alemania, se complace en anunciar su participación en "Transport Logistic 2025", que se celebrará en Múnich, Alemania, del lunes 2 al jueves 5 de junio. Esta es la tercera participación consecutiva de NX Europe en la feria de logística líder a nivel mundial.

Como reflejo de su creciente integración y escala global, el NX Group presentará una presencia unificada bajo NIPPON EXPRESS HOLDINGS, reuniendo a las empresas clave del grupo —su socio de carga, APC Logistics, MD Logistics y la recién incorporada Simon Hegele Logistics— en un único stand compartido (Pabellón A4, Stand 319/420). Esta exposición colaborativa destacará las capacidades logísticas integrales del grupo y su evolución hasta convertirse en uno de los proveedores de logística más completos y orientados al cliente del mundo.

"Nuestra participación este año representa más que una simple presencia; es una declaración de crecimiento, integración y propósito", afirmó Shinichi Kakiyama, presidente de NX Europe. "Como NX Group unificado, ofrecemos a nuestros clientes tanto escala global como precisión local, respaldados por un compromiso compartido con la excelencia y la sostenibilidad".

La exposición destacará la solidez de las operaciones internacionales de NX Group. Cargo-partner, con su presencia global, ofrece sólidas conexiones aéreas, marítimas y ferroviarias entre Europa Central y Oriental y Asia, y facilita el transporte por carretera de alta velocidad a través de importantes centros regionales en Viena, Zory, Liubliana, Zagreb y Sofía. Simon Hegele refuerza la presencia del grupo en los sectores de la salud, equipos de alta tecnología y otros servicios logísticos altamente especializados, así como en servicios de instalación de valor añadido. MD Logistics, con sede en Estados Unidos, aporta una amplia experiencia en las cadenas de suministro farmacéuticas y de bienes de consumo, mientras que APC Logistics complementa la gama de servicios integrales del grupo. Juntas, estas empresas representan la capacidad unificada de NX Group para afrontar diversos retos logísticos globales.

La sostenibilidad es un enfoque clave para NX Group en el evento de este año. El grupo continúa alineado con los objetivos globales ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), implementando acciones concretas para reducir el impacto ambiental, cumplir con los estándares de cumplimiento en constante evolución y ayudar a los clientes a alcanzar sus propios objetivos de sostenibilidad. Las opciones de transporte de bajas emisiones, los sistemas avanzados de seguimiento de carbono y las soluciones logísticas alineadas con ESG ocuparán un lugar destacado. Para apoyar estos temas, el stand de NX Group incorporará elementos de diseño ecológicos y materiales promocionales respetuosos con el medio ambiente.

Transport Logistic 2025 también servirá como plataforma para la campaña global de marca del grupo, "Anything to Anywhere", que se lanzó en diciembre de 2024. La campaña captura la capacidad de NX Group para entregar incluso las cargas más complejas con precisión, creatividad y fiabilidad, desde delicados semiconductores hasta piezas de museo de incalculable valor. Como un sorprendente guiño al concepto de la campaña, se revelará un modelo de dinosaurio de tamaño real en el stand, que captará la atención y simbolizará la capacidad del grupo para convertir los desafíos logísticos en resultados audaces y exitosos.

NX Group sigue dedicado a impulsar la innovación en la logística global y a respaldar el crecimiento y la transformación continuos de las cadenas de suministro de sus clientes en Europa y en todo el mundo.

