Perspectiva de IA y automatización en la fabricación para el año 2026

Perspectiva de IA y automatización en la fabricación para 2026: El 98% de los fabricantes explora la IA, pero solo el 20% está completamente preparado

Un nuevo estudio de Redwood Software revela el estancamiento en la madurez de la automatización, las brechas en la preparación de datos y lo que distingue a los fabricantes preparados para la IA

VIENA, Va., 20 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Redwood Software™, la plataforma de orquestación líder para la empresa autónoma, publicó hoy su "Perspectiva de la IA y automatización en la fabricación para 2026", basada en una encuesta global a 300 profesionales de la fabricación, con datos recopilados a través de un panel de la firma de investigación independiente Leger Opinion.

La investigación revela una creciente brecha de automatización en la fabricación. Si bien la mayoría de los fabricantes han invertido fuertemente en automatización de tecnología operativa (TO), tecnología de ingeniería (TE) y tecnología de la información (TI) y están ansiosos por adoptar la IA, la mayoría permanece estancada en una etapa intermedia de madurez de la automatización. Muchos automatizan tareas o procesos en sistemas individuales, mientras que los flujos de trabajo críticos, los flujos de datos y la gestión de excepciones permanecen fragmentados y manuales.

Hallazgos clave: Tendencias de fabricación para 2026

El 98% de los fabricantes están explorando o considerando la automatización basada en IA, pero solo el 20% afirma sentirse completamente preparado para usarla a gran escala.

Siete de cada diez fabricantes han automatizado el 50% o menos de sus operaciones principales.

El 60% informa haber reducido el tiempo de inactividad no planificado en al menos un 26% mediante la automatización.

Solo el 40% ha automatizado la gestión de excepciones, a pesar de citarla como uno de los procesos más disruptivos.

El 78% ha automatizado menos de la mitad de sus transferencias de datos críticos, lo que limita la toma de decisiones en tiempo real.

La rotación de inventario sigue siendo difícil de mejorar, incluso cuando la automatización impulsa el tiempo de actividad y las ganancias de rendimiento, lo que pone de relieve los límites de la ejecución aislada.

Los clientes de Redwood tienen 2,7 veces más probabilidades de encontrarse en etapas medias o altas de madurez de la automatización.

Conclusiones clave de la investigación

La automatización tiende a estancarse en los límites del sistema, donde los flujos de trabajo y los datos deben coordinarse en todos los entornos.

La ambición por la IA está muy extendida, pero las transferencias manuales de datos, la automatización basada en scripts y la planificación de recursos empresariales (ERP), los sistemas de ejecución de fabricación (MES) y los sistemas de la cadena de suministro desconectados impiden que la IA funcione con contexto en tiempo real.

Los fabricantes que se centran en orquestar flujos de trabajo, flujos de datos y gestión de excepciones en todos los sistemas están mejor posicionados para superar la trampa de la madurez intermedia y prepararse para operaciones impulsadas por la IA.

"Los fabricantes no están fallando en la automatización, sino que están alcanzando los límites de la ejecución aislada", indicó Kevin Greene, consejero delegado de Redwood Software. "Disponen de una potente automatización en sus empresas, pero esta opera en flujos de trabajo fragmentados, ralentizados por la fricción en las entregas, excepciones no gestionadas y flujos de datos retrasados o poco fiables. Ni siquiera los mejores modelos y herramientas de IA pueden escalar en ese tipo de canal de ejecución. Una operación bien orquestada, impulsada por una Plataforma de Orquestación y Automatización de Servicios (SOAP) como RunMyJobs de Redwood, conecta esas piezas fragmentadas en una única estructura de automatización, lo que permite a los fabricantes escalar la automatización y la IA a medida que evolucionan hacia operaciones autónomas".

A medida que los fabricantes avanzan hacia operaciones impulsadas por IA, la investigación demuestra que la orquestación es lo que permite una producción más rápida sin comprometer la calidad.

Acceso al informe

El informe "Perspectiva de la IA y automatización en la fabricación para 2026" ofrece indicadores detallados sobre la madurez de la automatización, la preparación para la IA, los cuellos de botella operativos y la brecha de percepción entre los equipos directivos y de primera línea. Descargue el informe completo aquí.

Acerca de Redwood Software

Redwood Software es la plataforma líder de orquestación empresarial, que impulsa la transformación empresarial con el menor coste total de propiedad (TCO). Redwood permite a las organizaciones automatizar y orquestar de forma inteligente procesos empresariales y de TI cruciales en sistemas complejos de ERP, nube híbrida, datos y sistemas emergentes de IA con agentes. A través de sus infraestructuras de automatización SaaS, con IA integrada en todo el ciclo de vida de la automatización, Redwood acelera su camino hacia la empresa autónoma. Con el respaldo de 30 años de experiencia, la confianza de más del 50% de las empresas de la lista Fortune 50 y una cultura centrada en el cliente, Redwood libera el potencial humano de su empresa para centrarse en la innovación, el crecimiento y el futuro. Para más información, visite www.redwood.com. Siga a Redwood Software en LinkedIn: @Redwood Software.

