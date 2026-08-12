PagBank reporta un beneficio neto recurrente de R$ 576 millones en el 2T26, con avances en su ecosistema

(Información remitida por la empresa firmante)

Durante el período, el banco digital alcanzó R$ 43 mil millones en depósitos y más de R$ 52 mil millones en su cartera de crédito ampliada, con avances en su plataforma de servicios bancarios y apalancamiento operativo.

SÃO PAULO, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE: PAGS), una de las mayores plataformas bancarias de Brasil y especialista en emprendedores brasileños, cerró el segundo trimestre de 2026 (2T26) con un beneficio neto recurrente de R$ 576 millones, lo que refleja la resiliencia de su modelo de negocio incluso en un contexto macroeconómico desafiante.

Durante el período, los ingresos netos alcanzaron R$ 3,4 mil millones, manteniendo su trayectoria de crecimiento sostenible. A su vez, la cartera de crédito creció un 31% con respecto al mismo trimestre del año anterior, alcanzando R$ 5,1 mil millones, impulsada principalmente por la expansión de productos como el capital de trabajo, las tarjetas de crédito y los préstamos consignados.

"La aceleración de nuestra cartera de crédito refleja el avance de nuestra capacidad analítica y la disciplina con la que gestionamos el negocio. Estamos ampliando la oferta de crédito a clientes con perfiles adecuados, expandiendo nuevas líneas para pequeñas y medianas empresas y preservando la calidad de la cartera, siempre orientados a la generación consistente de valor para la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes", afirmó Gustavo Sechin, CFO de PagBank.

A pesar de un entorno de tasas de interés elevadas, PagBank amplió el nivel de engagement de sus clientes, con un crecimiento de los indicadores de transaccionalidad y un fortalecimiento de su ecosistema financiero. Al cierre del trimestre, el banco digital alcanzó 34,1 millones de clientes, R$ 43 mil millones en depósitos y más de R$ 97 mil millones en cash-in, cifras que demuestran el creciente uso de la plataforma financiera por parte de sus clientes. Durante el trimestre, la operación de adquirencia alcanzó un TPV de R$ 133,4 mil millones, con un crecimiento del 3% interanual y del 4% respecto del trimestre anterior.

Con una asignación disciplinada de capital durante el período, se invirtieron R$ 1.100 millones en el primer semestre de 2026 en tecnología, desarrollo de productos y seguridad, reforzando los pilares que respaldan la evolución del negocio.

Como parte de su estrategia de crecimiento, PagBank espera mantener el ritmo de innovación y expansión de su ecosistema financiero, con el lanzamiento de nuevas soluciones orientadas a la protección financiera, la planificación patrimonial y la ampliación de los beneficios ofrecidos a sus clientes. Entre las iniciativas se encuentran la Previdência Privada PagBank (Plan de jubilación PagBank), desarrollada para apoyar la planificación a largo plazo; PagBank Premiado (una solución de seguros), que combina coberturas para imprevistos con sorteos mensuales; y el cashback del 100% del IOF en compras internacionales realizadas con la tarjeta de crédito PagBank.

La adquirencia seguirá siendo un frente estratégico para PagBank, con foco en el fortalecimiento de su plataforma de pagos y de su portafolio de terminales de pago. La compañía pretende continuar ampliando su propuesta de valor para comerciantes y emprendedores, contribuyendo a una gestión financiera más sencilla y eficiente.

De manera integrada, estas iniciativas refuerzan la estrategia de la compañía para consolidar una plataforma completa de servicios financieros, acompañando a sus clientes en las diferentes etapas de su trayectoria.

"Conocemos de cerca los desafíos que enfrentan los emprendedores brasileños, quienes permanecen en el centro de nuestras decisiones. Nuestro compromiso es desarrollar soluciones que faciliten su día a día, apoyen el crecimiento de sus negocios y amplíen el acceso a servicios financieros de calidad, siempre con practicidad, tecnología y simplicidad", afirma Carlos Mauad, CEO de PagBank.

Para acceder a los estados financieros de PagBank correspondientes al 2T26, haga clic aquí.

Forward-Looking Statements Este comunicado al mercado contiene declaraciones prospectivas (forward-looking statements) conforme al significado atribuido a este término en la Sección 27A de la U.S. Securities Act of 1933, según sus modificaciones, y en la Sección 21E de la Exchange Act. Las declaraciones sobre hechos que no sean de carácter histórico, incluidas aquellas relacionadas con las expectativas de la compañía, constituyen declaraciones prospectivas. Palabras como "espera", "prevé", "deberá", "considera", "tiene la intención de", sus variaciones o formas negativas, así como expresiones similares, tienen por objeto identificar dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones reflejan las perspectivas actuales de la administración de la compañía y están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. Se basan en numerosos supuestos y factores, incluidas las condiciones económicas y de mercado, las condiciones del sector y factores operativos. Cualquier cambio en estos supuestos o factores podría hacer que los resultados difieran sustancialmente de las expectativas actuales de la compañía.

Acerca de PagBankO PagBank promueve soluciones innovadoras en servicios financieros y medios de pago, automatizando el proceso de compra, venta y transferencia para promover el negocio de cualquier persona o empresa de forma simple y segura. PagBank, empresa del Grupo UOL - líder de Internet en Brasil - actúa como emisor y adquirente, ofreciendo cuentas digitales y soluciones completas para pagos en línea y presenciales (a través de dispositivos móviles y TPV). PagBank también ofrece una amplia variedad de métodos de pago, como tarjetas de crédito y prepago, así como transferencias bancarias, pago de boletos, saldos de cuentas y mucho más. La solidez de la institución está reconocida con las certificaciones de máxima categoría (AAA / triple A) otorgadas por tres evaluadores líderes a nivel mundial, lo que avala uno de los niveles de fiabilidad más altos del mercado; un factor diferenciador que refuerza su seguridad, su sólida gobernanza y su capacidad constante para cumplir con las obligaciones financieras. PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.) está regulada por el Banco Central de Brasil como institución de pago, emisora de dinero electrónico, emisora de instrumentos de pospago y adquirente, con asociaciones con las principales marcas de tarjetas. Su empresa matriz, PagSeguro Digital Ltd., cotiza en bolsa en Estados Unidos (NYSE: PAGS) y está regulada por la SEC (Securities and Exchange Commission). La distribución de fondos de inversión la realiza BancoSeguro S.A., autorizada por el Banco Central de Brasil, la Comisión de Valores Mobiliarios y afiliada a ANBIMA.

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