El OMFIF e IBM revelan que los bancos centrales adoptarían el concepto de divisas digitales

-- El Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) e IBM Survey revelan que los bancos centrales adoptarían el concepto de divisas digitales

El estudio conjunto descubre que el 50% de los encuestados creen que los bancos centrales deberían desarrollar una estrategia para implementar la divisa digital

SIBOS - El OMFIF e IBM han publicado los resultados de un nuevo informe en el que se descubren posibles casos de uso para que los bancos centrales respalden las divisas digitales del banco central. Un CBDC es una forma digital de dinero fiduciario, que es una divisa establecida como dinero por la regulación gubernamental. Los CBDC difieren de las "divisas digitales", que no se emiten por el estado y carecen de las regulaciones de un gobierno.

La encuesta llevada a cabo en 21 bancos centrales, que se realizó de julio a septiembre de 2018, reveló que el 54% de los encuestados creen que los CBDC pueden utilizarse para mejorar la velocidad, eficiencia y resistencia de los pagos entre países. En torno al 69% encontraban problemas importantes con los procesos de transacciones entre países. Otros importantes hallazgos fueron los siquientes:

- Todos los encuestados son optimistas en relación al uso de contratos inteligentes, ya que proporcionan a los bancos centrales flexibilidad en los procesos de pago y liquidación, como qué forma debería tener un token o quién sería el patrocinador. - El 69% de los encuestados indicó que la resistencia del sistema se ha convertido en una prioridad creciente para los bancos centrales.

El informe explica además el propósito de unificar los CBDC, así como las motivaciones y usos de casos empresariales para que los bancos centrales adopten las divisas digitales. Describe las características clave de dicho sistema, incluyendo: quién debería ser el desarrollador y el emisor, las opciones de tecnología y los requisitos para un sistema de pagos de éxito, las dificultades prácticas y reguladoras, y los posibles riesgos e implicaciones políticas.

Los encuestados procedían de instituciones que están investigando y probando CBDC de venta al por mayor (38%), aparte de los que no están activos actualmente dentro de este campo (62%). El Banco Central do Brasil, el South African Reserve Bank, el Norges Bank, el Deutsche Bundesbank, el Banco Central Europeo y el Bank of Finland fueron algunas de las instituciones que participaron en la encuesta.

"En la actualidad, los bancos centrales desempeñan un papel esencial en gestionar la política monetaria y continuarán haciéndolo como la base para economías estables en todo el mundo", indicó Jesse Lund, vicepresidente global de IBM Blockchain. "Mientras seguimos viendo el avance de la blockchain y cómo se aplica a varios ejemplos en una serie de industrias, estos nuevos casos de uso indican que los bancos centrales no quieren explorar la blockchain. Esto ayudará a crear capas de confianza y transparencia añadidas, y muy posiblemente introducirse en una nueva era bancaria guiada a través de la tecnología, que aporta profundas nuevas eficiencias a la infraestructura bancaria".

"Muchos bancos centrales han dedicado un considerable esfuerzo a examinar la viabilidad de introducir el dinero fiduciario digital como complemento al efectivo físico", comentó Philip Middleton. "En el dominio de ventas al por mayor, los prospectos para el pago digital o el intercambio de token electrónicos parece capaz de ofrecer ventajas mientras se evitan ciertas dificultades inherentes en los CBDC de comercio minorista".

El informe ofrece una visión integral de los enfoques para establecer un CBDC de venta al por mayor y ofrece una guía para que las instituciones aborden los retos y logren el éxito utilizando una tecnología de blockchain y divisas digitales. El informe puede verse aquí: http://thinktank.omfif.org/ibm.

