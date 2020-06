Olympus lanza el Sistema de Láser SuperPulsado SOLTIVE(TM) para urología

La innovadora tecnología láser puede reducir el tiempo de tratamiento y aumentar la eficiencia del procedimiento

HAMBURGO, Alemania y TOKIO, 17 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Olympus(®), líder global en el diseño de tecnología y de entrega de soluciones innovadoras para procedimientos médicos y quirúrgicos, anuncia el lanzamiento comercial del Sistema de Láser SuperPulsado SOLTIVE(TM)(SOLTIVE(TM) Laser System), una tecnología láser con una nueva aplicación de fibra de tulio diseñada para la litotricia de cálculos y aplicaciones en tejidos blandos. El Sistema de láser SOLTIVE(TM) es 510(k) aprobado por la FDA de EE. UU. y el marcado CE (Conformité Européene) aprobado por el organismo notificado europeo responsable y está ya disponible en EE.UU., Canadá, Europa y en algunos países de Oriente Medio y África.

"La aprobación reguladora y el lanzamiento del Sistema de Láser SOLTIVE(TM) presenta a nivel global la tecnología de láser de fibra de tulio al mundo médico. Con esto, SOLTIVE(TM) guía una nueva era en la endourología", dijo el doctor Olivier Traxer, profesor de Urología en la Universidad de la Sorbona, París, y director del Departamento de Cirugía Mínimamente Invasiva en el Tenon Hospital. "Me produce una gran ilusión que podamos tratar a los pacientes utilizando este nuevo sistema".

Las pruebas de laboratorio en cálculos renales sintéticos han demostrado que esta tecnología avanzada puede deshacer los cálculos en la mitad de tiempo que otros sistemas de láser, al tiempo que crea un polvo fino que puede eliminarse fácilmente. En los casos tempranos, el sistema de láser ha demostrado no tener prácticamente retropulsión en entornos selectos y ofrece un corte de tejidos blandos preciso con una capacidad de hemostasia visiblemente mejorada.([i])

"El láser de fibra de tulio SuperPulsed es un agente de cambio. Además de ser más rápido, este láser deshace los cálculos en partículas finas para un lavado más sencillo durante el procedimiento, que es un importante beneficio para los pacientes", dijo el doctor Bodo Knudsen, director del Comprehensive Kidney Stone Program en la Universidad Estatal de Ohio, que fue el primer usuario clínico del Sistema de Láser SOLTIVE(TM). "Cuando los fragmentos renales no se eliminan durante o después del proceso de litotricia , pueden crecer potencialmente hasta hacerse piedras más grandes que producen efectos secundarios, como cólicos dolorosos y la necesidad de una intervención urgente".

Médicos líderes, como el doctor Bodo Knudsen, que han finalizado cientos de casos utilizando el Sistema de Láser SOLTIVE(TM), califican unánimemente a SOLTIVE como superior en varias características y medidas de rendimiento. Estos primeros resultados prometedores se correspondieron con el rendimiento anticipado de pruebas y laboratorios iniciales.

Los efectos del Sistema de Láser SOLTIVE(TM) son posibles mediante una configuración de módulo láser único dentro del campo médico, ofreciendo el rango más amplio de ajustes disponibles, incluyendo energías muy bajas y altas frecuencias que pueden ofrecer un rendimiento superior en un rango de aplicaciones. Además, la energía láser se emite en 1940 nanómetros, la longitud de onda óptima para absorción en agua. Esto permite cuatro veces más la absorción energética que cualquier sistema láser Holmium YAG, el actual estándar de atención médica comercializado hoy.

Además de las mejoras clínicas, el nuevo sistema láser renueva los actuales sistemas, el Sistema de Láser SOLTIVE (TM) ofrece ventajas ergonómicas y medioambientales. Tiene una huella compacta de un octavo el tamaño de otros sistemas Holmium YAG, lo que significa que se puede colocar en un carro de quirófano de ruedas estándar y opera más eficientemente, requiriendo solo una salida de energía estándar de 110 voltios. También es considerablemente más silencioso que otros sistemas láser, generando un 50 por ciento menos de ruido que el Holmium YAG cuando se mide en instalaciones comparables.[1]

"Estamos muy orgullosos de lanzar este revolucionario sistema láser mediante una alianza innovadora en investigación y desarrollo. Con un rendimiento mejorado en pulverización, corte y hemostasia, el Sistema de Láser SOLTIVE(TM) es un importante salto en la tecnología láser que ayudará a los urólogos a obtener mejores resultados", dijo Randy Clark, director general del Olympus Medical Systems Group. "Esto no solo eleva el baremo en la categoría láser, sino que sigue el propósito de Olympus de hacer las vidas de las personas más saludables, seguras y completas. La tecnología ha superado todas nuestras expectativas".

"El Sistema de Láser SOLTIVE(TM) cumple más de un hito global. No solo es una importante innovación clínica en endourología, sino que también es una demostración de la capacidad de innovación de la recientemente organización de urología integrada a nivel global en Olympus", dijo Gabriel McHugh, vicepresidente y director general de la Urology Global Business Unit de la Therapeutic Solutions Division para Olympus Corporation of the Americas. "Esperamos el lanzamiento completo del Sistema de Láser SOLTIVE(TM) a nivel global en todos los mercados de la urología, después de EE. UU. y Canadá, y celebramos el haber cumplido metas que prometen mejorar los resultados para los pacientes".

