Open-E presenta Open-E JovianVHR para protección contra ransomware

-Open-E presenta Open-E JovianVHR: un nuevo estándar para el almacenamiento de copias de seguridad con protección contra ransomware

ATLANTA, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Open-E, proveedor líder de software de almacenamiento de datos, anunció el lanzamiento de Open-E JovianVHR, un nuevo producto diseñado para crear un repositorio inmutable de doble capa para el repositorio reforzado Linux.

Open-E JovianVHR es una solución de almacenamiento definida por software, basada en el sistema de archivos ZFS, que proporciona una plataforma excepcionalmente robusta y segura para el repositorio reforzado Linux. Este producto aborda el principal problema de las soluciones de inmutabilidad convencionales: el punto único de fallo.

"En el panorama actual de la ciberseguridad, una sola capa de protección ya no es suficiente para defenderse de los sofisticados ataques de ransomware", afirmó Krzysztof Franek, consejero delegado de Open-E. "Con Open-E JovianVHR, ofrecemos a los administradores de sistemas, los CTO y los CIO una solución verdaderamente robusta. La combinación del repositorio reforzado Linux con nuestra inmutabilidad de doble capa basada en ZFS ofrece tranquilidad, al saber que las copias de seguridad son seguras y se pueden recuperar al instante, independientemente de la amenaza."

Características y ventajas principales de Open-E JovianVHR:

Inmutabilidad de doble capa: Esta solución combina la inmutabilidad basada en Linux con la naturaleza de lectura de las instantáneas de ZFS. Esto crea una sólida segunda barrera de seguridad, garantizando que, incluso si se elude una capa, los datos permanecen protegidos y se pueden recuperar.

El enfoque de múltiples capas impide que los atacantes eliminen o modifiquen los datos de las copias de seguridad, haciendo prácticamente imposible un ataque de ransomware exitoso y permanente. Rentable y agnóstico del hardware: Open-E JovianVHR se puede implementar en una amplia gama de hardware de servidor estándar, evitando la dependencia de un proveedor y permitiendo a las empresas aprovechar sus inversiones tecnológicas existentes.

Open-E JovianVHR está disponible en la tienda en línea de Open-E. Para obtener más información, incluyendo las especificaciones técnicas, visite el sitio web de Open-E.

Acerca de Open-E

Open-E es una empresa líder en el desarrollo de soluciones de software para almacenamiento de datos de nivel empresarial. Con el objetivo de ofrecer productos y servicios avanzados, altamente fiables y rentables, las soluciones de Open-E cuentan con la confianza de miles de empresas en todo el mundo. Su producto estrella, Open-E JovianDSS, es una plataforma de software basada en ZFS, reconocida por su alta disponibilidad, la integridad de los datos y su gran flexibilidad.

Contacto

Paweł BrzeżekOpen-E, Inc.Oficina: +49 (89) 800-777-18E-mail: pawel.brzezek@open-e.com

