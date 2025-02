Un panel internacional de expertos revela la lista de finalistas del Premio Lionel Gelber 2025

Images: The Lionel Gelber Prize; Munk School of Global Affairs & Public Policy; University of Toronto

TORONTO, 11 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Un panel internacional de profesionales, periodistas y académicos ha anunciado la lista de finalistas del Premio Lionel Gelber 2025. Esta será la 35ª edición del premio, que reconoce el mejor libro del mundo sobre asuntos internacionales publicado en inglés. El ganador recibirá 50.000 dólares canadienses y será elegido entre los siguientes cinco títulos:

Dollars and Dominion: US Bankers and the Making of a Superpower de Mary Bridges ( Princeton University Press)

Mary Bridges ( Press) The Achilles Trap: Saddam Hussein , the C.I.A., and the Origins of America's Invasion of Iraq de Steve Coll (Penguin Random House)

de (Penguin Random House) The Good Allies: How Canada and the United States Fought Together to Defeat Fascism during the Second World War de Tim Cook (Penguin Random House Canada)

de (Penguin Random House Canada) To the Success of Our Hopeless Cause: The Many Lives of the Soviet Dissident Movement de Benjamin Nathans ( Princeton University Press)

de ( Press) To Run the World: The Kremlin's Cold War Bid for Global Power de Sergey Radchenko ( Cambridge University Press)

"El jurado ha elegido cinco libros excepcionales que exploran la historia de maneras que son fundamentales para nuestra comprensión de la geopolítica actual", dijo Judith Gelber, presidenta del Consejo del Premio Lionel Gelber. "Cada uno de estos autores ha revelado nuevas formas de pensar sobre la intersección de la economía, la política exterior y la cooperación internacional".

La lista de finalistas de este año fue seleccionada por el Jurado del Premio Lionel Gelber 2025: Prof. Janice Gross Stein (presidenta del Jurado), Prof. John Bew (Londres), Prof. Francis J. Gavin (Washington), Iain Martin (Londres) y Prof. Nina Srinivasan Rathbun (Toronto).

Anuncio del ganador: El ganador se anunciará el 19 de marzo de 2025. El autor ganador participará en un evento híbrido organizado por la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas el 9 de abril de 2025.

Acerca de Premio Lionel Gelber Prize: El premio Lionel Gelber, un galardón literario para el mejor libro de no ficción sobre asuntos internacionales publicado en inglés, fue fundado en 1989 por el diplomático canadiense Lionel Gelber. El ganador recibe un premio en efectivo de 50.000 dólares canadienses. El premio es otorgado anualmente por la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto. Para obtener más información, visite: https://gelber.munkschool.utoronto.ca/ o siga @gelberprize en X y Facebook.

Dollars and Dominion: US Bankers and the Making of a Superpower de Mary Bridges (Princeton University Press)

Mary Bridges es una historiadora de los Estados Unidos del siglo XX. Su investigación se centra en los vínculos entre las relaciones exteriores de Estados Unidos y la historia empresarial. Su libro Dollars and Dominion: US Bankers and the Making of a Superpower (Princeton University Press, septiembre de 2024) sostiene que los bancos multinacionales estadounidenses proporcionaron una infraestructura crucial tanto para el capitalismo global como para el imperio estadounidense a principios del siglo XX. El proyecto explora las prácticas crediticias cambiantes de los banqueros extranjeros, a medida que los bancos estadounidenses buscaban nuevas formas de obtener ganancias de la financiación del comercio y su relación con el gobierno estadounidense. Actualmente es investigadora en el Centro Belfer de la Universidad de Harvard.

The Achilles Trap: Saddam Hussein, the C.I.A., and the Origins of America's Invasion of Iraq de Steve Coll (Penguin Random House)

Steve Coll fue ganador del premio Lionel Gelber por su libro Ghost Wars en 2004, que también ganó un premio Pulitzer. Coll es decano emérito de la Escuela de Periodismo de Columbia y, de 2007 a 2013, fue presidente de New America, un instituto de políticas públicas en Washington, D.C. Es editor de The Economist en Londres, fue redactor de plantilla en The New Yorker durante casi dos décadas y, antes de eso, fue escritor y editor en The Washington Post, donde recibió un premio Pulitzer de periodismo explicativo en 1990. Es autor de nueve libros, entre ellos The Bin Ladens, Private Empire, Directorate S y The Achilles Trap.

The Good Allies: How Canada and the United States Fought Together to Defeat Fascism during the Second World War de Tim Cook (Penguin Random House Canada)

Tim Cook es el historiador jefe y director de investigación del Museo Canadiense de la Guerra. Sus libros más vendidos han ganado múltiples premios, incluidos cuatro premios Ottawa Book Awards de no ficción literaria y dos premios C.P. Stacey al mejor libro de historia militar canadiense. En 2008 ganó el premio J.W. Dafoe por At the Sharp End y nuevamente en 2018 por Vimy: The Battle and the Legend. Shock Troops ganó el premio Charles Taylor de no ficción literaria en 2009. Su libro más reciente, Lifesavers and Body Snatchers, ganó el premio Ottawa Book Award de 2023 y fue preseleccionado para la medalla Templer de 2022 al mejor libro. Cook es un comentarista frecuente en los medios y miembro de la Royal Society of Canada y la Orden de Canadá.

To the Success of Our Hopeless Cause: The Many Lives of the Soviet Dissident Movement de Benjamin Nathans (Princeton University Press)

Benjamin Nathans es autor de Beyond the Pale: The Jewish Encounter with Late Imperial Russia, que recibió el premio Koret Jewish Book Award, el premio Vucinich Book Prize y el premio Lincoln Book Prize, y fue finalista del National Jewish Book Award en Historia. Colaborador frecuente de New York Review of Books y del Times Literary Supplement, Nathans es profesor asociado de Historia Alan Charles Kors en la Universidad de Pensilvania.

To Run the World: The Kremlin's Cold War Bid for Global Power de Sergey Radchenko (Cambridge University Press)

Sergey Radchenko es profesor distinguido Wilson E. Schmidt en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Ha escrito extensamente sobre la Guerra Fría, la historia nuclear y las políticas exteriores y de seguridad de Rusia y China. Ha sido Global Fellow y Public Policy Fellow en el Woodrow Wilson Centre y profesor distinguido Zi Jiang en la East China Normal University (Shanghai). Los libros del profesor Radchenko incluyen To Run the World: The Kremlin's Cold War Bid for Global Power (Cambridge UP, 2024), Two Suns in the Heavens: The Sino-Soviet Struggle for Supremacy (Wilson Center Press y Stanford UP, 2009) y Unwanted Visionaries: The Soviet Failure in Asia (Oxford UP, 2014). El profesor Radchenko es oriundo de la Isla Sakhalin, Rusia.

