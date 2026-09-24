(Información remitida por la empresa firmante)

-Ondo lanza Intelligent Portfolios, impulsado por BlackRock, llevando estrategias de cartera a la cadena de bloques

Las nuevas Ondo Intelligent Portfolios ofrecerán tokens de cartera basados en estrategias desarrolladas por BlackRock para Ondo, proporcionando carteras diseñadas por profesionales en forma de tokens únicos en la cadena de bloques a inversores elegibles fuera de los Estados Unidos.

NUEVA YORK,, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Ondo Finance ha lanzado hoy una nueva categoría de productos on-chain: Ondo Intelligent Portfolios, carteras seleccionadas que se ofrecen como tokens únicos transferibles en la cadena de bloques. Los tres tokens de cartera lanzados hoy se basan en estrategias impulsadas por BlackRock y desarrolladas por esta para Ondo; esto marca la primera vez que los inversores on-chain elegibles pueden obtener exposición a dichas estrategias a través de un único token.

Históricamente, las estrategias diversificadas y diseñadas profesionalmente requerían cuentas de corretaje y estructuras de fondos tradicionales. Ahora, al ofrecerse como tokens transferibles entre pares por parte de Ondo, estas carteras on-chain se vuelven accesibles para inversores elegibles no estadounidenses en jurisdicciones autorizadas, a través de las billeteras, plataformas de intercambio y aplicaciones DeFi que ya utilizan.

La distribución es solo una parte de la historia. Llevar las carteras a la cadena de bloques puede desbloquear capacidades novedosas: reequilibrios que se ejecutan automáticamente a nivel de contrato inteligente, carteras totalmente programables y componibles con el ecosistema on-chain más amplio, y el potencial de combinar clases de activos en un único token. Ondo Intelligent Portfolios establece la infraestructura necesaria para llevar a la cadena de bloques carteras basadas en las estrategias de gestoras de activos líderes.

"La tokenización crea nuevas formas de ofrecer estrategias de cartera a través de infraestructura digital. Las estrategias de cartera diversificadas pueden incorporarse a productos de inversión tokenizados, permitiendo a los inversores elegibles acceder a asignaciones diversificadas mediante un único instrumento. Esto demuestra cómo los enfoques consolidados de construcción de carteras pueden ofrecerse a través de nuevos canales y tecnologías". Lisa O'Connor, directora global del equipo de Soluciones de Carteras Modelo y codirectora de inversiones de Soluciones Globales dentro del grupo de Estrategias Multiactivo de BlackRock.

Hoy se lanzan tres estrategias de cartera personalizadas que responden a necesidades específicas, abarcando enfoques de generación de ingresos, asignación de activos y temáticas:

• BLKHIon: Ondo High Income con tecnología de BlackRock• BLKDIGon: Ondo Diversified Growth con tecnología de BlackRock• BLKGRWon: Ondo High Growth con tecnología de BlackRock

"Carteras como estas nunca antes habían estado disponibles on-chain. Ahora son accesibles on-chain, transferibles en cualquier momento y utilizables en todo el ecosistema DeFi. Este lanzamiento marca un hito importante en el desarrollo de productos de inversión on-chain. Al incorporar estrategias basadas en la dilatada experiencia de BlackRock en la construcción de carteras a estructuras de inversión tokenizadas, los inversores elegibles en las jurisdicciones admitidas pueden obtener exposición a asignaciones de cartera diversificadas a través de un único token". - Ian De Bode, consejero delegado interino y presidente de Ondo Finance.

Poseer un token de cartera proporciona exposición económica a la cesta de activos subyacente de dicha cartera. Cada token de cartera es emitido por Ondo Global Markets y tokenizado por Ondo Finance. Los inversores pueden emitir o canjear un único token para mantener una cesta ponderada de activos tokenizados, sin necesidad de comprar, ponderar o reequilibrar personalmente las posiciones individuales. Las tenencias, las ponderaciones y cada reequilibrio son visibles on-chain, y los tokens son transferibles directamente entre usuarios a través de billeteras, plataformas de intercambio y protocolos DeFi.

Ondo tiene la intención de ampliar la línea de productos con carteras on-chain adicionales a lo largo del tiempo.

Acerca de Ondo FinanceOndo Finance es una plataforma basada en blockchain centrada en la tokenización de activos del mundo real y en llevar a la cadena productos financieros de calidad institucional. Al conectar las finanzas tradicionales con la infraestructura descentralizada, Ondo busca hacer que los mercados de capitales sean más accesibles, transparentes y eficientes.

Acerca de Ondo Global Markets Ondo Global Markets es una plataforma de emisión y reembolso de acciones y ETF estadounidenses cotizados en bolsa y tokenizados. Permite a los inversores fuera de Estados Unidos obtener exposición económica a estos activos mediante la creación, transferencia y reembolso de tokens respaldados por valores. Cada token está totalmente respaldado por la acción o el ETF correspondiente (junto con el efectivo en tránsito).

Acerca de BlackRockEl propósito de BlackRock es ayudar a cada vez más personas a alcanzar el bienestar financiero. Como fiduciario de inversores y proveedor líder de tecnología financiera, ayudamos a millones de personas a construir ahorros que les sirvan a lo largo de su vida, haciendo que invertir sea más sencillo y accesible. Para obtener más información sobre BlackRock, visite www.blackrock.com/corporate

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