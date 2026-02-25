Phemex presenta un bot de IA, un hito en su revolución de productos nativos de IA

(Información remitida por la empresa firmante)

APIA, Samoa, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, presentó el AI Bot, un hito estratégico de la Revolución Nativa de IA de Phemex, tras su histórica transición a una organización nativa de IA. Este lanzamiento transforma la inteligencia artificial desde una visión estratégica hasta un "Socio Comercial Inteligente" de alto rendimiento, transformando el paradigma de la industria de la ejecución manual emocional a un modelo disciplinado de "Colaboración Humana + IA" para sus 10 millones de usuarios en todo el mundo.

A principios de este año, Phemex presentó su Iniciativa AI-Native, comprometiéndose a integrar la inteligencia artificial en las operaciones internas y la arquitectura externa de productos. El lanzamiento de AI Bot sirve como una demostración práctica de esta estrategia, que va más allá de la transformación conceptual hacia aplicaciones orientadas al usuario.

Utilizando aprendizaje automático avanzado para analizar millones de datos en tiempo real, el bot de IA de Phemex automatiza estrategias cuantitativas complejas en sistemas Futures Grid, Spot Grid y Martingala. Diseñado con inteligencia consciente del riesgo, el motor prioriza la preservación del capital ajustando dinámicamente el apalancamiento y los parámetros en función de la volatilidad histórica. Esto garantiza que la inteligencia siga siendo una herramienta de resiliencia, permitiendo a los operadores obtener un apalancamiento significativo de la IA en lugar de perder su ventaja competitiva.

Para impulsar esta era del trading inteligente, Phemex ha lanzado el AI Bot Carnival, una fiestas de trading que supera el millón de dólares. La iniciativa incluye un Programa de Protección contra Pérdidas del 100 % para principiantes, garantizando así una entrada sin barreras al trading cuantitativo, además de recompensas por volumen escalonado de hasta 5.000 USDT e incentivos multibot diseñados para fomentar una gestión de cartera sistemática y diversificada.

"Phemex AI Bot es una prueba fehaciente de que nuestra estrategia de IA nativa no es teórica, sino operativa", afirmó Federico Variola, consejero delegado de Phemex. "No estamos experimentando con la IA de forma marginal. Estamos construyendo activamente una plataforma donde los sistemas inteligentes se integran en el funcionamiento de los productos. Este lanzamiento es un paso inicial, pero concreto, y seguiremos implementando esta estrategia a largo plazo".

Con AI Bot ahora en funcionamiento, Phemex avanza en su hoja de ruta hacia un modelo de intercambio totalmente nativo de IA donde la inteligencia se integra a nivel de infraestructura y se incorpora progresivamente a la experiencia comercial.

Acerca de Phemex

Fundada en 2019, Phemex es una plataforma de intercambio de criptomonedas que prioriza al usuario y en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece trading al contado y de derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas fiables, acceso inclusivo y oportunidades en constante evolución para que los operadores de todos los niveles puedan crecer y alcanzar el éxito.

