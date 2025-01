PAN GLOBAL OBTIENE MUESTRAS DE SUELOS De HASTA 24,3 G/T DE ORO Y 16,2% DE COBRE EN EL PROYECTO CÁRMENES, NORTE DE ESPAÑA

(Información remitida por la empresa firmante)

TSXV: PGZ | OTCQX: PGZFF | FRA: 2EU

Preparativos en marcha para el primer programa de sondeos en el Proyecto Cármenes

El muestreo de suelos en Providencia confirma la existencia de un objetivo de 250 m x 150 m que se extiende más allá de las antiguas labores mineras

x que se extiende más allá de las antiguas labores mineras Resultados de análisis con hasta 24,3 g/t Au, 16,2% Cu, 1,3% Ni, 48,7 g/t Ag, 1,1% Co, 1,6% Pb, y 2,3 g/t Pt + Pd

Zona con alto contenido en oro en 49 muestras con una media de 5,8 g/t Au

Muestras superficiales de roca en Providencia con una ley de hasta 10,6 g/t Au, 48,1% Cu, 2,0% Ni, 1,1% Co, 33,7 g/t Ag, 1,6% Pb.

VANCOUVER, CB, 27 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" o la "Compañía") (TSX-V: PGZ; OTCQX: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar los resultados de la geoquímica de suelos y rocas, así como del muestreo de seguimiento en el objetivo Providencia dentro del Proyecto Cármenes de cobre, oro, níquel y cobalto, 100% propiedad de la Compañía, en el norte de España.

"Los nuevos resultados de alta ley de cobre, oro y otros metales en Cármenes son muy alentadores. Los resultados iniciales de la geoquímica de suelos y rocas indican que la huella de la mineralización de la pipa de brecha en Providencia es mucho mayor de lo que se conocía hasta ahora y representa un importante potencial aurífero. Las leyes detectadas en las muestras de suelo son excepcionales, incluyendo resultados de hasta 24,3 gramos por tonelada (g/t) de oro, y niveles porcentuales de cobre, níquel y plomo. Las muestras de roca confirman mineralización aflorante", ha declarado Tim Moody, Presidente y CEO de Pan Global.

"Nuestro equipo espera con impaciencia los resultados del muestreo adicional en zanjas y canales realizado en el objetivo Providencia y del muestreo subterráneo en el objetivo Profunda. Existe potencial para el descubrimiento de nuevas pipas de brecha en las proximidades de Providencia y en otras zonas prioritarias. Dos equipos de perforación operan actualmente en el Proyecto Escacena de la empresa y un tercer equipo comenzará en los próximos días el primer sondeo en Providencia".

A destacar:

Como parte del programa de exploración inicial en Cármenes, se recogieron en una primera campaña un total de 1.089 muestras de suelos sobre una malla de 100 m x 40 m en un área de prospección de 1,8 km x 1,5 km , que se analizaron sobre el terreno mediante fluorescencia de rayos X portátil (pXRF).

sobre una malla de x en un , que se analizaron sobre el terreno mediante fluorescencia de rayos X portátil (pXRF). Los resultados de pXRF confirmaron destacables anomalías de cobre sobre las áreas históricas de las minas Providencia y Profunda, así como otras múltiples anomalías de cobre no exploradas e indicadores para el descubrimiento de mineralización adicional.

sobre las áreas históricas de las minas Providencia y Profunda, así como otras múltiples anomalías de cobre no exploradas e indicadores para el descubrimiento de mineralización adicional. Los objetivos de Providencia y Profunda son mineralizaciones de tipo pipa de brecha alojadas en carbonatos y explotadas en el pasado para la extracción de cobre, níquel y cobalto.

Los numerosos trabajos mineros y de exploración que se han encontrado durante las recientes labores de cartografía y prospección, que incluyen túneles y pozos no registrados anteriormente , ponen de relieve un potencial mineral adicional.

, ponen de relieve un potencial mineral adicional. Se completó una campaña de relleno de suelos en el objetivo Providencia cuyas muestras se enviaron a laboratorio para su análisis. Se recogieron un total de 203 muestras en una malla de 50 m x 20 m sobre un área de 450 m x 250 m . Los resultados incluyen: Una nueva zona de 250 m x 150 m de anomalía geoquímica de suelos , con valores elevados y coincidentes en oro, cobre, níquel, cobalto, plomo, plata, platino y paladio, asociados a una fuerte alteración dolomítica, brechas y gossan. La anomalía de suelos incluye 49 muestras con >1,0 g/t Au, con un promedio de 5,8 g/t Au , concentrándose los resultados de mayor ley al este de las antiguas labores de la mina Providencia. Los valores más altos en muestras de suelos alcanzan 24,3 g/t de Au, 16,2% de Cu, 1,3% de Ni, 1,1% de Co, 1,6% de Pb, 48,7 g/t de Ag y 2,3 g/t de Pt + Pd.

x sobre un área de x . Los resultados incluyen: Un total de 45 muestras de roca recogidas en el área objetivo de Providencia, incluyendo material de afloramientos, y estériles de mina y bloques sueltos, arrojaron valores de hasta 10,5 g/t Au, 48,1% Cu, 2,0% Ni, 1,1% Co, 33,0 g/t Ag, 1,6% Pb, lo que confirma que la mineralización de superficie continúa aflorando al este de los trabajos principales de la mina Providencia.

No existen registros históricos de extracción de oro en Cármenes.

Próximos pasos

Están pendientes los resultados de muestras en zanjas superficiales y del muestreo en canal en dos galerías/túneles históricos en la nueva zona definida como anomalía geoquímica polimetálica de suelos en el objetivo de Providencia.

