Ozelle lanza en MEDICA 2025 una solución de IA + Morfología Sanguínea Completa de última generación

Ver más allá de la sangre. Una visión del futuro.

DÜSSELDORF, Alemania, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En MEDICA 2025 (Pabellón 1 | A23-H), Ozelle presenta su solución deIA + Morfología Hematológica Completa (CBM) de última generación, una innovadora solución diagnóstica integral que combina pruebas de hematología, bioquímica e inmunoensayo en un solo análisis. Esta nueva solución refleja la visión de Ozelle de lograr diagnósticos avanzados más rápidos, inteligentes y accesibles en todos los niveles de atención médica.

Desarrollada para satisfacer la creciente demanda de pruebas rápidas y estandarizadas, la solución introduce tres avances clave:

Pruebas flexibles e integrales: Realiza múltiples análisis en una sola ejecución, combinando hemograma completo con HbA1c, glucosa/triglicéridos/colesterol total/ácido úrico, TSH, FT3/FT4, PCR o SAA; cualquier combinación necesaria para cubrir diversas necesidades clínicas. Desde tipificación de infecciones hasta paneles de diabetes y función tiroidea, admite pruebas escalonadas y aplicaciones clínicas versátiles, desde consultas externas hasta entornos de diagnóstico en el punto de atención.

Realiza múltiples análisis en una sola ejecución, combinando hemograma completo con HbA1c, glucosa/triglicéridos/colesterol total/ácido úrico, TSH, FT3/FT4, PCR o SAA; cualquier combinación necesaria para cubrir diversas necesidades clínicas. Desde tipificación de infecciones hasta paneles de diabetes y función tiroidea, admite pruebas escalonadas y aplicaciones clínicas versátiles, desde consultas externas hasta entornos de diagnóstico en el punto de atención. IA + CBM, diagnóstico más inteligente: Gracias a IA + CBM, detecta células anormales con precisión de laboratorio y proporciona información diagnóstica inteligente, todo en 6 minutos.

Gracias a IA + CBM, detecta células anormales con precisión de laboratorio y proporciona información diagnóstica inteligente, todo en 6 minutos. Fácil de usar y sin mantenimiento: Flujo de trabajo totalmente automatizado con un solo clic y kits de reactivos de un solo uso. Sin pretratamiento de muestras, sin almacenamiento en cadena de frío y con un diseño que no requiere mantenimiento, garantiza un funcionamiento sencillo y fiable en cualquier entorno clínico.

Más allá de la innovación de productos, Ozelle continúa construyendo un ecosistema de diagnóstico inteligente donde los datos de hematología, bioquímica e inmunología convergen bajo un marco de IA unificado, transformando los flujos de trabajo fragmentados en una atención continua basada en datos.

"Nuestra misión es hacer que la morfología de nivel experto y los diagnósticos inteligentes sean accesibles para todos los laboratorios, todas las clínicas, todos los días", dijo el equipo directivo de I+D de Ozelle.

Esta visión del ecosistema refleja el compromiso a largo plazo de Ozelle: empoderar a los socios y profesionales de la salud a través de la inteligencia conectada, donde cada prueba contribuye a mejores resultados, no solo a obtenerlos.

Si está planificando su agenda para MEDICA, Ozelle es una visita obligada. En Messe Düsseldorf, descubra cómo la IA transforma los datos brutos en información clínica práctica, creando un ecosistema de diagnóstico inteligente y conectado. Distribuidores y socios podrán descubrir nuevas oportunidades de crecimiento y obtener una ventaja competitiva con las soluciones innovadoras de Ozelle. Deje un mensaje para reservar su reunión y vivir la experiencia en directo.

Más información sobre OzellePágina Web: www.ozellemed.comEmail: info@ozellepoct.com

