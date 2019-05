Ortho Clinical Diagnostics presentará avances en pruebas cardíacas y tecnología de diagnóstico en EuroMedLab 2019

Publicado 16/05/2019 15:03:00 CET

El taller educativo y los pósteres se centrarán en el uso de pruebas para troponina ultrasensible y el rendimiento de innovaciones de tecnología de laboratorio

RARITAN, Nueva Jersey y BARCELONA, España, 16 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Ortho Clinical Diagnostics, un líder global de diagnóstico in vitro, patrocinará un taller educativo sobre pruebas para troponina ultrasensible y presentará cinco pósteres científicos en EuroMedLab 2019. EuroMedLab es el 23º Congreso europeo IFCC-EFLM de química clínica y medicina de laboratorio, que se celebrará del 19 al 23 de mayo en CCIB, Centre de Convencions Internacional, en Barcelona.

El Profesor Fred Apple de Hennepin County Medical Center en Minnesota y presidente del Comité de aplicaciones clínicas de biomarcadores cardíacos de IFCC será el presidente del taller educativo de Ortho: "The Clinical Use and Performance of High-Sensitivity Troponin Assays with the Esc 0-1 Algorithm: Overcoming Challenges in Implementation". En el taller también figurará el Dr. Jasper Boeddinghaus del hospital universitario de Basilea. El taller se celebrará el 22 de mayo de 12:30 a 13:30 en la sala 114.

"Ortho se ha comprometido a mantener el liderazgo en el entorno cambiante de los laboratorios clínicos", comentó Joan Martin, vicepresidente ejecutivo y jefe de la región EMEA de Ortho. "Nos sentimos orgullosos de presentar datos sobre dos de nuestras ofertas recientes en el EuroMedLab de este año, nuestra prueba para troponina ultrasensible y VITROS(®) XT MicroSlide de Ortho. El XT MicroSlide puede realizar dos pruebas a la vez para mejorar el rendimiento del flujo de trabajo de los laboratorios, su productividad y el resultado clínico".

Además del taller, Ortho presentará estos cinco pósteres en EuroMedLab:

-- Evaluation of the New Multi-Test VITROS(®) Chemistry Product Slides* on the VITROS(®) XT 7600 Integrated System. Presentado por David Minihane y Kirsty Culki. -- Sigma Metrics for Assessing the Analytical Quality of the New Multi-Test VITROS(®) XT Chemistry Products Slides. Presentado por M. Barbero, T. DiMagno, C. Graby y T. Huynh. -- Precision of the New Multi-Test VITROS(®) Chemistry Product Slides* on the VITROS® XT 7600 Integrated System. Presentado por J. Miller y T. DiMagno. -- Performance Evaluation of the VITROS(®) hs Troponin I Assay* on the VITROS® ECi/ECiQ and 3600 Immunodiagnostic and VITROS(®) 5600/XT 7600 Integrated Systems. Presentado por S. Jackson, E. Oliver, K. Smith, K. Michael y M. Cleary. -- Performance Evaluation of the VITROS(®) Immunodiagnostic Products B·R·A·H·M·S PCT Assay on the VITROS 3600 Immunodiagnostic System.Presentado por G. Ogbonna, E. Hryhorenko, J. Parsells, S. Phonethepswath, Y. Huang, B. Smith y L. Sprague.

Ortho hará demostraciones de su nuevo VITROS(®) Chemistry Product Slides, the VITROS(®) Cell, una solución compacta de automatización que permite que dos instrumentos VITROS(®) XT 7600 (comercializado en 2018) funcionen como una función integral, y demostraciones de VITROS(®) XT 7600 Integrated System en su caseta durante el congreso.

Acerca de Ortho Clinical Diagnostics

Ortho Clinical Diagnostics es un líder global en diagnóstico en vitro que ofrece servicios a los laboratorios clínicos y la comunidad de inmunohematología. Los productos y servicios de alta calidad de Ortho permiten a los profesionales de atención médica tomar decisiones de tratamiento mejor informadas en hospitales, redes hospitalarias, bancos de sangre y laboratorios de más de 125 países y territorios. Los productos de tipicación sanguínea de Ortho aseguran que todos los pacientes reciben sangre segura, del tipo adecuado y las unidades adecuadas en las comunidades de inmunohematología. Ortho proporciona tecnologías sofisticadas de pruebas, automatización, gestión de información y herramientas de interpretación a laboratorios clínicos de todo el mundo para que sean más eficaces y eficientes, y para mejorar el cuidado del paciente. La misión de Ortho es mejorar y salvar vidas con diagnóstico y lo hace reinventando lo que es posible. Esto es lo que ha definido a Ortho durante más de 75 años, es lo que hace avanzar a Ortho. Para más información, visita www.orthoclinicaldiagnostics.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2468775-1&h=2684531740&u....

