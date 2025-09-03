PATRICK MAHOMES SE UNE A LA ÉLITE DE HUBLOT

(Información remitida por la empresa firmante)

HUBLOT ANUNCIA A LA SUPERESTRELLA DE LA NFL PATRICK MAHOMES COMO EMBAJADOR DE LA MARCA, INCLUYENDO SU LEGADO DE RÉCORD EN EL MUNDO DE LA ALTA RELOJERÍA.

NYON, (Suiza), 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hublot, la firma suiza de relojería de lujo, conocida por sus atrevidos diseños y por su artesanía sin igual, se complace en anunciar que Patrick Mahomes, el tres veces campeón de la Super Bowl y quarterback de los Kansas City Chiefs, es su nuevo embajador de la marca. Mahomes, una de las figuras más rompedoras y dinámicas del deporte moderno, personifica el espíritu de innovación y excelencia que Hublot celebra en torno a sus relojes y asociaciones.

Patrick Mahomes ha afirmado: la asociación con Hublot es todo un honor, ya que se trata de una marca que comprende el valor de la oportunidad, la precisión y el rendimiento. Me enorgullece formar parte de un legado construido sobre el dominio del tiempo con estilo.

Una revolución en el mundo de los deportes

Conocido por su excepcional forma física y por su capacidad de rendir bajo presión, Mahomes ya ha batido varios récords y ha guiado a su equipo hacia la consecución de históricas victorias, incluidos tres campeonatos de la Super Bowl y dos títulos de MVP, por nombrar algunas. Su innovador estilo de juego y su liderazgo tanto dentro como fuera del campo han redefinido la posición del quarterback y lo han convertido en una auténtica revolución en el mundo de los deportes.

Igual que Hublot, Patrick Mahomes redefine la precisión y el rendimiento mediante el desafío de las normas y la superación de los límites con cada tiro, en cada partido y cada temporada. Es el único quarterback de la historia en lanzar más allá de las 5000 yardas tanto en la universidad como en la NFL en una misma temporada. Mahomes ha llegado a los 300 pases de touchdown en su carrera con mayor rapidez que ningún otro quarterback en la historia de la liga, ostenta el récord del mayor número de yardas en una sola temporada de la NFL y se convirtió en el quarterback más joven en ser titular en cuatro Super Bowls. Con tres Super Bowls y dos títulos de MVP ya en su poder, Mahomes no solo juega a este deporte, sino que lo está transformando. Su incesante búsqueda de la grandeza se alinea a la perfección con el compromiso de Hublot con el rendimiento, la cultura y el estilo. Mahomes es la personificación de una apasionada singularidad, una fusión inusual de talento, visión y una firme ambición que le hace destacar como uno de los deportistas más electrizantes de su generación. Más allá de sus logros deportivos, comparte un profundo aprecio por el arte de la relojería, la innovación y por estar a la vanguardia, lo que hace de esta colaboración una combinación natural y poderosa.

Excelencia y una ambición de récord

Desde hace tiempo, se asocia a Hublot con la excelencia en el mundo de los deportes, y la firma ha colaborado con algunos de los mejores deportistas de todos los tiempos, entre otros, Usain Bolt, Novak Djokovic y Kylian Mbappé. Juntos, Mahomes y Hublot seguirán batiendo récords, inspirando la grandeza y aumentando el estándar de lo que significa ser el mejor tanto dentro como fuera del campo.

Hay buenos jugadores. Grandes jugadores. Y luego está Patrick Mahomes. Patrick es un verdadero campeón que representa todo lo que representa Hublot. Es un líder, tiene visión y ha introducido un nuevo estilo de juego que ha aumentado el atractivo del juego, y todo ello con seguridad, pasión e instinto. En Hublot reconocemos esa mentalidad: una incansable búsqueda de la excelencia, la valentía de asumir riesgos y hacerlo de una forma distinta, y la dedicación a abrir nuevos caminos continuamente. No tengo ninguna duda de que junto a Patrick vamos a hacer grandes cosas y estoy deseando que juntos seamos una inspiración para miles de millones de personas en todo el mundo, afirmó Julien Tornare, CEO de Hublot.

HUBLOT

En 1980 y por primera vez, un reloj se atrevió a combinar una caja de oro con una correa de caucho, revolucionando el mundo de los relojes de lujo. Así nació Hublot, que tomó su nombre del término en francés para ojo de buey, debido a la forma de su emblemático bisel, con los tornillos a la vista, y nació al mismo tiempo el Arte de la Fusión.

En 2005, la marca elevó a un nuevo nivel este ejercicio de pensamiento creativo con el Big Bang y su icónico diseño, tamaño y la construcción en capas de la caja. Ese mismo año, Hublot recibió el galardón de Mejor diseño en el Grand Prix d'Horlogerie de Ginebra. Desde entonces, siempre incentivado por esta mentalidad revolucionaria, el Big Bang no ha dejado de reinventarse. El siglo XXI encontró su primer icono en relojería.

El concepto de fusión es omnipresente, el principio que alienta todas las colecciones. Los relojes Big Bang redefinen las geometrías del tiempo; el Classic Fusion encuentra el equilibrio entre audacia y mesura, mientras que la línea Exceptional Timepieces desafía todas las expectativas con creaciones relojeras sin precedentes. Con su enfoque disruptivo de desafiar las convenciones, el ADN de Hublot se materializa en los movimientos de manufactura propios Unico, Meca-10 y los tourbillon, aportando un nivel más de significado al Arte de la Fusión.

La alquimia está firmemente enraizada en Hublot y no solo en la Manufactura. La magia puede tener lugar en un campo de fútbol, dando lugar a colaboraciones con grandes eventos de este deporte (UEFA Champions League y UEFA EuroTM). A veces se plasma en un concierto, un partido de baloncesto, o en una experiencia gastronómica única con la familia de chefs estrella de Hublot. Y así, las Hublot Vibes cobran vida, a través de momentos compartidos de exaltación entre los Hublotistas, su propia comunidad de orgullosos propietarios de Hublot. El Arte de la Fusión va más allá de lo tangible. Es una forma de ser, la forma de vida Hublot.

20 ANIVERSARIO DEL BIG BANG – UNA CELEBRACIÓN DE LA MENTALIDAD REVOLUCIONARIA DEL BIG BANG

En 2005, el Big Bang marcó el nacimiento de una nueva era en el universo de la relojería, como muy adecuadamente indica el nombre del modelo. Pocos relojes han transformado la relojería contemporánea como lo ha hecho el Big Bang. Veinte años después de su lanzamiento, sigue siendo emblema de una Manufactura que supera constantemente los límites de lo desconocido. Mediante materiales exclusivos y movimientos de manufactura propios, como el Unico y el Meca-10, el Big Bang rompe con la tradición, un concepto que nunca abrazó del todo. Singular por su atrevida estética, plural por su versatilidad: así es el Big Bang.

