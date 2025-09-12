OneOdio y OpenRock concluyen una presencia exitosa en IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 12 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- OneOdio y OpenRock, dos innovadores líderes en la industria del audio, anunciaron con orgullo la exitosa conclusión de su participación en IFA 2025, una de las ferias de electrónica de consumo más grandes del mundo. Durante cinco emocionantes días, las marcas cautivaron a miles de visitantes con experiencias de producto inmersivas, actividades atractivas y lanzamientos de productos destacados.

El stand conjunto de OneOdio y OpenRock se convirtió en uno de los puntos fuertes de la feria, atrayendo la atención de consumidores, profesionales del sector y medios de comunicación. Las últimas soluciones de audio de las marcas tuvieron una gran repercusión entre el público europeo, reafirmando el compromiso de las compañías de ofrecer productos que combinan un rendimiento superior, comodidad y un diseño innovador.

Aspectos destacados del evento: DJ Show y sorteo in situ

Entre los momentos más comentados se encuentran la exclusiva actuación del DJ y un sorteo interactivo, que atrajeron a una gran multitud al stand. Los asistentes no solo disfrutaron de una experiencia musical en directo, sino que también tuvieron la oportunidad de ganar equipos de audio de alta gama, creando un ambiente vibrante e inolvidable que reflejó la energía y la creatividad de ambas marcas.

Nuevos productos destacados

La presentación de OpenRock Link 20, los primeros auriculares de oído abierto del mundo con micrófono de brazo magnético intercambiable, y OneOdio Studio Max 1, los últimos auriculares supraaurales de calidad profesional de la compañía, recibió una aclamación abrumadora. Los visitantes y los medios de comunicación elogiaron los productos por su diseño vanguardista, calidad de audio superior e innovación centrada en el usuario, lo que los posicionó como lanzamientos destacados en la IFA de este año.

Un compromiso con el futuro

En su discurso durante la IFA 2025, el consejero delegado de OneOdio y OpenRock declaró:

"IFA 2025 ha sido un hito para nosotros. La cálida acogida de los usuarios y socios europeos refuerza nuestra determinación de seguir invirtiendo en investigación y desarrollo. Nos comprometemos a ofrecer productos de audio de alta calidad adaptados a las necesidades del mercado europeo y a construir vínculos a largo plazo con nuestra comunidad global".

El éxito en IFA 2025 marca otro paso importante en la expansión global de OneOdio y OpenRock. Con planes de fortalecer aún más su presencia en Europa, las marcas siguen dedicadas a la innovación, la calidad y la búsqueda de experiencias auditivas excepcionales.

Acerca de OneOdio y OpenRock

OneOdio es una marca global de audio dedicada a ofrecer sonido de calidad profesional para creadores, músicos y usuarios habituales. Con una sólida presencia en más de 100 países, OneOdio ha cimentado su reputación combinando un rendimiento de calidad de estudio con un diseño elegante y cómodo, poniendo el audio premium al alcance de todos.

OpenRock, una submarca de OneOdio, se centra en ser pionera en innovaciones de audio de oído abierto. Diseñados para estilos de vida modernos, los productos OpenRock combinan seguridad, comodidad y sonido de alta fidelidad, permitiendo a los usuarios mantenerse conectados tanto con su música como con su entorno. Desde aventuras al aire libre hasta la comunicación diaria, OpenRock está redefiniendo la experiencia de los auriculares.

Juntos, OneOdio y OpenRock se comprometen con la innovación, la investigación y el desarrollo continuos, y con ofrecer soluciones de audio de alta calidad a un público global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2770846/OneOdio_OpenRock_Conclude_a_Successful_Showcase_IFA_2025.jpg

