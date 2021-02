Panchshil Realty lleva a Pune el concepto de la Small-Office Home-Office (SOHO) (1)

- SOHO Pune cuenta con los espacios de múltiples usos que combinan los espacios de estar para trabajo y sala de estar

PUNE, India, 12 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Panchshil Realty ha anunciado hoy su primer desarrollo realizado en Pune de Small-Office Home-Office denominado SOHO [https://www.panchshil.com/luxury-residences/51/soho/?utm_sou...] en el pasillo TUI del Este de Pune cerca del World Trade Centre y de la EON Free Zone Pune. SOHO es un Proyecto registrado RERA (número de registro MahaRERA P52100017890).

https://mma.prnewswire.com/media/1437738/Panchshil_Realty_SO... [https://mma.prnewswire.com/media/1437738/Panchshil_Realty_SO...]

Small--Office Home-Office es un concepto global popular que cuenta con múltiples espacios en los que los espacios de vida se ofrecen e integran junto a los espacios de trabajo con un poco de detalle y opciones de comida y bebida disponibles en el mismo desarrollo.

Características de SOHO

-- Soho Studios - Espacios dúplex que combinan un área de trabajo y un área de vida -- Soho Works - Espacios de oficina de boutique -- Soho Street - Espacios de compra al por menor y espacios para comida gourmet

En relación al debut del concepto SOHO [https://www.panchshil.com/luxury-residences/51/soho/?utm_sou...] en Pune, Sagar Chordia, director de Panchshil Realty, explicó: "SOHO es una iniciativa pionera que proporciona espacios flexibles, multifuncionales y de uso mixto que le permiten hacer más en el interior del mismo espacio al reinventar la utilización de los espacios. La respuesta a este lanzamiento ha sido excepcional, y muchos profesionales como médicos, contables públicos, arquitectos, propietarios de pequeñas empresas y otros empresarios se han hecho de forma sencilla a este concepto".

La localización conjunta de espacios de trabajo con espacios habitables es una forma de vida más sostenible e inteligente, permitiendo a su vez que las personas sean más productivas y eficientes, al mismo tiempo que eliminan el tiempo de desplazamiento.

Los estudios SOHO están disponibles para la venta a partir de ? 17,2 millones.

Para consultas de ventas relacionadas con SOHO, llame al +918970007700o contacte con nosotros por medio del email a través de sales@panchshil.com[mailto:sales@panchshil.com]

De forma alternativa, para registrar su interés en SOHO, haga clic aquí. [https://www.panchshil.com/luxury-residences/51/soho/?utm_sou...]

Ventajas de SOHO [https://www.panchshil.com/luxury-residences/51/soho/?utm_sou...]

-- SOHO se sitúa muy cerca de Kharadi, un centro de negocios enorme con 10 millones de pies cuadrados de espacio de oficina completado y ocupado de los que 8 millones han sido desarrollados por medio de Panchshil. -- Kharadi cuenta con otros 14 millones de pies cuadrados de espacio de oficina bajo desarrollo de los que 8 millones han sido desarrollados por medio de Panchshil. -- En el próximo plazo de entre 3 y 5 años, el stock total de espacio de oficina en Kharadi se prevé que pase de los actuales 10 millones hasta los 24 millones de pies cuadrados. -- La cifra total de trabajadores de Kharadi está previsto pase de las actuales 100.000 personas hasta las 350.000 personas en el próximo plazo de entre 3 y 5 años.

Distrito Kharadi

-- Panchshil cuenta con una presencia ponderada en Kharadi situada en el pasillo Este de Pune. Kharadi ha evolucionado hasta convertirse en un centro TI de presencia completa y un distrito de negocio boyante con el quién es quién de la TI y de las compañías ITeS presentes allí. -- Panchshil Realty cuenta con dos Special Economic Zones propagadas por 6,5 millones de pies cuadrados en Kharadi - EON Free Zone-1 y EON Free Zone-2. (1,2 kilómetros / a una distancia de 4 a 6 minutos en coche de SOHO) -- Además, el World Trade Centre de Panchshil se propaga por más de 1,8 millones de pies cuadrados como dirección definitiva para los negocios internacionales en India. (2,7 kilómetros / a una distancia de 8 minutos en coche de SOHO) -- Los campuses de Panchshil Realty son el hogar de las corporaciones globales líderes, como Allianz, Citibank, Cognizant, Concentrix, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, MasterCard, Michelin, T-Systems, UBS, VMWare y Vodafone, entre muchas otras. -- Kharadi está solo a 10 kilómetros de distancia del Pune Airport y de los vecindarios cercanos de Magarpatta, Hadapsar, Kalyani Nagar y Koregaon Park, todos ellos dentro de su alcance. -- La infraestructura social de Kharadi incluye hospitales, escuelas, centros comerciales y otras comodidades que siguen en fase de construcción. -- Cityhub, en el World Trade Centre, es el siguiente gran centro social de Pune, y muestra una variedad de cafés, restaurantes y salas de estar, proporcionando avenidas de relax en horas de oficina y de después de oficina.

Negocios de Panchshil - Lo más destacado

-- La cartera inmobiliaria total de Panchshil Realty es de unos 23 millones de pies cuadrados, contando con otros 20 millones de pies cuadrados bajo desarrollo. -- Los tres negocios principales verticales de Panchshil Realty son Residential [https://www.panchshil.com/luxury-residences/], Commercial y Hospitality. -- La cartera Commercial [https://www.panchshil.com/commercial/] incluye Retail and Food & Beverage, que incluye además espacios de oficina intregrados, Special Economic Zones, pparques TI, espacios de trabajo integrados, centros comerciales y desarrollos de uso mixto. -- La cartera Hospitality [https://www.panchshil.com/hospitality/] de Panchshil está formada por unas 1.200 habitaciones de hotel con las marcas más importantes, como The Ritz-Carlton, JW Marriott, Marriott Suites, Courtyard By Marriott, Oakwood y Double Tree By Hilton. -- Una parte importante de la cartera de oficina de Panchshil Realty está anclada al Blackstone Real Estate Private Equity Fund, patrocinado y gestionado por medio de Blackstone Group LP.

Acerca de Panchshil Realty

Establecida en 2002, Panchshil Realty es una de las mejores marcas de inmuebles de lujo en India. Reconocida por su liderazgo y excelencia en el desarrollo de bienes raíces, el enfoque del grupo se centra en el desarrollo planificado, la creación de activos de valor y la generación de experiencias de estilo de vida a través del diseño y la arquitectura. Si desea más información, visite www.panchshil.com [http://www.panchshil.com/]

Descargo de responsabilidad:

Esta comunicación es totalmente conceptual. Las fotos y las imágenes tienen únicamente fines representativos. La elevación y las imágenes son propuestas e indicativas y están sujetas a cambios. Las áreas, precios, elevación y especificaciones disponibles dentro del acuerdo de venta firmado entre usted y Panchshil Infrastructure Holdings Pvt. Ltd. será final y vinculante. La reserva está pendiente de la confirmación y aceptación de los términos y condiciones. SOHO se ha registrado a través del número de registro MahaRERA P52100017890, y los detalles están disponibles en el sitio web https://maharera.mahaonline.gov.in/ [https://maharera.mahaonline.gov.in/] bajo proyectos registrados.

