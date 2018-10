COMUNICADO: Piramal Pharma Solutions anuncia el lanzamiento de Xcelerate Integrated Solutions(TM)

Publicado 08/10/2018 5:31:10 CET

- La plataforma Xcelerate Integrated Solutions(TM) destaca por su velocidad, flexibilidad y versatilidad - Respaldada por un récord de seguimiento de más de 70 programas recientes, con inversiones en sistemas y capacidades, para una experiencia del cliente integrada - Soluciones personalizadas para indicaciones de gran volumen y medicamentos nicho de rápida aprobación - Aborda la creciente necesidad de la industria de relaciones de socios preferentes

Piramal Pharma Solutions (PPS), un líder global en soluciones de desarrollo contractual y fabricación, anunció el lanzamiento de su plataforma Xcelerate Integrated Solutions(TM) para abordar una necesidad de mercado de rápido crecimiento.

Esta plataforma atenderá la creciente demanda de las firmas farmacéuticas, tanto grandes como pequeñas, para asociaciones preferentes con organizaciones que pueden ofrecer soluciones de clase mundial en un rango de verticales: descubrimiento de fármaco, sustancia de fármaco, producto de fármaco y servicios de ensayo clínico. La racionalización, las iniciativas de restructuración y la consolidación entre los clientes, combinado con un mayor interés en la virtualización han conducido a la externalización del desarrollo de programas clínicos como opción preferida. Recientemente, mientras las organizaciones de fabricación contractual han desarrollado escala y experiencia en diversos verticales, los clientes han empezado a considerar la "externalización basada en programa" para una mejor eficiencia en el tiempo, costes y gestión.

Xcelerate Integrated Solutions(TM) destaca por su flexibilidad y versatilidad. Por ejemplo, la amplia red de sitios PPS en el mundo permite a los clientes lanzarse localmente, independientemente de si es Norteamérica, Europa o Asia. La plataforma Xcelerate ofrece soluciones integradas para enfermedades huérfanas, terapias nicho y medicamentos de aprobación rápida, donde los requisitos de volumen son pequeños, mientras también tiene la capacidad y récord de seguimiento para abordar necesidades de gran volumen de enfermedades metabólicas y terapias de neurociencia. La huella distintiva de PPS, con la mitad de sus sitios en Oriente y la otra mitad en Occidente, permite a los clientes fabricar la API final o producto de fármaco fuera de Occidente, mientras vuelve a integrarse en materiales de inicio e intermediarios fuera de sus sitios en Oriente.

Vivek Sharma, consejero delegado de Piramal Pharma Solutions, dijo: "Estamos encantados de anunciar el lanzamiento de la plataforma Xcelerate Integrated Solutions(TM). Esta plataforma es el resultado del creciente interés de nuestros clientes en estructurar las relaciones preferentes con los líderes globales como Piramal, que pueden ofrecer soluciones de extremo a extremo, combinadas con nuestro deseo de colaborar con socios estratégicos".

"La plataforma Xcelerate establece la base sobre la que los clientes pueden agilizar sus programas desde la clínica, hasta la aprobación y el lanzamiento. Con un récord de seguimiento de ejecución exitosa de más de 70 programas integrados en el pasado reciente, y los aprendizajes asociados, hemos invertido en capacidades y sistemas para ofrecer una experiencia integrada a nuestros clientes", añadió.

PPS ofrece soluciones de plataforma desde descubrimiento a comercialización con 12 localizaciones de I+D y fabricación en Norteamérica, Europa y Asia. En los dos últimos años, PPS ha integrado estos servicios para ofrecer una solución integrada a los clientes. En paralelo, PSS también ha cubierto vacíos en sus ofertas integradas mediante adquisiciones e inversiones internas. Por ejemplo, en terapéutica oncológica, donde hay un enorme interés del cliente, Piramal ofrece ahora una plataforma única que incluye soluciones API de alta potencia, fill-finish y Antibody Drug Conjugation (ADC). Las capacidades integradas aumentan por los sistemas TI personalizados que permiten el acceso en tiempo real al progreso del programa.

Acerca de Piramal Enterprises Limited

Piramal Enterprises Ltd (PEL) es una de las compañías diversificadas más grandes de la India con operaciones en el sector farmacéutico, sanitario, análisis y servicios financieros. PEL generó ingresos consolidados de más de 1.600 millones de dólares estadounidenses en el ejercicio de 2017, con aproximadamente el 46 % de los ingresos procedentes de fuera de la India.

En el sector farmacéutico, a través de una capacidad de fabricación completa en 13 instalaciones globales y una gran red de distribución mundial a más de 100 países, PEL vende una cartera de productos farmacéuticos de nichos diferenciados y ofrece una gama completa de servicios farmacéuticos (incluyendo en el área de inyectables, HPAPI, etc.). La empresa también está fortaleciendo su presencia en el segmento de producto de consumo en la India.

El negocio de análisis y cuidado de la salud de PEL, es el principal proveedor de análisis sanitario, datos y visión de producto y servicios para las compañías líderes del mundo farmacéutico, biotecnología y tecnología médica y les permite tomar decisiones de negocios informadas.

En servicios financieros, Piramal Capital & Housing Finance Ltd. es una compañía financiera de bienes inmuebles registrada en el National Housing Bank (NHB) e implicada en varias empresas de servicios financieros. Ofrece oportunidades de financiación de venta al por mayor y comercio minorista en los sectores. En bienes inmuebles, la plataforma ofrece financiación de bienes inmuebles y otras soluciones financieras en toda la reserva de capital desde el capital privado de fase inicial, deuda estructurada, deuda asegurada senior, finanzas de la construcción y descuentos de arrendamiento flexible. La empresa de ventas al por mayor en el sector estatal de los bienes no inmuebles incluye verticales separados: Corporate Finance Group (CFG) y Emerging Corporate Lending (ECL). CFG ofrece soluciones de financiación personalizadas en los sectores como infraestructura, energía renovable, carreteras, industrias y componentes de automoción, etc., mientras ECL se centra en el préstamo a pequeñas y medianas empresas (PYMES). PCHFL a través de sus compañías de grupo ofrece estrategias personalizadas para inversores institucionales y de comercio minorista como Mumbai Redevelopment Fund y Apartment Fund (a través de Piramal Fund Management) y asociaciones estratégicas con fondos de pensiones globales como CPPIB, APG y Ivanhoe Cambridge. La división también ha lanzado una plataforma Distressed Asset Investing con Bain Capital Credit - India Resurgence Fund que invertirá en capital y/o deuda en activos en los sectores (distintos de los bienes inmuebles) para impulsar la restructuración con la participación activa en el cambio. PEL también ha realizado inversiones de capital a largo plazo de unos 1.000 millones de dólares estadounidenses en Shriram Group, un conglomerado financiero líder en la India.

PEL cotiza en la BSE Limited y la National Stock Exchange of India Limited en la India.

