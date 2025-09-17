Oppenheimer amplía su equipo de crédito global

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo equipo europeo mejora la cobertura y la colaboración con clientes globales, con especial atención a activos globales de alto rendimiento y en dificultades

LONDRES, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Oppenheimer Europe Limited (Oppenheimer), filial de Oppenheimer Holdings, un banco de inversión y gestor de patrimonios líder (NYSE: OPY), anunció hoy la incorporación de seis profesionales sénior con sede en Londres a su división de crédito de alto rendimiento y en dificultades. El grupo, procedente de Stifel, desempeñará un papel fundamental en el fortalecimiento de la presencia europea de Oppenheimer y en la ampliación de su capacidad para ofrecer cobertura transfronteriza a sus clientes en todo el mundo.

Los nuevos miembros del equipo incluyen:

Mike Paget , director general y jefe de Ventas y Negociación de Alto Rendimiento y Dificultades

, director general y jefe de Ventas y Negociación de Alto Rendimiento y Dificultades Michael Levy , director general y jefe de Ventas de Alto Rendimiento y Dificultades

, director general y jefe de Ventas de Alto Rendimiento y Dificultades Marc Magliana , director general y jefe de Ventas de Alto Rendimiento y Dificultades

, director general y jefe de Ventas de Alto Rendimiento y Dificultades Matthew Smith , director general de Préstamos y Negociación de Dificultades

, director general de Préstamos y Negociación de Dificultades Nicolas Bourguignon, director general y jefe de Investigación de Alto Rendimiento y Dificultades

Andrew de Almeida , director ejecutivo y gerente comercial de Renta Fija de Alto Rendimiento y Dificultades

"Nos complace dar la bienvenida al equipo a Oppenheimer", declaró Max Lami, consejero delegado de Oppenheimer Europa. "Su experiencia y trayectoria en negociación, análisis y ejecución de deuda en dificultades serán fundamentales para nuestra expansión en Europa y para mejorar nuestra capacidad de atender a clientes a nivel mundial. Su llegada consolida a Europa en los negocios de Alto Rendimiento, Dificultad y Crédito de Oppenheimer, garantizando que los clientes institucionales se beneficien del liderazgo intelectual y la ejecución a escala global".

El grupo de Londres trabajará en estrecha colaboración con los equipos de alto rendimiento de Oppenheimer en Estados Unidos, liderados por Jay McDermott, Eric Friel y John Mori, y en Hong Kong, liderado por Cliff Huang. Juntos, estos grupos conectarán la experiencia de Estados Unidos, Europa y Asia para brindar un acceso fluido a oportunidades de crédito de alto rendimiento y en dificultades en todo el mundo.

"Estas contrataciones marcan un hito importante en el desarrollo global de nuestra franquicia de crédito", afirmó Peter Albano, director global de Renta Fija de Oppenheimer. "Al conectar talentos de distintos continentes, estamos creando una plataforma colaborativa diseñada para ofrecer información, liquidez y ejecución líderes en el mercado. Estos nombramientos reflejan la inversión continua de Oppenheimer en su plataforma global de renta fija y su compromiso de ofrecer análisis de alta calidad, una ejecución superior y soluciones crediticias innovadoras a clientes de todo el mundo".

Oppenheimer & Co. Inc.

Oppenheimer & Co. Inc. (Oppenheimer), filial principal de Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE: OPY), ofrece una gama completa de servicios de gestión patrimonial, corretaje de valores y banca de inversión a particulares, familias, ejecutivos, administraciones locales, empresas e instituciones con un alto patrimonio.

Oppenheimer Europe Limited

Oppenheimer Europe Limited (Oppenheimer), filial de Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE: OPY), presta servicios financieros a instituciones y corporaciones de EMEA en finanzas corporativas, renta variable, renta fija, mercados de capitales de deuda e investigación de estrategias de cartera.

Oppenheimer Investments Asia Limited

Oppenheimer Investments Asia Limited (Oppenheimer), filial de Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE: OPY), presta servicios financieros a instituciones de APAC en renta variable y renta fija.

Contacto para medios:Michael DuganHaven Tower Group LLC424 317 4852 mdugan@haventower.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/oppenheimer-amplia-su-equipo-de-credito-global-302559456.html