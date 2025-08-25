OrganOx logra una de las mayores salidas de tecnología médica de Reino Unido hasta la fecha (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-OrganOx logra una de las mayores salidas de tecnología médica de Reino Unido hasta la fecha, generando una rentabilidad récord para BGF

La salida, con una valoración de 1.500 millones de dólares, marca la mayor rentabilidad de la historia de BGF y destaca la importancia del capital de los pacientes para impulsar la innovación en tecnología médica en Reino Unido

LONDRES, 25 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- BGF, el inversor de capital de crecimiento más activo del Reino Unido e Irlanda, anuncia hoy la exitosa salida de OrganOx, la empresa de tecnología médica con sede en Oxford, cuya tecnología pionera de perfusión hepática ha transformado los resultados de los pacientes trasplantados en todo el mundo.

La operación representa una de las mayores salidas de una empresa de tecnología médica del Reino Unido, por 1.500 millones de dólares (el valor total de la transacción es de aproximadamente 1.500 millones de dólares). También marca la mayor rentabilidad de la historia de BGF, generando 175 millones de libras esterlinas. La operación ha generado una salida de múltiplo de capital (MM) de 10 veces la inversión inicial de BGF y una IRR global cercana al 69 %.

BGF invirtió por primera vez en OrganOx en 2019 y ha proporcionado siete rondas de inversión, incluyendo un compromiso de 20 millones de libras esterlinas a principios de este año. BGF participó en cada una de las rondas de financiación tras su inversión inicial y es el mayor accionista de la compañía. Otros inversores iniciales fueron Longwall Ventures y Oxford Investment Consultants. En las últimas etapas de desarrollo, OrganOx tuvo la fortuna de atraer capital de Lauxera Capital Partners (EE.UU./Fr), HealthQuest (EE.UU.) y otras entidades que se sumaron al apoyo.

Fundada en la Universidad de Oxford, OrganOx desarrolló metra, el primer dispositivo totalmente automatizado del mundo para la preservación hepática, que permite mantener los hígados de donantes en estado funcional fuera del cuerpo humano hasta por 24 horas. Esta tecnología, utilizada en más de 6.000 trasplantes de hígado hasta la fecha, ha aumentado significativamente la cantidad de órganos viables disponibles para trasplante y ha mejorado los resultados de los pacientes.

Con el apoyo de BGF, OrganOx se ha consolidado como una empresa de tecnología médica líder a nivel mundial. Tras la finalización de la transacción, la empresa continuará operando desde Oxford como una división independiente dentro de la compañía global de atención médica Terumo Corporation.

Tim Rea, codirector de inversiones en etapas tempranas de BGF y miembro del consejo de administración de OrganOx desde 2019, afirmó: "OrganOx ha transformado el trasplante de hígado y se ha consolidado como una empresa líder a nivel mundial en tecnología médica. En un sector con capital institucional limitado, esta salida destaca la importancia y el potencial del capital de crecimiento de pacientes, así como la disposición a respaldar la innovación antes de que se desestabilice, algo que a muchos inversores les resulta difícil en este mercado aún incipiente."

"BGF se creó para invertir en segmentos desatendidos del mercado de inversión. En las etapas iniciales del sector de tecnología médica, hemos ido más allá al respaldar deliberadamente a empresas con una complejidad significativa de hardware y fabricación. Nuestro capital y experiencia comercial nos posicionaron de forma ideal para afrontar este reto, y OrganOx es un claro ejemplo de la importancia de esta estrategia.."

Oern R. Stuge, MD, MBA y presidente ejecutivo de OrganOx, afirmó: "Se espera que la transacción anunciada hoy amplíe la adopción de nuestra plataforma de tecnología de trasplantes al aprovechar la infraestructura global de Terumo para beneficiar a más pacientes en todo el mundo".

"Gracias a BGF, que ha demostrado su convicción y apoyo como inversor y miembro de la junta directiva desde su primera inversión. Su capital y liderazgo han permitido la creación de valor inherente a la transacción de 1.500 millones de dólares anunciada hoy."

Andy Gregory, consejero delegado de BGF, comentó: "Con una valoración de diez cifras, nos enorgullece enormemente haber desempeñado un papel clave en una de las mayores salidas de empresas de tecnología médica de Reino Unido. Esto refleja un logro notable del equipo de OrganOx, y nos enorgullece especialmente que este éxito esté directamente vinculado a un impacto positivo en los resultados de los pacientes.

"Al combinar la inversión inicial y en fase de crecimiento en múltiples sectores, BGF ha creado la combinación perfecta para generar rentabilidades sólidas, sostenibles y repetibles. Nuestra ambición ahora es que fluya más capital hacia las empresas más prometedoras de Reino Unido, ya sea mediante coinversiones con inversores internacionales, especialistas o fuentes nacionales".

Además de OrganOx, BGF ha respaldado a varias empresas de tecnología médica de Reino Unido con gran potencial, como Cyted, que utiliza diagnósticos basados en IA para la detección temprana del cáncer; TidalSense, que desarrolla una innovadora tecnología de monitorización respiratoria; y Entia, una plataforma de análisis de sangre domiciliarios que apoya la atención oncológica.

