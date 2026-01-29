Piramal Pharma Limited anuncia resultados del tercer trimestre y nueve meses del año fiscal 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BOMBAY, La India, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), una empresa líder mundial en productos farmacéuticos, de salud y bienestar, anunció hoy sus resultados independientes y consolidados para el tercer trimestre (T3) y los nueve meses (9M) finalizados el 31 de diciembre de 2025.

Aspectos destacados del tercer trimestre y los nueve primeros meses del año fiscal 2026

El crecimiento de los ingresos en el tercer trimestre/nueve meses del año fiscal 2026 se vio afectado por la liquidación de inventario de un importante producto comercial bajo patente por parte de un cliente, la ralentización de la entrada de pedidos en fase inicial en el primer semestre del año fiscal 2026 debido a la recuperación inconsistente de la financiación biofarmacéutica en Estados Unidos, junto con la incertidumbre sobre las políticas comerciales globales, y los retrasos regulatorios en la anestesia inhalatoria para mercados fuera de Estados Unidos desde la planta de Digwal.

: A pesar de la disminución de los ingresos, el impacto en el EBITDA se vio parcialmente compensado por nuestros esfuerzos de optimización de costes y excelencia operativa. Se observa un repunte significativo en las solicitudes de propuestas (RFP) con indicios tempranos de recuperación en la entrada de pedidos desde octubre de 2025, gracias a la mejora de la financiación biofarmacéutica y al aumento de las actividades de fusiones y adquisiciones (M&A) en Estados Unidos.

desde octubre de 2025, gracias a la mejora de la financiación biofarmacéutica y al aumento de las actividades de fusiones y adquisiciones (M&A) en Estados Unidos. Inversión en capital de crecimiento: 90 millones de dólares estadounidenses para ampliar las instalaciones de Lexington y Riverview, según lo previsto. Se observa un buen interés por parte de los clientes.

Nandini Piramal, presidenta de Piramal Pharma Limited, afirmó: "El ejercicio fiscal 2026 ha sido un año tranquilo para la empresa debido al impacto de la liquidación de inventario y a la menor entrada de pedidos en fase inicial durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2026 en nuestro negocio de CDMO. Sin embargo, recientemente, estamos observando indicios de recuperación con un repunte en las solicitudes de propuestas (RFP) y la entrada de pedidos gracias a la mejora de la financiación biofarmacéutica y al aumento de las fusiones y adquisiciones (M&A) en el sector sanitario estadounidense. En nuestro negocio de CHG, estamos invirtiendo en nuevos productos y ampliando nuestra presencia en los mercados fuera de Estados Unidos. La adquisición de una marca nicho como Kenalog, que genera sinergias con nuestro negocio actual, es un paso importante en esta dirección. Nuestro negocio de consumo continúa superando a sus competidores en sus mercados representativos, con un sólido crecimiento en nuestras marcas líderes".

"A pesar de la ralentización del crecimiento en el ejercicio fiscal 2026, seguimos creyendo en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de nuestros negocios y las respaldamos con inversiones oportunas en capacidades. El cuarto trimestre ha sido históricamente el trimestre más sólido para la empresa, y prevemos que esta tendencia continúe también este año".

Conferencia telefónica sobre los resultados del tercer trimestre y de los nueve primeros meses del año fiscal 2026

Piramal Pharma Limited ofrecerá una conferencia telefónica para inversores y analistas el 29 de enero de 2026, de 9:30 a 10:15 (hora estándar de la India), para analizar sus resultados del tercer trimestre y de los nueve primeros meses del año fiscal 2026.

Los detalles para acceder a la conferencia telefónica son los siguientes:

Acerca de Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 171 centros globales de desarrollo y fabricación y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), una compleja división de genéricos hospitalarios; y Piramal Consumer Healthcare (PCH), que vende productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha consolidado como uno de los líderes del mercado en el área de terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Asimismo, PPL cuenta con una inversión minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

1. Incluye una instalación a través de la inversión minoritaria de PPL en Yapan Bio.

