-Los pacientes con mieloma múltiple tienen un mayor riesgo de infección y mortalidad por COVID-19, según un estudio de Blood Cancer Journal

Investigadores del Hospital Universitario 12 de Octubre realizaron el estudio utilizando datos europeos del mundo real en la plataforma TriNetX

CAMBRIDGE, Mass., 4 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- TriNetX, la red global de organizaciones de atención médica que impulsan la investigación del mundo real para acelerar el desarrollo de nuevas terapias, permitió a los investigadores del Hospital Universitario 12 de Octubre aprovechar los datos europeos del mundo real para un estudio que encontró que los pacientes con mieloma múltiple (MM) eran más propensos a contraer el virus COVID-19 y sufrir un mayor riesgo de mortalidad que los pacientes sin MM.

Los resultados del estudio se documentaron en un artículo publicado en Blood Cancer Journal, una revista médica Q1 que ocupa el cuarto lugar en impacto de todas las publicaciones de hematología. El artículo, "Impact of COVID-19 in Patients with Multiple Myeloma Based on a Global Data Network" (Impacto de la COVID-19 en pacientes con mieloma múltiple basado en una red de datos global), fue desarrollado por investigadores dirigidos por el doctor Joaquín Martínez-López en el Hospital Universitario 12 de Octubre. El equipo de investigación del hospital aprovechó los datos del mundo real de la población de pacientes del hospital, así como de la Red Colaborativa EMEA de TriNetX que incluía 9,8 millones de pacientes de 15 organizaciones de atención médica (HCO) y la Red Colaborativa Global de TriNetX de 82 millones de pacientes de 68 HCO. El estudio halló que la cantidad de nuevos diagnósticos de MM fue menor, mientras que las tasas de mortalidad de los pacientes con MM fueron más altas durante la pandemia.

"Es extraordinario que un estudio de este tipo con datos exclusivamente digitales pueda publicarse en una publicación del primer trimestre de tan alto impacto como Blood Cancer Journal", indicó la doctora Martínez-López. "La velocidad a la que pudimos completar el estudio también fue impresionante. Desde el momento en que los criterios del estudio se introdujeron por primera vez en la plataforma TriNetX a través de la revisión por pares hasta la finalización y la aceptación, tomó solo cuatro meses. A la mayoría de los investigadores les encantaría tener ese tipo de cronograma de estudio acelerado. Un estudio similar que utilice datos experimentales podría tardar años en completarse".

La red TriNetX está formada por organizaciones sanitarias de todo el mundo que apoyan el intercambio responsable de datos con el fin de encontrar curas y llevar nuevas terapias a los pacientes que las necesitan. Una faceta importante de la red es el enfoque conservador de TriNetX hacia la seguridad y el gobierno. Las HCO utilizan TriNetX para realizar análisis de pacientes con terminologías estandarizadas, publicar sus hallazgos en revistas médicas prestigiosas, colaborar con instituciones pares y aumentar sus oportunidades de participar en ensayos clínicos patrocinados por la industria y oportunidades de revisión de gráficos.

"La publicación del estudio de la doctora Martínez-López es un excelente ejemplo de un beneficio que la red TriNetX ofrece a los investigadores de las organizaciones de atención médica", explicó Laura Meloni, vicepresidenta de redes de datos de la UE en TriNetX. "Los miembros de TriNetX pueden aprovechar su investigación y publicar más. Realmente es un valor añadido para ellos".

El artículo está actualmente disponible para descarga en el sitio web del Blood Cancer Journal en https://www.nature.com/articles/s41408-021-00588-z#:~:text=MM%20patients%20showed%20higher%20risk,)%20than%20non%2DMM%20patients

Acerca del Hospital Universitario 12 Octubre

El Hospital Universitario 12 de Octubre, y su instituto de investigación i+12, es una institución acreditada de Nivel 6 HIMSS Electronic Medical Record Adoption Model Analysis (EMRAM) y es reconocida por su avanzada estrategia e implementación de datos. Estratégicamente, el Hospital Universitario 12 de Octubre ha incorporado la modelización y estandarización de datos (clínicos y genómicos) a los sistemas de información asistencial y de investigación basados en estándares nacionales y de la UE. Con el respaldo de una sólida infraestructura de datos, la Unidad de ciencia de datos de i+12 ha desarrollado una metodología novedosa para la gestión e incorporación efectivas de datos de EHR para su uso en investigación. Para más información, visite https://www.comunidad.madrid/hospital/12octubre/

Acerca de TriNetX, LLC

TriNetX es una red global de organizaciones de atención médica y compañías de ciencias de la vida que impulsan la investigación del mundo real para acelerar el desarrollo de nuevas terapias. A través de su plataforma de autoservicio, HIPAA, GDPR y LGPD de EHR federados, conjuntos de datos y asociaciones de consultoría, TriNetX pone el poder de los datos del mundo real en manos de su comunidad mundial para mejorar el diseño de protocolos, agilizar las operaciones de prueba, perfeccionar las señales de seguridad y enriquecer la generación de pruebas del mundo real. Para obtener más información, visite TriNetX en www.trinetx.com o siga a @TriNetX en Twitter.

