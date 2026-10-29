OLX Group lanza Agentic Selling y DealFinder (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-OLX Group lanza Agentic Selling y DealFinder, tras revelarse que los clientes desean una IA en la que puedan confiar

OLX Group cuenta actualmente con 14 soluciones basadas en agentes operativas en sus 16 plataformas de mercado

AMSTERDAM, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- OLX Group, líder global en anuncios clasificados en línea con cerca de 60 millones de anuncios diarios a través de 11 marcas en siete mercados, ha presentado dos nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial que simplifican la compraventa: Agentic Selling y DealFinder. Ambas fueron dadas a conocer el 27 de octubre en CLAIM Online 2026, el evento de OLX dedicado al futuro de los mercados digitales. Su lanzamiento coincide con una nueva investigación que revela que, si bien las personas utilizan la IA de forma generalizada, siguen valorando la transparencia y desean mantener la última palabra en las decisiones que consideran importantes.

OLX lleva más de ocho años integrando la IA en sus plataformas. Actualmente, cuenta con 86 casos de uso de aprendizaje automático, 28 de IA generativa y 14 soluciones basadas en agentes ya operativas en el mercado. Sus plataformas se apoyan en más de 20 años de relaciones con distribuidores y agentes inmobiliarios, así como en datos verificados del mercado a los que los modelos de IA genéricos no tienen acceso.

Una IA que gestiona la complejidad, manteniendo a las personas en controlAgentic Selling, una funcionalidad ya disponible para el 20 % de los vendedores particulares en Otodom (Polonia), ayuda a los usuarios a publicar, gestionar y vender sus propiedades. Esta herramienta guía a los vendedores a través de un proceso claro, desde la valoración hasta la publicación del anuncio.

DealFinder, que actualmente se encuentra en fase de expansión tras un periodo de prueba beta en Portugal con 2.000 usuarios, es un asistente para compradores que opera a través de WhatsApp. Permite localizar artículos, establecer alertas de precios o de productos, y admite búsquedas mediante texto, imagen o voz. Durante la fase beta, el asistente logró una tasa de conversión a contacto del 18 %.

Andreas Merentitis, director de datos en OLX, señaló: "Agentic Selling y DealFinder siguen un principio: la IA debe encargarse de la complejidad, mientras que las personas toman las decisiones que realmente importan. Hemos desarrollado ambas herramientas colocando en el centro las preguntas del cliente, y evaluamos su eficacia en función de si los usuarios confían en los resultados obtenidos. En la IA basada en agentes, la velocidad es importante, pero es la confianza lo que la hace realmente útil".

Utilizar la IA no es lo mismo que confiar en ellaJunto con el lanzamiento, OLX Group ha publicado dos encuestas sobre la IA en dos de las decisiones más importantes de la vida: encontrar trabajo y encontrar un hogar.

Entre personas de 18 a 29 años en Polonia, Rumanía, Ucrania, Alemania y Francia:

Entre el 92 y el 96 % utiliza herramientas de IA en su vida personal; sin embargo, menos del 41 % se siente preparado para los cambios en el mercado laboral.

Los hombres valoran sus competencias en IA mejor que las mujeres, aunque la preocupación por el impacto de la IA en sus trayectorias profesionales es la misma en ambos grupos (31 %).

Polonia es el mercado más cauteloso: el 37 % de los jóvenes manifiesta una preocupación alta o muy alta respecto a la IA y la automatización.

Las herramientas de desarrollo profesional de OLX ya ayudan a los jóvenes a cerrar esta brecha: CV Optimiser, que analiza los requisitos de un puesto para ayudar a los candidatos a perfeccionar, estructurar y adaptar su currículo; y AI Interviewer, que realiza más de 1.000 simulacros de entrevista al mes y ofrece a los candidatos comentarios prácticos antes de que se reúnan con un responsable de selección. Estas dos herramientas, presentadas durante la cumbre, han recibido valoraciones positivas por parte de los primeros usuarios: el 88 % afirmó que CV Optimiser les resultó útil, y el 90 % señaló que la herramienta AI Interviewer les encantó.

Entre los miles de usuarios que buscan vivienda a través de las plataformas de OLX en Rumanía, Polonia y Portugal:

Las alertas sobre anuncios que coinciden con los criterios de búsqueda y las herramientas para comparar opciones lado a lado son las funciones de IA más solicitadas.