Está previsto que el primer sondeo en Providencia comience en enero, inicialmente para comprobar la continuidad de la mineralización por debajo de las principales labores de la mina subterránea, con resultados potencialmente disponibles en marzo. No se han realizado sondeos previos en el área objetivo de Providencia.

También se está llevando a cabo un seguimiento detallado del objetivo Profunda, y se está a la espera de los resultados del muestreo en canal dentro de la antigua mina subterránea.

Se está llevando a cabo un reconocimiento electromagético, magnético y radiométrico heliportado (Helicopter Transient Electro-Magnetic, HTEM) en toda la zona del proyecto Cármenes para acelerar la identificación y priorización de nuevos objetivos para su futuro estudio detallado.

La empresa organizará un webcast para inversores el jueves 30 de enero para comentar los resultados de Cármenes, así como las campañas de sondeos de 2025 en los Proyectos Escacena y Cármenes. Consulte las instrucciones de registro al final de este comunicado.

A continuación, en la Figura 1 se muestran los resultados pXRF de las muestras de suelos para cobre, y en las Figuras 2 a 6 los resultados de laboratorio para las muestras de suelos del Objetivo Providencia tomadas en malla cerrada para oro, cobre, níquel, cobalto y plomo. Los resultados de las muestras de rocas de Providencia para oro y cobre se muestran en las Figuras 8 y 9.

Webcast para inversores:

El jueves 30 de enero de 2025, a las 13:00 horas (hora ET), 10.00 horas (hora PT), o 19:00 horas (hora CET europea) la empresa organizará una retransmisión por Internet para inversores en la que participará Tim Moody, CEO, para hablar de los planes para 2025 de los Proyectos Escacena y Cármenes y ofrecer información actualizada sobre los trabajos en curso.

https://us06web.zoom.us/webinar/register...

Sobre el Proyecto Cármenes

El proyecto Cármenes está situado a unos 55 km al norte de León, en el norte de España, y comprende cinco permisos de investigación sobre 5.653 hectáreas. La zona del proyecto es altamente prospectiva por la existencia de múltiples cuerpos o agrupaciones de mineralización de cobre, níquel, cobalto y oro en forma de "pipa de brecha" con carbonatos. La zona incluye las antiguas minas Profunda y Providencia, en operación hasta la década de 1930, que produjeron concentrados de cobre y cobalto con níquel. Numerosas explotaciones mineras históricas de menor envergadura en la zona ponen de relieve el potencial de otras pipas de brecha. Este tipo de yacimientos puede tener dimensiones verticales significativas superiores a 1 km.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. busca activamente yacimientos minerales ricos en cobre, dados los convincentes fundamentos de la oferta y la demanda de cobre y las perspectivas de fuertes precios a largo plazo como metal crítico para la electrificación global y la transición energética. El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen colectivamente una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, descubrimiento, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

Persona Cualificada

Álvaro Merino. Vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según la definición del National Instrument 43-101, ha aprobado la información científica y técnica de este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la empresa.

QA/QC

Las muestras de roca entregadas al centro de preparación de muestras de ALS en Sevilla donde se prepararon y ensayaron en las instalaciones de ALS en Irlanda. Todas las muestras se trituraron, dividieron y pulverizaron utilizando los métodos CRU-31, SPL-22Y y PUL-31. El análisis de oro se realizó mediante ensayo al fuego de 50 g con acabado AA (Au-AA23). El análisis multielemental se realizó mediante digestión de 4 ácidos con acabado ICP-AES (ME-ICP61). Las muestras de por encima del límite de detección se analizaron mediante digestión de 4 ácidos con acabado ICP-AES para metales base (OG62), y Ensayo al fuego con acabado gravimétrico para oro (Au-GRA21). Se incluyeron patrones de referencia certificados a 1/25 muestras. Los resultados de las muestras son selectivos por naturaleza y pueden no ser representativos de la ley media de la mineralización.

La primera pasada de geoquímica de suelos incluyó muestras recogidas de los 20 cm superficiales (sin tamizar, con un peso aproximado de 1 kg) en una cuadrícula de 100 m x 40 m, y seguidamente en el muestreo relleno la malla se redujo a 50 m x 20 m. Las muestras se recogen en bolsas de plástico sobre las que se realiza un análisis multielemental con un dispositivo portátil de fluorescencia de rayos X ("pXRF") Olympus Vanta. Los análisis se repiten en 1 de cada 20 muestras, y se analizan los estándares para comprobar y comparar con los resultados del pXRF. Además, se enviaron muestras de relleno más espaciadas en el área de Providencia al laboratorio ALS de Sevilla para realizar análisis multielemental de mayor resolución. Los valores de cobre pXRF muestran una excelente correlación (99%) con los ensayos de cobre de laboratorio.

Las muestras de suelos enviadas a las instalaciones de preparación de muestras de ALS en Sevilla se prepararon y analizaron en las instalaciones de ALS en Irlanda. Todas las muestras se pesaron y tamizaron a 180 micras. Todas las muestras se analizaron mediante digestión en Agua Regia de supertrazas de baja detección con acabado ICP-MS (ME-MS41L). Las muestras que superaban los límites de detección se analizaron mediante digestión en Agua Regia con acabado ICP-AES (ME-OG46). Se insertaron muestras de referencia certificados a 1/25 muestras. Los resultados de las muestras de roca de afloramiento, bloques sueltos y escombreras son selectivos por su naturaleza y pueden no ser representativos de las leyes medias de la mineralización.

