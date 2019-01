Phyn amplía la disponibilidad de Phyn Plus a Europa

Publicado 07/01/2019 12:02:01 CET

LAS VEGAS, 7 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Phyn [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2337744-1&h=3590465906&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2337744-1%26h%3D3863223504%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.phyn.com%2F%26a%3DPhyn&a=Phyn], la empresa líder de gestión inteligente de agua, anunció hoy que su producto inicial de vanguardia en el sector, Phyn Plus, un asistente inteligente de suministro de agua y cierre del suministro, estará disponible pronto en Finlandia, Francia, España y Suecia, y seguidamente ampliará su disponibilidad al resto de Europa. Phyn Plus es un dispositivo inteligente de control del agua de conexión única que detecta fugas de agua en cualquier lugar de la vivienda y puede cerrar el suministro en la entrada de agua principal para evitar reparaciones costosas. Phyn Plus controla también el consumo de agua, y brinda información a los propietarios sobre la cantidad que se consume en toda su vivienda y por grifos y saneamientos específicos para así poder conservar agua y ahorrar dinero. Phyn Plus es el primer dispositivo de su clase que se lanza en Europa.

https://mma.prnewswire.com/media/625231/Phyn_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/625231/Phyn_Logo.jpg]

Ryan Kim, consejero delegado de Phyn, dijo: "Con el respaldo de casi una década de I+D, Phyn se dedica al avance de su tecnología para proporcionar la solución inteligente más precisa y fiable de control del consumo de agua y de detección de fugas disponible en el mercado en la actualidad. Nuestro equipo se complace en ampliar la disponibilidad de Phyn Plus a Europa y ayudar a que los consumidores den el siguiente paso para hacer que sus viviendas y otros inmuebles de su propiedad sean realmente inteligentes. Al evitar las fugas en sus viviendas, los usuarios pueden estar tranquilos porque ponen de su parte en la resolución de los retos mundiales que plantea la escasez de agua".

Phyn Plus saldrá a la venta en Finlandia, Francia, España y Suecia el 11 de marzo, el día de su presentación en la feria ISH de Frankfurt (Alemania). ISH es la feria líder mundial del sector, y se centra en la gestión responsable de agua y energía en edificios. Se espera que el dispositivo se venda por 799 EUR, IVA incluido, más costes de instalación, a través de la red profesional de los socios de Uponor [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2337744-1&h=196762225&u=https%3A%2F%2Fwww.uponor.com%2F&a=Uponor]. Los consumidores pueden inscribirse en www.phyn.es [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2337744-1&h=2599317047&u=http%3A%2F%2Fwww.phyn.es%2F&a=www.phyn.es] para reservar los primeros dispositivos Phyn que salgan a la venta en su área.

Jyri Luomakoski, presidente y consejero delegado de Uponor, dijo: "Es una enorme satisfacción para nosotros llevar Phyn Plus al mercado europeo con el apoyo de nuestra red de expertos fontaneros y especialistas en instalaciones de agua. La tecnología inteligente superior para la gestión de agua de Phyn permite a Uponor ofrecer sistemas inteligentes excepcionales de control del consumo de agua en Europa y ayudar de manera proactiva a que los propietarios de viviendas lleven sus instalaciones de agua a la era digital".

Phyn estará presente en la feria CES, que tendrá lugar en Las Vegas Convention Center, en el estand de Belkin International, localizado en el South Hall, estand 30512.

Acerca de PhynPhyn es la empresa líder de gestión inteligente de agua y lleva al mercado soluciones que ayudan a las personas a proteger sus viviendas, conservar agua y ahorrar dinero. Desarrollada a partir de casi una década de investigación e innovación tecnológica patentada, Phyn está dispuesta a cambiar las interacciones de los consumidores con el agua y ayudar a resolver los retos principales que amenazan el abastecimiento de agua no contaminada y saludable. Phyn está respaldada por Belkin International, una líder mundial en tecnología del consumo, redes y viviendas y ciudades inteligentes, y por Uponor, un proveedor líder de instalaciones de agua para espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. Uponor Corporation cotiza en el índice Nasdaq Helsinki de Finlandia. Phyn tiene su sede en Torrance, California. Para obtener más información, visite www.phyn.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2337744-1&h=2656637377&u=http%3A%2F%2Fwww.phyn.com%2F&a=www.phyn.com].

Contacto: Debra Benson, 310-452-4446, phyn@illumepr.com[mailto:phyn@illumepr.com]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/625231/Phyn_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2337744-1&h=1118379532&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2337744-1%26h%3D2660375927%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F625231%252FPhyn_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F625231%252FPhyn_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F625231%2FPhyn_Logo.jpg]

Sitio Web: http://www.phyn.com/