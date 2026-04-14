One Heung Kong se asocia con la Semana de la Moda de Guangdong para crear un hito mundial de moda y arte

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 7 de abril, se celebró con éxito la rueda de prensa de la 37ª edición de la Semana de la Moda de Guangdong, edición Primavera 2026, en el Centro de Exposiciones de Arte One Heung Kong. Bajo el lema "Un homenaje a los sueños", la Semana de la Moda de este año tendrá lugar del 17 al 24 de abril en One Heung Kong, ubicado en el distrito financiero de Wanbo, China. Se celebrarán más de 60 eventos temáticos en un recinto principal y ocho recintos secundarios.

Durante la reunión informativa, la Semana de la Moda de Guangdong y One Heung Kong firmaron una amplia alianza estratégica. One Heung Kong fue designada oficialmente como la sede permanente de exposiciones y eventos de la semana de la moda. Servirá como una plataforma internacional de alta gama para la exhibición y el intercambio. Mediante la organización regular de lanzamientos de marcas, salones de arte y otros eventos, ambas partes buscan transformar la moda, pasando de ser un "espectáculo de una semana" a una "atracción permanente", estableciendo conjuntamente un referente mundial para la expansión internacional de la moda china.

Como provincia clave en la industria textil de China, Guangdong compite a nivel mundial gracias a sus ventajas en toda la cadena de valor. La Semana de la Moda de este año se alinea con los objetivos de expansión de mercados e impulso de las ventas. Mediante el fomento del diseño original, un modelo de "ver ahora, comprar ahora" e integración online-offline, muestra la evolución de la moda china, que pasa de "Hecho en China" a "Creado y liderado por China". Un evento destacado serán las presentaciones originales, como el desfile de moda Monet Garden de One Heung Kong.

La presencia permanente de la Semana de la Moda en Panyu ha infundido un ambiente vanguardista en el distrito financiero de Wanbo, impulsando su transformación en un centro comercial de referencia nacional. Como motor de valor del distrito financiero de Wanbo, One Heung Kong integra arte, tecnología y recursos culturales para crear un ecosistema convergente, sirviendo como plataforma de pruebas para el liderazgo creativo de China. Por su parte, el distrito de Panyu aprovecha la Semana de la Moda para potenciar su papel como líder en la cadena de valor, conectando industrias relacionadas con la moda para conformar un clúster de 100.000 millones de yuanes. Su objetivo es alcanzar un valor total de producción superior a los 100.000 millones de yuanes en la industria de la moda para 2028, impulsando así la transformación de la región, que pasa de ser un importante distrito de fabricación de prendas de vestir a un centro neurálgico de la industria de la moda.

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