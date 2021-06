Pelican International Inc. adquiere Advanced Elements Inc.

Product line of Pelican International inc.

Product line of Pelican International inc. - PELICAN INTERNATIONAL/PR NEWSWIRE

Una cartera de productos ampliada que ofrece más comodidad, tecnología y alcance al consumidor internacional

LAVAL, QC, 15 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Como parte de su plan estratégico, Pelican International Inc., líder mundial en la industria de deportes de remo, adquiere Advanced Elements Inc., pionera en el mercado de inflables, a través de su subsidiaria Confluence Outdoors Inc. Esta adquisición amplía la cartera de Pelican en la industria de los deportes de pádel, ya que ahora ofrece todos sus productos de calidad con una gama completa de tecnología, además de posicionar a Pelican como un actor clave en el desarrollo e innovación de embarcaciones inflables.

"Esta transacción encaja perfectamente en nuestra estrategia para consolidar aún más nuestra posición como líder mundial dentro de la industria de los deportes de pádel y para ofrecer productos de alta calidad y alto rendimiento a diversos consumidores de todas las edades y orígenes que desean explorar el mundo al aire libre. La adquisición de Advanced Elements abre un camino para ayudarnos a convertirnos en la principal marca de kayaks inflables y SUP en más de 50 países. Es una adición ideal a nuestra oferta de productos para llegar a nuestra audiencia a través de los canales tradicionales y de comercio electrónico", comentó Danick Lavoie, director general y consejero delegado de Pelican International.

"Pelican está entusiasmado con la adquisición de Advanced Elements, ya que nos ofrece otra marca reconocida y respetada para ofrecer nuestra extensa red de distribución con el fin de satisfacer la creciente demanda de kayaks inflables y SUP. Espero con ansias este próximo capítulo en nuestra estrategia de crecimiento", afirmó Frederic Guay, vicepresidente sénior de marketing y ventas globales de Pelican International.

"En Advanced Elements hemos buscado e imaginado esta asociación durante mucho tiempo y estamos encantados de unirnos al Pelican International Group con una gama completa y poderosa de productos. Queríamos una colaboración empresarial que nos llevara al siguiente nivel y apalancamiento nuestro conocimiento y posición de liderazgo en los mercados de inflables y SUP, y no podíamos esperar un mejor socio. Estoy seguro de que esta próxima fase en nuestra empresa definirá este mercado como nuestra pasión por la tecnología y nuestro enfoque en las necesidades del cliente nos diferenciará", destacó Clay Haller, cofundador y director general de Advanced Elements.

Reed Smith actuó como asesor jurídico para Pelican, y Tonkon Torp LLP actuó como asesor jurídico para Advanced Elements para esta transacción.

Acerca de Pelican International

En Pelican, somos líderes mundiales en la industria de los deportes acuáticos y náuticos. Reconocido por su excepcional calidad, innovación y experiencia, Pelican se ha convertido en la principal autoridad mundial en el diseño y fabricación de kayaks, canoas, botes a pedales, tablas de remo (SUP), botes de pesca y accesorios para deportes acuáticos. Como fuerza impulsora internacional dentro de la industria, ofrecemos tanto a los deportes de remo como a los entusiastas del aire libre de todos los días una amplia gama de productos a través de nuestra cartera de siete marcas conocidas: Pelican®, Wilderness Systems®, Perception®, Dagger®, Mad River Canoe®, Harmony Gear® y Boardworks®.

Pelican tiene más de 935 empleados en tres plantas de fabricación en Norteamérica; esta huella de distribución estratégicamente ubicada permite a nuestra clientela adquirir fácilmente kayaks, tablas de remo y botes en cualquier lugar que elijan para disfrutar del agua. Pelican innova constantemente para ofrecer los mejores productos deportivos de remo en todas las categorías y rangos de precios. Por encima de todo, nuestro apasionado equipo busca afectar positivamente las vidas de los entusiastas de las actividades al aire libre al proporcionar embarcaciones de recreo seguras para que puedan disfrutar de la belleza salvaje de la naturaleza sin olvidar la sostenibilidad y la responsabilidad social.

Acerca de Advanced Elements Inc.

En Advanced Elements, nacidos en California, tenemos el objetivo expreso de desarrollar productos nuevos y únicos para deportes de remo que mejoren la experiencia al aire libre de los clientes. Nuestro enfoque es diseñar y fabricar kayaks inflables con tecnología de punta y ofrecer un excelente servicio al cliente. Estamos profundamente involucrados en el desarrollo de productos con tecnología patentada, esforzándonos por desarrollar kayaks inflables, iSUP y accesorios para deportes de remo que se destaquen en rendimiento, calidad y portabilidad. Todos nuestros productos han sido diseñados para brindarles a los remeros las herramientas que necesitan y el valor que merecen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1532833/Pelican_International_Pelican_International_Inc__Acquires_Advanc.jpg

Para más información: Nathalie Rizcalla, vicepresidenta de HR Corporate & Legal Affairs, communications@pelicansport.com, 1-800-463-6960 / 450-664-1222 ext. 278