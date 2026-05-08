Philadelphia Soccer 2026 abre acreditación y registro de aficionados para FIFA Fan Festival™ Philadelphia

(Información remitida por la empresa firmante)

- Philadelphia Soccer 2026 abre el proceso de acreditación de prensa y registro de aficionados para el FIFA Fan Festival™ Philadelphia

Los medios de comunicación deben solicitar acreditación con antelación; los aficionados deben registrarse para acceder al evento

FILADELFIA, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Philadelphia Soccer 2026 , la organización sin fines de lucro 501c3 que funge como Comité Organizador Local encargado de planificar y ejecutar la Copa Mundial de la FIFA™ en colaboración con la Ciudad de Filadelfia, ya está aceptando solicitudes de acreditación de prensa para la cobertura presencial del FIFA Fan Festival™ Philadelphia (Lemon Hill en Fairmount Park). También está abierta la inscripción gratuita para que los aficionados asistan al FIFA Fan Festival™ Philadelphia.

El FIFA Fan Festival™ es la experiencia oficial para el público aficionado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que ofrece a los seguidores el mejor lugar fuera de los estadios para ver los partidos en vivo en un ambiente vibrante lleno de fútbol, música, comida, entretenimiento y programación cultural. Ubicado en Lemon Hill, en East Fairmount Park, el FIFA Fan Festival™ Filadelfia es el único festival de una ciudad anfitriona de Estados Unidos que abre todos los días durante el torneo con entrada general gratuita.

El festival transformará más de 93.000 metros cuadrados en un centro dinámico que "dará la bienvenida al mundo con el sabor de Filadelfia", donde residentes y visitantes podrán reunirse para celebrar el mayor evento deportivo del mundo. Ofrecerá 39 días de programación que combinan fútbol, cultura y el inconfundible espíritu de Filadelfia.

Acreditación de mediosLa solicitud de acreditación de prensa está abierta a todos los miembros de la prensa, incluidos:

Medios audiovisuales (televisión, medios digitales, prensa escrita, radio, podcasts)

Profesionales de fotografía y vídeo, y personal técnico

Agencias de noticias y medios de comunicación

Profesionales independientes (puede requerirse verificación de la asignación)

El registro de prensa está disponible en PhillyFWC26.com/Credentials . Todos los medios de comunicación deben solicitar sus credenciales con anticipación. Philadelphia Soccer 2026 se comunicará con todos los solicitantes para informarles sobre el estado de su acreditación.

Este proceso de acreditación cubre la cobertura de prensa presencial en el FIFA Fan Festival™ Philadelphia (Lemon Hill en Fairmount Park). Este proceso de acreditación no incluye el acceso a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio de Filadelfia. Los medios de comunicación que deseen obtener credenciales para el estadio deben solicitarlas directamente a través de la FIFA .

Registro de aficionadosPhiladelphia Soccer 2026 también abrió el registro digital para los aficionados. Si bien la entrada general al FIFA Fan Festival™ es gratuita, todos los asistentes deben registrarse y presentar una entrada válida al ingresar.

Los aficionados se pueden registrar desde AQUÍ .

Tenga en cuenta: El acceso diario se realiza por orden de llegada y está sujeto a la capacidad del recinto.

Acerca de Philadelphia Soccer 2026 Philadelphia Soccer 2026 es el Comité Organizador Local encargado de planificar y organizar la Copa Mundial de la FIFA 26™ en coordinación con la ciudad de Filadelfia. Constituido en la Mancomunidad de Pensilvania, está dirigido por una Junta Directiva de 14 miembros que reúne a líderes de toda la ciudad de Filadelfia y de la Mancomunidad de Pensilvania. Para más información, síganos en las redes sociales: @FWC26Philly.

La Copa Mundial de la FIFA 26™ será el mayor evento deportivo de la historia, con tres países anfitriones, 16 ciudades sede, 48 equipos y 104 partidos que unirán a todo un continente para presentar un nuevo e histórico formato de torneo. Con más países, ciudades, equipos y partidos, la Copa Mundial de la FIFA 26™ será el torneo más inclusivo de la historia, involucrando a millones de aficionados en 16 estadios únicos y a miles de millones en todo el mundo. El torneo se celebrará en junio y julio de 2026. Para obtener la información más reciente sobre la Copa Mundial de la FIFA 26™, visite el sitio web de la Copa Mundial de la FIFA 26™. Los representantes de los medios de comunicación que deseen mantenerse al día sobre todo lo relacionado con 2026 pueden registrarse a través del Centro de Prensa de la FIFA.

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