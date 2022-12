PEPSI MAX® PRESENTA LA MESA DE FUTBOLÍN NUTMEG JUNTO AL ÍCONO DEL FÚTBOL RONALDINHO

(Información remitida por la empresa firmante)

EL REY DEL CAÑO SORPRENDIÓ A LOS FANÁTICOS EN DUBÁI, DESAFIÁNDOLOS A UN PARTIDO EN UNA MESA DE FUTBOLÍN CREADA PARA PERMITIR QUE LOS JUGADORES HAGAN CAÑOS A SUS OPONENTES

PURCHASE, Nueva York, 7 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- #ThirstyForMore – Los aficionados se quedaron asombrados este fin de semana cuando el ícono del fútbol Ronaldinho mostró sus innegables habilidades con los pies en la popular Jumeirah Beach Residence de Dubái. Tras su participación en el épico anuncio de Pepsi MAX " Nutmeg Royale" que se lanzó el mes pasado, el ex campeón mundial desafió al público presente a una batalla sin precedentes en una mesa defutbolín Pepsi Nutmeg, única en su especie y creada para la ocasión.

Pepsi MAX dio un inesperado giro al popular juego del futbolín creando una mesa en la que los futbolistas tienen las piernas separadas, permitiendo a los jugadores hacer caños a sus oponentes. Esta novedad crea un desafío adicional y genera las misma emoción que cuando se realiza un caño en la cancha. La nueva propuesta es un excelente ejemplo de la insuperable habilidad de Pepsi MAX para conectar los mundos del fútbol, el entretenimiento y la innovación con el fin de ofrecer momentos divertidos, memorables e históricos a sus consumidores y a los aficionados al fútbol de todo el mundo.

Refiriéndose a la mesa de futbolín Pepsi Nutmeg, Ronaldinho comentó: "Celebrar el lanzamiento de la mesa de futbolín Pepsi Nutmeg y sorprender a los aficionados del fútbol fue una experiencia realmente emocionante. Siempre es un placer trabajar con Pepsi MAX, que pone el nivel realmente alto cuando se trata de crear momentos futbolísticos inolvidables en ubicaciones emblemáticas de todo el mundo. No hay nada que me haga más feliz que compartir la emoción y la diversión de hacer un caño, así que estar en la playa conociendo a los fanáticos y recordando una de mis habilidades favoritas fue muy divertido".

Ronaldinho vestía la recientemente lanzada camiseta Pepsi X AoF , que rinde homenaje al icónico conjunto de fútbol de Pepsi que se estrenó por primera vez hace 20 años. Durante el evento, regaló camisetas firmadas a los aficionados que fueron capaces de hacer un caño en la mesa de futbolín.

Con más de dos décadas de emblemáticas campañas de fútbol en su haber, Pepsi MAX ha generado algunos de los momentos más inolvidables para los aficionados de este deporte en todo el mundo. La sorprendente aparición de Ronaldinho en Dubái supone la continuación del rico legado de Pepsi MAX en el entretenimiento futbolístico, celebrando el talento tanto dentro como fuera del campo.

Gustavo Reyna, director sénior de Marketing Global de Pepsi, declaró: "Esta emocionante colaboración muestra el compromiso continuo de Pepsi MAX de conectar el entretenimiento y el fútbol de formas nuevas e innovadoras. Estamos encantados de haber dado vida a la primera mesa de futbolín Nutmeg junto a Ronaldinho, embajador de Pepsi MAX desde hace mucho tiempo y rey del caño. Esperamos que todos los aficionados puedan poner a prueba su habilidad para hacer caños en la mesa de futbolín".

Los fanáticos pueden unirse a la diversión y jugar en la mesa de futbolín Pepsi Nutmeg visitando el estand de Pepsi "Thirsty For More" en The Beach, JBR, entre el 30 de noviembre y el 14 de diciembre de 2022. Pronto se anunciará más información sobre la ubicación permanente de las mesas de futbolín en los canales de Pepsi Global en Instagram, Twitter y Facebook.

