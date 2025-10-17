Phoenix Tower International obtiene la certificación Great Place To Work® 2025 en 14 mercados

(Información remitida por la empresa firmante)

BOCA RATON, Fla., 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (PTI) se enorgullece de anunciar que ha recibido nuevamente la Certified™ by Great Place To Work en 14 mercados, reafirmando su compromiso de fomentar una cultura de trabajo en equipo, integridad e inclusión en todas sus operaciones globales. Este año, PTI se complace especialmente en dar la bienvenida a Chile, Alemania y Jamaica a su lista de países certificados y celebrar que el equipo de las Antillas Francesas haya sido certificado junto con Francia. Además de estos nuevos reconocimientos, PTI continúa contando con certificaciones en Colombia, República Dominicana, Ecuador, Francia, Irlanda, Italia, México, España y Estados Unidos, tanto para PTI Corporate como para PTI Services.

"En PTI, nuestro objetivo es hacer de este el mejor trabajo que jamás haya tenido, creando un entorno donde cada miembro del equipo se sienta valorado, inspirado y orgulloso de formar parte de nuestra trayectoria", afirmó Dagan Kasavana, consejero delegado de Phoenix Tower International.

"Este reconocimiento de Great Place To Work refleja nuestra cultura centrada en las personas, donde prosperan el trabajo en equipo, la colaboración y la integridad. La pasión y el compromiso de nuestros empleados siguen haciendo de PTI un lugar de trabajo verdaderamente excepcional".

Estas certificaciones reflejan la continua dedicación de PTI a la creación de un entorno donde los empleados puedan prosperar. Al celebrar la compañía su 12º aniversario, este reconocimiento subraya la convicción de PTI de que su mayor fortaleza reside en su gente, quienes impulsan su crecimiento, innovación y propósito cada día.

La Great Place To Work Certification™ es un prestigioso premio que se basa íntegramente en las opiniones de los empleados sobre su experiencia laboral. Este reconocimiento se considera ampliamente el referente mundial para identificar a las empresas que fomentan altos niveles de confianza, colaboración y compromiso entre sus empleados.

Marcella Barry, directora de recursos humanos de PTI, añadió: "Ser certificados como un Great Place to Work en 14 mercados es un poderoso reflejo de nuestra gente, su pasión, dedicación y fe en lo que construimos juntos. En PTI, nuestro objetivo es hacer de este el mejor trabajo que haya tenido, creando una cultura inclusiva y solidaria donde todos se sientan valorados y empoderados para crecer. Este reconocimiento refuerza que, cuando invertimos en nuestra gente, su bienestar, desarrollo y conexión con nuestro propósito, creamos un lugar de trabajo donde todos pueden prosperar".

Con más de 28.000 torres y activos de infraestructura inalámbrica en América y Europa, PTI continúa expandiendo su presencia global al tiempo que mantiene una filosofía de las personas lo primero que lo convierte en uno de los principales proveedores de infraestructura de telecomunicaciones y un Great Place to Work.

Acerca de Phoenix Tower International

Fundado en 2013, Phoenix Tower International posee y opera más de 28.000 torres, tejados y otras infraestructuras inalámbricas en 24 mercados de América y Europa. La misión de PTI es ser un proveedor líder de infraestructura inalámbrica que facilita la conectividad en todo el mundo. La sede de la empresa se encuentra en Boca Ratón, Florida, EE. UU.

Más información en www.phoenixintnl.com y siga a PTI en LinkedIn .

Acerca de Great Place To Work Certification™

Great Place To Work Certification™ es el reconocimiento más definitivo al "empleador predilecto" que las empresas aspiran a obtener. Es la única certificación que se basa íntegramente en lo que los empleados informan sobre su experiencia laboral, específicamente, en la constancia con la que experimentan un ambiente de alta confianza.

Más información en www.greatplacetowork.com .

