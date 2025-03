(Información remitida por la empresa firmante)

- Oppenheimer contrata banqueros de inversión sénior en Londres para ampliar las capacidades europeas de servicios financieros y fusiones y adquisiciones públicas

LONDRES, 12 de marzo de 2025/PRNewswire/ -- Oppenheimer Europe (Oppenheimer) -filial de Oppenheimer Holdings, el banco de inversión y gestor de patrimonios líder (NYSE: OPY)- ha anunciado hoy una importante ampliación de su equipo europeo de banca de inversión con la incorporación de tres banqueros de inversión sénior de gran experiencia en Londres. Los tres se incorporan a la empresa procedentes de la boutique Hannam & Partners y dependerán de Max Lami, consejero delegado del negocio europeo de Oppenheimer.

El equipo está formado por Ernest Bell, director general, responsable Europeo de Fusiones y Adquisiciones Públicas y Gestión Patrimonial; Giles Fitzpatrick, vicepresidente y director general de Banca de Inversión Europea; y Richard Clarke, asesor senior. A ellos se unirá Lucia Sviatkova, socia de Fusiones y Adquisiciones Públicas y Gestión de Patrimonios en Europa.

Nuestros banqueros sectoriales en Europa actúan globalmente al tiempo que trabajan en colaboración transfronteriza para ofrecer una ejecución de alta calidad y resultados significativos a nuestros clientes, afirmó Lami. Estamos encantados de que Ernest, Giles, Richard y Lucia se unan a nosotros mientras seguimos haciendo crecer tanto nuestro Grupo de Instituciones Financieras como nuestra plataforma europea de Banca de Inversión. Aunque estamos entusiasmados con la trayectoria de este equipo en fusiones y adquisiciones de gestión de patrimonios, creemos que la experiencia que Giles y Ernest tienen en fusiones y adquisiciones públicas en el Reino Unido complementará muy bien la franquicia más amplia de banca de inversión de la firma en Europa.

Ampliación de la capacidad en gestión de patrimonios y fusiones y adquisiciones públicas en Reino Unido

Bell se une a Oppenheimer con una considerable experiencia en el mercado público y en transacciones de gestión de patrimonios, habiendo asesorado en operaciones en ambos sectores por más de 25.000 millones de dólares. Recientemente, Bell fue socio del banco de inversión Hannam & Partners. Anteriormente, ocupó cargos en Investec y Bank of America Merrill Lynch.

Giles, Richard, Lucia y yo estamos encantados de unirnos a Oppenheimer en este momento tan emocionante, comentó Bell. El sector de Reino Unido de gestión de patrimonios se encuentra en medio de una enorme evolución gracias a la actual transferencia intergeneracional de riqueza y a los continuos avances tecnológicos, este último de los cuales ha generado un aumento de la actividad de inversión y fusiones y adquisiciones liderada por Estados Unidos.

En fusiones y adquisiciones públicas, seguiremos asesorando a empresas oferentes y demandantes en situaciones de ofertas públicas de adquisición, beneficiándose los clientes de una plataforma global, de las capacidades de un banco de inversión líder en el mercado medio estadounidense y de la probada capacidad de Oppenheimer para colaborar con colegas de diferentes equipos sectoriales.

Con más de 30 banqueros de inversión al servicio de las empresas de servicios financieros en Estados Unidos y Reino Unido, Oppenheimer está muy bien posicionado para ser el asesor de confianza de elección para las empresas y patrocinadores que participan en el ecosistema de gestión de la riqueza de Reino Unido, destacó Gilbert Dychiao, co-responsable de Banca de Inversión y responsable global del Grupo de Instituciones Financieras. La incorporación de Ernest, Giles, Richard y Lucia ampliará aún más la sólida trayectoria de nuestro Grupo de Instituciones Financieras en el asesoramiento de gestión de la riqueza de Estados Unidos y los mercados de capitales.

Incorporación de un negociador senior en la nueva Vicepresidencia y Dirección General de Banca de Inversión Europea

Anteriormente, Fitzpatrick fue socio y director ejecutivo de Hannam and Partners y ocupó cargos directivos en Canaccord Genuity, Fox-Pitt, Kelton (FPK) y Hoare Govett/ABN AMRO.

Desde la crisis financiera mundial, Estados Unidos ha consolidado su posición como epicentro de los mercados de capitales nacionales e internacionales y de las fusiones y adquisiciones, afirmó Fitzpatrick. Oppenheimer proporciona acceso a la originación y distribución de operaciones en Estados Unidos, lo que es fundamental para ofrecer un buen asesoramiento a las empresas británicas y europeas.

Asesor principal con gran experiencia para empresas de gestión de patrimonios del Reino Unido

Clarke también se une a Oppenheimer desde Hannam & Partners. Clarke trabajó anteriormente en KPMG, donde dirigió Finanzas Corporativas, Fusiones y Adquisiciones y Gestión de Activos y Patrimonios. Ha dirigido operaciones de fusiones y adquisiciones para más de 100 clientes, incluidas instituciones financieras internacionales, organismos públicos, empresas que cotizan en bolsa, empresas de capital privado y empresas gestionadas por sus propietarios, especialmente en los sectores de gestión de patrimonios, planificación financiera y gestión de activos.