El acuerdo se produce tras la reciente salida de BGF de Panthera Biopartners, una organización líder en la gestión de centros de ensayos clínicos. Durante el periodo de inversión de BGF, los ingresos de Panthera se duplicaron con creces y la empresa amplió su presencia nacional y su cobertura terapéutica.

BGF es uno de los inversores de capital de crecimiento más grandes y con mayor experiencia en Reino Unido e Irlanda, que respalda a emprendedores e innovadores, proporcionando habitualmente inversiones iniciales de entre 3 y 30 millones de libras en empresas con alto potencial. Recientemente, BGF ha comprometido 500 millones de libras para empresas de tecnología avanzada y ciencias de la vida en fase inicial, como parte de su estrategia más amplia de 3.000 millones de libras en todo Reino Unido para apoyar a empresas con alto potencial durante los próximos cinco años.

El equipo directivo de OrganOx incluye a Craig Marshall, consejero delegado, quien asumió el cargo en 2017 y ha liderado los esfuerzos de la compañía desde entonces; Stephen Deitsch, director financiero, quien fue fundamental en el desarrollo de la plataforma que ha permitido el crecimiento de la compañía y crucial para el éxito de la ronda de financiación de 160 millones de dólares de la compañía en febrero de 2025 y la consecución de esta salida; y Rupa Basu, directora comercial global, quien se incorporó a la compañía en 2022, quien ha sido fundamental para el exitoso lanzamiento y la expansión de la compañía en el mercado estadounidense.

Constantin Coussios, fundador académico y director de tecnología de OrganOx, quien fundó la empresa junto con Peter Friend, director médico, ha participado activamente en muchos aspectos del desarrollo del negocio, la creación del producto y el apoyo a la expansión del equipo.

Craig Marshall, consejero delegado, OrganOx, comentó: "Una vez que BGF tuvo un puesto en la Junta Directiva en 2019, ocupado por Tim Rea, supe que si lográbamos mantener nuestro enfoque e impulso como empresa y como equipo, OrganOx no se quedaría sin fondos en el futuro. La convicción de BGF nos acompañó en todo momento, y no solo participaron en todas las rondas de financiación posteriores a su primera inversión, sino que también iniciaron y moldearon varias de ellas".

Stephen Deitsch, director financiero de OrganOx, declaró: "Ha sido un honor trabajar junto al equipo de BGF, cuyas contribuciones operativas y financieras de 2019 a 2025 han permitido el liderazgo global de OrganOx en el mercado, que culminó con el acuerdo de 1.500 millones de dólares anunciado hoy, con una rentabilidad récord para BGF".

Rupa Basu, directora comercial global de OrganOx, declaró: "Gracias al apoyo de BGF, expandimos rápidamente nuestra presencia global, impactando positivamente tanto a pacientes como a profesionales de la salud, a la vez que honramos la generosidad de más de 6.000 donantes".

Acerca de BGF

BGF se fundó en 2011 y ha invertido 4.500 millones de libras en más de 600 empresas, lo que la convierte en el inversor más activo de Reino Unido e Irlanda. Sus accionistas son Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group y NatWest.

En sus primeras etapas, BGF se especializa en invertir en tecnologías avanzadas y ciencias de la vida. Cuenta con un equipo dedicado que respalda entre cinco y diez empresas al año.

BGF es un socio minoritario sin control, con una visión paciente de las inversiones, basada en objetivos a largo plazo compartidos con los equipos directivos a los que apoya. BGF invierte en empresas en crecimiento a través de su red de 15 oficinas.

Visite: www.bgf.co.uk

Acerca de OrganOx

OrganOx es una empresa de tecnología de órganos en fase comercial, surgida de la Universidad de Oxford en 2008, dedicada al desarrollo de tecnologías para mejorar los resultados de pacientes con insuficiencia orgánica aguda o crónica. OrganOx metra es una plataforma de perfusión mecánica normotérmica (NMP) aprobada en EE.UU., Europa, Canadá y Australia. Hasta la fecha, se ha utilizado en más de 6,.00 trasplantes de hígado para mantener los hígados de donantes en un estado metabólico activo fuera del cuerpo, de modo que se pueda realizar una evaluación funcional del órgano antes del trasplante, lo que aumenta el número de órganos disponibles para trasplante. Más información en www.organox.com.

Acerca de Terumo

Terumo es líder mundial en tecnología médica y lleva 100 años comprometido con "Contribuir a la sociedad a través de la atención médica". Con sede en Tokio y operaciones globales, Terumo emplea a más de 30.000 asociados en todo el mundo para brindar soluciones médicas innovadoras en más de 160 países y regiones. La compañía comenzó como fabricante japonés de termómetros y desde entonces ha apoyado al sector de la salud. Actualmente, su amplia cartera de negocios abarca desde soluciones de intervención vascular y cardioquirúrgica, transfusión sanguínea y tecnología de terapia celular, hasta productos médicos esenciales para la práctica clínica diaria, como sistemas de transfusión, atención para la diabetes y tratamientos de diálisis peritoneal. Terumo seguirá esforzándose por ser útil a los pacientes, a los profesionales médicos y a la sociedad en general.

