PagBank registra un trimestre récord con un beneficio neto (no-GAAP) de 542 millones de BRL (+31% interanual) (2)

PagBank headquarters in São Paulo (Photo: PagBank) - PAGBANK/PR NEWSWIRE

- En adquisición, TPV récord de 124.000 millones de BRL, tres veces el crecimiento del sector; en banca, ingresos récord de 434 millones de BRL, +41% más que en el mismo periodo de 2023

SÃO PAULO, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE: PAGS), un banco digital completo en servicios financieros y solución de pagos, anuncia sus resultados del segundo trimestre de 2024 (2T24). Entre los aspectos más destacados del periodo, la empresa registró un beneficio neto (no GAAP) récord de 542 millones de BRL (+31% interanual). El beneficio neto GAAP, también récord, fue de 504 millones de BRL (+31% interanual).

Tras casi dos años como consejero delegado de PagBank, Alexandre Magnani celebra las cifras récord, fruto de la estrategia implementada y ejecutada desde principios de 2023: "Tenemos cerca de 32 millonesde clientes. Estas cifras consolidan a PagBank como un banco sólido y completo, reforzando nuestro propósito de facilitar la vida financiera de personas y empresas de forma sencilla, integrada, segura y accesible", afirmó el consejero delegado.

En adquisición, el TPV registrado fue récord, alcanzando los 124.400 millones de BRL, un crecimiento anual del +34% (+11% t/t), más de tres veces el crecimiento de la industria. Esta cifra fue impulsada por el crecimiento en todos los segmentos, especialmente en las Micro y Pequeñas Empresas (MIPYMES), que representaron el 67% del TPV, y los nuevos verticales de crecimiento del negocio, especialmente online, transfronterizo y automatización, que ya representan un tercio del TPV.

En banca digital, PagBank alcanzó los 76.400 millones de BRL en captación de efectivo (+52% interanual), contribuyendo al volumen récord de depósitos, que alcanzaron un total de 34.200 millones de BRL, con un impresionante aumento del +87% interanual y del 12% intertrimestral. Esto refleja el crecimiento del +39% interanual de las cuentas corrientes de PagBank y el mayor volumen de inversiones captadas en CDB emitidos por el banco, que crecieron un 127% en los últimos doce meses.

"Este mes hemos recibido la calificación AAA.br de Moody's, con perspectiva estable, el nivel más alto de la escala local. En menos de un año, tanto S&P Global como Moody's nos han otorgado la máxima calificación en su escala local: triple A. En PagBank, nuestros clientes tienen la misma solidez que las mayores instituciones financieras del país, pero con mejores rendimientos y condiciones. Esto solo es posible porque tenemos una estructura de costes ajustada y la agilidad de una Fintech", comentó Magnani.

En el 2T24, la cartera de crédito creció un 11% interanual hasta los 2.900 millones de BRL, apalancándose en productos de bajo riesgo y alto compromiso, como tarjetas de crédito, préstamos de deducción de nómina y anticipación de retiros de aniversario del FGTS, al tiempo que reanudaba otras líneas de crédito.

Según Artur Schunck, director financiero de PagBank, la aceleración de los volúmenes y los ingresos, combinada con la disciplina de costes y gastos, fueron los principales motores de los resultados récord. "Hemos conseguido equilibrar crecimiento y rentabilidad. El crecimiento de los ingresos se ha acelerado en los últimos trimestres y nuestras inversiones en la ampliación de los equipos comerciales, las actividades de marketing y la mejora del servicio al cliente no han repercutido en el crecimiento de los beneficios, lo que nos da el impulso necesario para elevar nuestras previsiones de TPV y de beneficio neto no-GAAP", explicó Schunck.

A medida que el primer semestre de 2024 se acerca a su fin, la empresa ha elevado sus previsiones de TPV y de beneficio neto no-GAAP para el año. Para TPV, la empresa espera ahora un crecimiento interanual de entre el +22% y el +28%, significativamente superior a la previsión de entre el +12% y el +16% facilitada a principios de año. Para el beneficio neto no-GAAP, la empresa espera ahora un crecimiento de entre el +19% y el +25% interanual, superior a la previsión de entre el +16% y el +22% facilitada a principios de año.

