La planta de levaduras especiales de 8.500 toneladas de Angel Yeast entra en funcionamiento

Angel Yeast’s 8,500-Ton Specialty Yeast Facility Comes Online - ANGEL YEAST/PR NEWSWIRE

-La planta de levaduras especiales de 8.500 toneladas de Angel Yeast y su nueva plataforma piloto microbiana para elaboración de cerveza entran en funcionamiento

YICHANG, China, 28 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), un líder mundial en soluciones de levadura y fermentación, ha iniciado la producción de prueba en su nuevo proyecto de levaduras especiales en el Parque Biotecnológico de Baiyang, Zona de Alta Tecnología de Yichang. La planta inició la alimentación de material el 31 de agosto y, una vez que alcance su capacidad máxima, alcanzará una capacidad anual de 8.500 toneladas. Este lanzamiento completa la estrategia de Angel Yeast para la cadena de suministro de levaduras especiales, desde la I+D y la producción a escala piloto hasta la fabricación a gran escala, mejorando así el suministro de ingredientes derivados de levadura de alto valor para la elaboración de cerveza artesanal, el vino y la bioenergía, y fortaleciendo la cadena de valor de la biofabricación.

"El estándar microbiológico para la levadura de especialidad es de diez mil, lo que significa una cantidad significativamente menor de contaminantes. El aire filtrado ingresa a los tanques de alimentación presurizados para mantener una presión positiva, lo que garantiza que el nitrógeno, el fósforo, el potasio y otros nutrientes permanezcan en un entorno de almacenamiento altamente estéril", afirmó Qin Benguo, subdirector de Producción de Levaduras de Especialidad en la filial de alta tecnología de Angel Yeast en Yichang.

Las líneas principales cuentan con automatización integral del proceso, desde la alimentación y la fermentación hasta el envasado y el almacenamiento, lo que garantiza una calidad estable y reproducible a gran escala.

Con un alcance de aplicación más amplio que la levadura de panadería convencional, la levadura de especialidad de Angel se dirige a segmentos de alto valor: cerveza artesanal, vino y otras bebidas alcohólicas, etanol para combustible y energía de biomasa. Al proporcionar materias primas estables y de primera calidad a gran escala, la nueva capacidad ayudará a los cerveceros y productores de bioenergía a mejorar el rendimiento, optimizar la estabilidad del proceso y mejorar la consistencia del sabor y el rendimiento, factores clave para acelerar la innovación de productos y la expansión del mercado.

Angel Yeast pone en marcha una plataforma de prueba piloto de microorganismos funcionales para la elaboración de cerveza

Como complemento a la nueva línea de producción, Angel Yeast también ha puesto en marcha su Plataforma de Pruebas Piloto de Microorganismos Funcionales para la Elaboración de Cerveza, diseñada para conectar los descubrimientos de laboratorio con la validación a escala industrial. La plataforma simula entornos cerveceros reales, abordando las limitaciones de los ensayos en línea, como las prácticas inconsistentes de los operadores y la imprecisión en los tiempos, al ofrecer resultados reproducibles y basados en datos en condiciones similares a las de una fábrica. Equipada con monitorización en tiempo real, rastrea la dinámica microbiana y la evolución de los compuestos de sabor, lo que permite una evaluación precisa de la calidad, una iteración más rápida de I+D y esquemas técnicos optimizados para los socios.

"Equipada con sistemas de monitoreo en tiempo real, la plataforma nos permite rastrear la dinámica microbiana y la evolución de los compuestos de sabor en un entorno controlado, similar a una fábrica", afirmó Luo Xinjie, director de Soporte Técnico para Cervecería de la Unidad de Negocios de Alimentos y Fermentación de Angel Yeast. "Esto nos permite evaluar la calidad del producto con una precisión sin precedentes, refinar las directrices de I+D y optimizar los esquemas técnicos para nuestros socios".

Solo en el sector del baijiu, las soluciones de Angel ya han ayudado a aumentar el rendimiento, mejorar la estabilidad de la fermentación y permitir un control preciso del sabor. Con la plataforma piloto, el ciclo desde la I+D hasta la aplicación industrial se puede acortar significativamente, permitiendo a las cervecerías acceder a soluciones personalizadas y validadas con mayor rapidez, reduciendo el tiempo de comercialización y mejorando la eficiencia operativa.

Juntos, la planta de levaduras especiales de 8.500 toneladas y la Plataforma Piloto de Microorganismos Funcionales para la Cervecería forman un potente motor para la biofabricación global y la innovación cervecera. A medida que Angel Yeast expande sus capacidades (desde la producción limpia y automatizada de levaduras especiales hasta pruebas piloto traslacionales), la empresa está preparada para ofrecer soluciones más funcionales y sostenibles e inyectar un nuevo impulso a los productos de base biológica en todo el mundo.

