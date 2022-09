Plug and Play selecciona el último lote de nuevas empresas de 2022

Plug and Play Logo

SUNNYVALE, Calif., 23 de septiembre de 2022/PRNewswire/ -- Plug and Play ha aceptado su último lote de nuevas empresas para participar en el último de sus programas de Silicon Valley del año. Estos programas se extenderán hasta noviembre y se centrarán en las siguientes industrias:

La lista completa de nuevas empresas se puede encontrar en el sitio web de Plug and Play: https://pnptc.in/SiliconValleyNovember2022

"A medida que nos acercamos al final del año, estamos emocionados de presentar nuestros programas finales y terminar 2022 con una explosión. No tengo dudas de que este nuevo lote de nuevas empresas aparecerá y se destacará y podremos estar seguros predicciones de nuevas disrupciones y tecnologías en 2023", destacó Saeed Amidi, consejero delegado y fundador de Plug and Play.

Plug and Play ha creado un ecosistema que conecta a los creadores de cambios y las organizaciones líderes. Con su red de 50.000 nuevas empresas, 500 corporaciones importantes en todo el mundo y cientos de empresas de capital de riesgo, universidades y agencias gubernamentales, la compañía se ha posicionado para desarrollar e implantar las tecnologías del mañana.

Durante los próximos tres meses, las nuevas empresas participantes tendrán la oportunidad de asistir a eventos exclusivos, sesiones de mentores y flujos de negocios privados donde se les presentará la importante red de Plug and Play. Esto le dará a las nuevas empresas una ventaja para posibles pilotos, PoC, inversiones y otras colaboraciones. No existe un requisito de capital para que las nuevas empresas participen en ningún programa Plug and Play.

Estos programas concluirán del 15 al 17 de noviembre en la cumbre de noviembre de Silicon Valley de Plug y Play. Tenga en cuenta que este año las nuevas empresas de salud de Plug y Play se graduarán en la Conferencia HLTH en Las Vegas celebradas del 13 al 16 de noviembre.

Para aprender más sobre el enfoque de Plug and Play con la innovación, visite su sitio web .

Acerca de Plug and Play

Plug and Play es la plataforma de innovación líder que conecta nuevas empresas, corporaciones, empresas de capital de riesgo, universidades y agencias gubernamentales. Ofrecemos programas de innovación corporativa y ayudamos a nuestros socios corporativos en cada etapa de su viaje de innovación, desde la educación hasta la ejecución. También organizamos programas de aceleración de nuevas empresas y hemos creado un VC interno para impulsar la innovación en múltiples industrias en las que hemos invertido en cientos de empresas exitosas, incluidas Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club, N26, PayPal y Rappi. Para más información, visite www.pnptc.com