Solo el 5 % confiaría más en una valoración realizada por IA que en la estimación de un agente humano, mientras que el 36 % confía en la estimación del agente inmobiliario.

El 78 % exige que se indique si los anuncios han sido modificados mediante IA.

Reflejando esta preferencia por la experiencia humana, OLX diseña herramientas como Agentic Selling para ofrecer orientación sobre precios, basada en datos y transparente, y borradores de anuncios, dejando al mismo tiempo las decisiones finales sobre el precio y la divulgación de información totalmente en manos del vendedor.

Christian Gisy, consejero delegado de OLX Group, comentó: "Las personas ya están utilizando la IA para tomar decisiones importantes en nuestras plataformas, y es lógico que se pregunten si realmente les resulta útil. La adopción indica quién ha probado la IA, pero no revela si confían en el resultado obtenido. Nuestras encuestas muestran que los usuarios desean comprender por qué una herramienta realiza una recomendación y, al mismo tiempo, conservar la capacidad de tomar la decisión final; ese es el estándar que nos imponemos en todas nuestras plataformas".

Resultados en todo el GrupoLas herramientas de IA de OLX ya están transformando los resultados en productos activos. Los títulos y descripciones generados por IA aumentan la tasa de finalización de anuncios en 11 puntos porcentuales para los vendedores. En el sector inmobiliario, la publicación de anuncios asistida por IA reduce el tiempo necesario para realizar la publicación en un 50 %. En la categoría de vehículos, más del 70 % de los concesionarios aceptan vídeos de sus automóviles creados mediante IA. La búsqueda basada en agentes ya está operativa en las secciones de vehículos e inmobiliaria. AutoIQ, nuestro agente para concesionarios, está disponible para todos los concesionarios en nuestras plataformas en Polonia y Portugal; asimismo, la herramienta AI Interviewer, integrada en la sección de empleo, realiza más de 1.000 entrevistas de práctica al mes.

Acerca de CLAIMCLAIM es un evento exclusivo, solo por invitación, organizado por OLX Group, que reúne a líderes, inversores, tecnólogos y pensadores que están dando forma al futuro de los marketplaces. La edición en línea de 2026 dio continuidad a la conversación iniciada en CLAIM Lisboa, celebrada en febrero. En CLAIM Online 2026 participaron Sam Burman (Heidrick & Struggles), Aleksandra Przegalińska (Universidad Kozminski y Harvard), Gertrud Kolb (Scout24 Group), Martín Alcalá Rubí (Zapia) y Joana de Quintanilha (Forrester). OLX presentó Agentic Selling y DealFinder, además de mostrar sus soluciones basadas en agentes ya existentes para los usuarios, tales como AutoIQ, CV Optimiser y AI Interviewer.

Acerca de las encuestasLa encuesta sobre IA de OLX Jobs fue realizada por SW Research para OLX Group en octubre de 2026. Se trata de una encuesta en línea a 1.510 personas de entre 18 y 29 años que residen en ciudades de 200.000 habitantes o más, con cerca de 300 encuestados en cada uno de los siguientes países: Francia, Alemania, Polonia, Rumanía y Ucrania.

La encuesta sobre el sector inmobiliario de OLX fue realizada por OLX Group en octubre de 2026 entre personas que buscan vivienda a través de las plataformas inmobiliarias de OLX en Polonia, Portugal y Rumanía. Incluye a 2.819 encuestados en los tres mercados, considerando tanto respuestas completas como incompletas. Los resultados describen a los usuarios de la plataforma y no son representativos de todas las personas que buscan vivienda en estos mercados.

Acerca de OLX GroupOLX es un líder global en mercados digitales que desarrolla plataformas basadas en inteligencia artificial en las que los usuarios confían, dando servicio cada mes a millones de personas, profesionales y empresas en Europa y Sudáfrica. Aprovechando su escala y una potente innovación en inteligencia artificial a través de sus marcas de confianza, OLX ayuda a las personas a comprar y vender automóviles, encontrar vivienda, acceder a oportunidades laborales, adquirir o vender artículos para el hogar, y mucho más. OLX Group es la división de anuncios clasificados de Prosus, una compañía tecnológica global que impulsa marcas líderes de comercio electrónico centradas en el estilo de vida en América Latina, Europa e India. Para obtener más información sobre OLX, visite www.olxgroup.com.

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