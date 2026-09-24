Plainly lanza Plainly Flows, una plataforma de automatización de flujos de trabajo para equipos creativos

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo producto permite a los equipos creativos transformar sus tareas creativas repetitivas en flujos de trabajo automatizados que cualquier equipo puede gestionar.

LONDRES, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Plainly, la empresa detrás de la plataforma de automatización de vídeo Plainly Videos, ha lanzado hoy Plainly Flows, una plataforma de automatización de flujos de trabajo que permite a los equipos creativos configurar su proceso de producción una sola vez y poner la creación de recursos directamente en manos de los equipos que los solicitan.

Los equipos de marketing, las sucursales locales y los clientes de agencias necesitan recursos creativos con frecuencia. Obtenerlos implica enviar una solicitud, esperar a que intervenga un diseñador y repetir el mismo proceso de producción utilizado anteriormente. Los equipos creativos dedican una parte considerable de su tiempo a realizar tareas repetitivas en lugar de crear nuevos contenidos. Plainly Flows automatiza dichas tareas y pone la capacidad de generación directamente en manos de quienes solicitan los recursos.

Los equipos creativos diseñan flujos de trabajo configurando plantillas de vídeo, incorporando pasos de generación mediante IA y definiendo qué elementos se modificarán a partir de los datos de entrada. Los usuarios finales introducen la información a través de una interfaz sencilla y Plainly Flows genera recursos de alta calidad, alineados con la identidad de marca, basándose en el flujo de trabajo establecido.

Durante la fase beta, una empresa B2B utilizó Plainly Flows para enviar trimestralmente a sus clientes vídeos personalizados protagonizados por un avatar de su consejero delegado, incorporando automáticamente datos de uso e hitos clave. Su equipo de éxito del cliente genera ahora entre 50 y 70 vídeos de renovación personalizados al mes, dedicando entre 2 y 3 minutos a cada uno. Otro cliente emplea la plataforma para generar gráficos de eventos in situ mediante un teléfono, obteniendo vídeos finales en tres formatos de relación de aspecto a través de un único flujo de trabajo.

"La mayoría de las herramientas de automatización se diseñaron en torno a datos empresariales, no a archivos creativos", afirmó Nebojša Savičić, consejero delegado de Plainly. "Plainly Flows permite a los equipos creativos plasmar sus conocimientos de producción en un flujo de trabajo que cualquier miembro de la organización puede ejecutar".

Plainly Flows ya está disponible en https://plainlyflows.com/.

Acerca de Plainly

Plainly es una empresa con sede en Londres dedicada a la automatización de la producción creativa. Su primer producto, Plainly Videos, es una plataforma de automatización de vídeo basada en la nube que utiliza el motor de renderizado nativo de Adobe After Effects; cuenta con la certificación de Adobe Video Technology Partner y es utilizada por organizaciones como WPP Production y UNICEF Australia. Plainly Flows es su segundo producto. Más información en plainlyvideos.com

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