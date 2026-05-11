(Información remitida por la empresa firmante)

- OneOdio se asocia con el DJ internacional KSHMR para lanzar Studio Max 2: Redefiniendo el audio profesional inalámbrico

NUEVA YORK, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- OneOdio, pionera en tecnología de audio profesional, anuncia hoy oficialmente el lanzamiento mundial de los Studio Max 2, los auriculares insignia creados en estrecha colaboración con el DJ y productor de renombre mundial, KSHMR.

A partir de hoy, el Studio Max 2 está disponible en todo el mundo. Para celebrar este hito, OneOdio lanza una Edición Limitada Firmada, que incluye una tarjeta de coleccionista con la firma de KSHMR, disponible exclusivamente en el sitio web oficial de OneOdio. Esta edición especial está estrictamente limitada a 1.000 unidades a nivel mundial.

Tras un exitoso periodo de preventa, el Studio Max 2 ya está disponible para el público en general. Este lanzamiento marca un hito importante en el audio profesional, uniendo la libertad inalámbrica con las exigentes demandas de la precisión de estudio.

Perfeccionados por KSHMR: La visión de un productor Los Studio Max 2 son más que un modelo exclusivo; son una herramienta diseñada para el flujo de trabajo del creador moderno. KSHMR (Niles Hollowell-Dhar) participó activamente en el proceso de ingeniería acústica.

Exigí absoluta honestidad de estos auriculares, explicó KSHMR. Como productor, la atmósfera es delicada. Los Studio Max 2 ofrecen ese sonido transparente y profesional que te permite confiar en tus decisiones creativas, ya sea en el escenario o en la habitación de un hotel.

Tecnología revolucionaria: La revolución de los 9 ms El corazón del Studio Max 2 es la tecnología patentada RapidWill+ 3.0. Mediante un transmisor dedicado de 2,4 GHz, OneOdio ha logrado una latencia ultrabaja récord de 9 ms. Esto lleva el rendimiento inalámbrico al límite de la percepción humana, permitiendo a los músicos tocar teclados MIDI, guitarras y controladores de DJ con una respuesta instantánea que antes solo era posible con un cable.

Características profesionales clave

Certificación Dual Hi-Res: Rendimiento de alta fidelidad tanto en modo con cable como inalámbrico.

Rendimiento de alta fidelidad tanto en modo con cable como inalámbrico. Driver de 45 mm: Ofrece graves definidos y agudos nítidos.

Ofrece graves definidos y agudos nítidos. LDAC y Bluetooth 6.0: Transmisión de audio casi sin pérdidas para una escucha crítica.

Transmisión de audio casi sin pérdidas para una escucha crítica. 120 horas de duración de la batería: Diseñado para las exigentes giras mundiales.

Diseñado para las exigentes giras mundiales. Estuche protector de EVA de alta calidad: Protección resistente moldeada a medida para viajar.

Protección resistente moldeada a medida para viajar. Paquete de muestras exclusivo de KSHMR: Cada comprador recibe una descarga gratuita de los sonidos característicos de KSHMR al registrar el producto en el sitio web oficial.

Precio y disponibilidad exclusiva El Studio Max 2 tiene un precio de 189,99 dólares estadounidenses para la versión estándar. La edición limitada firmada (solo 1.000 unidades) está disponible por 199,99 dólares estadounidenses exclusivamente en el sitio web.

¿Quién es OneOdio?

Fundada en el año 2013, OneOdio es una marca de audio global que ofrece sonido de calidad profesional. Conocida por sus series Studio Pro, Monitor, Fusion y Focus, la marca crea auriculares innovadores para músicos y creadores. Sus modelos circumaurales se encuentran constantemente entre los 3 primeros puestos de la categoría de auriculares de Amazon.

Síguenos en redes sociales:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oneodio-headphonesFacebook: https://www.facebook.com/oneodioInstagram: https://www.instagram.com/oneodioshop/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965022...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/oneodio-se-asocia-con-el-dj-internacional-kshmr-para-lanzar-studio-max-2-302755331.html