Otros datos destacadosLos ingresos y beneficios totales en el 2T24 fueron de 4.600 millones de BRL (+19% interanual), impulsados por el sólido crecimiento de los ingresos por servicios financieros de mayor margen. El número de clientes alcanzó los 31,6 millones, reforzando la posición de PagBank como uno de los mayores bancos digitales del país.

PagBank viene trabajando en el lanzamiento de nuevos productos y servicios que amplíen su cada vez más completa cartera de soluciones para facilitar la actividad de sus clientes. El banco digital acaba de lanzar el servicio de anticipo de cobros de otros POS, con ingreso en cuenta en el mismo día para los clientes con domicilio en PagBank. Este mes de agosto, los clientes que cumplan los requisitos podrán contar con este servicio en su cuenta bancaria.

"Será una nueva forma de que los comerciantes accedan a sus cobros de forma centralizada. Les permitirá ver y prever todas las ventas de cualquier adquirente en la aplicación PagBank, sin tener que acceder a varias aplicaciones", indicó Magnani. Según el consejero delegado, en esta primera fase del producto, la empresa ofrece funciones como la contratación en autoservicio, el desembolso en el mismo día para los clientes de PagBank y negociaciones personalizadas por adquirente e importe.

Otra función que acaba de ponerse a disposición es el pago múltiple de boletos. Esto permite realizar varios pagos simultáneamente en una sola transacción, reduciendo el tiempo necesario para procesar cada boleto individualmente. La solución beneficia principalmente a los usuarios de cuentas PF (particulares) o PJ (empresas) que quieran pagar varios boletos a la vez. Además de estos lanzamientos, hay muchos más por venir.

"Para nuestros 6,4 millones de clientes comerciantes y empresas, estas y otras ventajas competitivas, como las comisiones cero para nuevos comerciantes, los prepagos en el acto a cuentas PagBank, la entrega exprés en puntos de venta y la aceptación de Pix, son diferenciadores clave. Nos centramos en atraer y retener a los clientes y animarles a utilizar PagBank como su banco principal, generando así más valor para la empresa y contribuyendo a nuestro crecimiento sostenible", añadió Alexandre Magnani, consejero delegado de PagBank.

Información importante sobre las declaraciones de futuro Este documento contiene ciertas afirmaciones de carácter prospectivo. Las declaraciones prospectivas no son hechos históricos ni se refieren a acontecimientos futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbres. No puede garantizarse que las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa vayan a realizarse o alcanzarse. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración de futuro, ya sea debido a nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos.

Acerca de PagBank PagBank promueve soluciones innovadoras en servicios financieros y medios de pago, automatizando el proceso de compra, venta y transferencia para apalancar los negocios de particulares y empresas de forma simple y segura. Empresa del Grupo UOL -líder de Internet en Brasil- PagBank actúa como emisor y adquirente, ofreciendo cuentas digitales y proporcionando soluciones completas para pagos en línea y presenciales (por dispositivos móviles y POS).

PagBank también dispone de una amplia variedad de medios de pago, como tarjetas de crédito y prepago, transferencias bancarias, pagos por lote y saldo en cuenta, entre otros. PagBank (PagSeguro Internet Payment Institution S.A) está regulada por el Banco Central de Brasil como institución de pago emisora de dinero electrónico, emisora de instrumentos de pospago y adquirente, y tiene asociaciones con los principales emisores de tarjetas de crédito. Su empresa matriz, PagSeguro Digital, cotiza en bolsa en Estados Unidos (NYSE: PAGS) y está regulada por la Securities and Exchange Commission (SEC). La distribución de fondos de inversión la realiza BancoSeguro S.A., autorizada por el Banco Central de Brasil, la Comisión de Valores Mobiliarios y afiliada a ANBIMA.

