PassiveLogic nombra a Joel Harvill en el cargo de Director Financiero

(Información remitida por la empresa firmante)

Experto en finanzas y mercados de capitales ayudará a escalar la IA física y los edificios autónomos

SALT LAKE CITY, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- PassiveLogic, líder en IA física para edificios autónomos, ha anunciado hoy el nombramiento de Joel Harvill como director financiero.

Harvill aporta casi dos décadas de experiencia en crédito privado, financiación empresarial, tesorería y mercados de capitales, habiendo cerrado más de 15.000 millones de dólares a lo largo de su carrera. Su trayectoria abarca algunas de las organizaciones más innovadoras y complejas del mundo, como Rivian, Waymo, AIG Investments, BNP Paribas/Bank of the West, un fondo de crédito propiedad de CIT Group y GE Capital. Más recientemente, ocupó el cargo de Vicepresidente de Finanzas en Botrista, tras desempeñar funciones directivas de alto nivel financiero en Rivian y Waymo.

En PassiveLogic, Harvill dirigirá la estrategia financiera y las operaciones de la empresa a medida que amplía su presencia en el mercado y escala la adopción de su plataforma de autonomía para el entorno construido. Su experiencia incluye la recaudación de fondos de deuda y capital, el acceso a los mercados de capitales, la planificación y modelización financieras, los servicios de tesorería, la negociación de contratos, las sindicaciones y la estructuración de estrategias de capital resistentes para apoyar el crecimiento a largo plazo.

"Joel es una incorporación muy valiosa al equipo directivo de PassiveLogic", aseguró Troy Harvey, consejero delegado y cofundador de PassiveLogic. "Aporta una combinación excepcional de rigor financiero, experiencia en los mercados de capitales y liderazgo estratégico en empresas que están transformando diversos sectores de gran importancia. A medida que PassiveLogic continúa definiendo la categoría de IA física, la experiencia de Joel en la construcción de bases financieras duraderas para lograr empresas transformadoras será fundamental para nuestra próxima fase de crecimiento".

Harvill ha construido su carrera en la intersección de las finanzas y la transformación industrial, apoyando a empresas que combinan tecnología avanzada con infraestructuras del mundo real. En la entrevista, subrayó que el crecimiento duradero depende tanto de una estructura de capital duradera como de una sólida ejecución de la gestión, una perspectiva formada por años de inversión, estructuración y funcionamiento a través tanto del crecimiento como de la perturbación del mercado.

"Estoy encantado de incorporarme a PassiveLogic en un momento tan importante", manifestó Joel Harvill, Director Financiero de PassiveLogic. "Mientras gran parte del mundo sigue debatiendo qué puede hacer la IA, PassiveLogic ya la está aplicando en el mundo físico: mejorando el funcionamiento de los edificios, reduciendo el consumo de energía, aumentando el confort, prolongando la vida útil de los activos y ayudando a reducir las emisiones. Se trata de una empresa con una tecnología extraordinaria, un impacto global significativo y la oportunidad de establecer el estándar de los edificios inteligentes. Estoy orgulloso de formar parte del equipo que construye ese futuro".

Los edificios representan una parte sustancial del consumo mundial de energía y PassiveLogic es pionera en un nuevo enfoque de la autonomía de los edificios que permite el control inteligente en tiempo real de los sistemas físicos. Al combinar los modelos mundiales con el razonamiento basado en la física y control autónomo, PassiveLogic ayuda a los edificios a funcionar de forma más eficiente, sostenible e inteligente, sin necesidad de infraestructuras totalmente nuevas. Harvill destacó la capacidad de la empresa para mejorar los activos existentes reduciendo al mismo tiempo la demanda de energía y el impacto ambiental.

Con la incorporación de Harvill al equipo ejecutivo, PassiveLogic sigue profundizando en el liderazgo necesario para ampliar su tecnología, reforzar su estrategia financiera y acelerar su misión de transformar el entorno construido mediante la autonomía.

Acerca de PassiveLogic

PassiveLogic crea software de IA generativa para el entorno construido, lo que permite la autonomía generativa de las cosas y la colaboración universal en tiempo real entre equipos al reimaginar cómo diseñamos, construimos, operamos, mantenemos y gestionamos edificios y sistemas industriales como robots de infraestructura. PassiveLogic, que utiliza IA informada por la física y gemelos digitales cuánticos, cuenta con el compilador de IA más rápido del mundo para ofrecer sistemas de control de nueva generación. Los usuarios pueden construir infraestructuras autónomas generativas en cuestión de minutos y colaborar fácilmente con agentes de IA a través de un conjunto intuitivo de herramientas de "elige tu propia aventura".

La empresa está aprovechando una oportunidad generacional para reinventar la automatización de edificios, sustituyendo los sistemas de control que están quedando obsoletos por la primera plataforma moderna del sector impulsada por agentes autónomos de IA física en edificios, al tiempo que aborda de frente el reto climático.

Para más información, visite www.passivelogic.com.

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