Pneuma Respiratory y Leads Biolabs, Inc. anuncian el inicio de una colaboración

Publicado 15/05/2019 18:12:46 CET

BOONE, Carolina del Norte, 15 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Pneuma Respiratory, Inc., responsable de la elaboración de un inhalador digital activado por la respiración (IDR) y sujeto a patente, y Leads Biolabs, Inc., anuncian la formalización de un acuerdo por el que se concede a Pneuma una licencia exclusiva para poner a punto el conjunto de anticuerpos monoclonales inmunooncológicos y moléculas de proteínas de fusión de Leads Biolabs concebidos para la administración pulmonar de los anticuerpos y moléculas de Leads. Tomando el inhalador digital de Pneuma como plataforma, mediante este acuerdo se da acceso al potencial, aún sin explotar, de administración pulmonar de las terapias inmunooncológicas de Leads en el tratamiento de enfermedades pulmonares oncológicas o de origen inmunitario.

https://mma.prnewswire.com/media/887236/Pneuma_Respiratory_L... [https://mma.prnewswire.com/media/887236/Pneuma_Respiratory_L...

En una publicación reciente, Pneuma anunció la finalización de un estudio en el que se demostraba la viabilidad de administrar anticuerpos a los pulmones por medio de la plataforma constituida por su inhalador digital, estudio que, llevado a cabo en un modelo animal, indica que dicho inhalador puede representar un método de administración pulmonar de tratamientos en los que participen anticuerpos monoclonales, para permitir, así, el abordaje específico de enfermedades pulmonares oncológicas o de origen inmunitario.

"Esta colaboración supone un gran avance para el área de la inmunooncología", declaró el doctor Ronald Bukowski, médico emérito de Cleveland Clinic Foundation. "Las estrategias en las que interviene la administración regional de inhibidores novedosos de los puntos de control inmunitarios pueden ofrecerles otras oportunidades de tratamiento a aquellos pacientes afectados de distintas neoplasias malignas".

"Nos complace suscribir un acuerdo de licencia aplicable a la cartera de anticuerpos monoclonales de Leads Biolabs", afirmó Eric Hunter, consejero delegado y cofundador de Pneuma. "Esperamos poder empezar a trabajar con el equipo de Leads para realizar estudios que lleguen a producir cambios positivos en el tratamiento futuro del cáncer de pulmón no microcítico".

En palabras del doctor Xiaoqiang Kang, presidente y consejero delegado de Leads Biolabs: "Nos entusiasma sobremanera haber llegado a este acuerdo de licencia con Pneuma Respiratory. Contar con el compromiso de una entidad puntera en la administración pulmonar de fármacos por medios digitales constituye una aval para el valor de nuestra cartera y, en este sentido, consideramos que la tecnología que aporta el inhalador digital de Pneuma, combinada con nuestros fármacos basados en anticuerpos, va a crear oportunidades más que interesantes para ambas empresas. Nos alegra la perspectiva de poder empezar a trabajar con Pneuma para llevar lo antes posible a la consulta médica estas sustancias dotadas de potencial terapéutico".

Acerca de Pneuma Respiratory: Fundada en 2015, Pneuma Respiratory es una empresa farmacéutica con sede en Boone (Carolina del Norte). El equipo global de investigadores, facultativos, diseñadores e ingenieros de Pneuma ha creado el primer inhalador digital activado por la respiración totalmente integrado, cuyo sistema de administración por inhalación cuenta con una tecnología digital de microfluidos integrada junto con otra tecnología Bluetooth, la cual permite transmitir información sobre la administración de los fármacos a pacientes, familiares y profesionales sanitarios. Gracias a la tecnología de eyección digital de gotas de Pneuma, el aparato tiene el potencial de administrar, en última instancia, todo un espectro de terapias novedosas, incluidas las biológicas, a los pulmones. En la actualidad, el primer inhalador digital activado por la respiración (IDR) se encuentra en uso exclusivamente para fines de investigación y aún no está disponible en el mercado. Para obtener más información, visite www.pneumarespiratory.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2467271-1&h=3687653068&u....

Acerca de Leads Biolabs, Inc.:Leads Biolabs, Inc., empresa radicada en Maryland, es una filial totalmente propia de Nanjing Leads Biolabs Co., Ltd., sociedad sinoestadounidense en participación que tiene su sede en Nankín (China). Se trata de una empresa biofarmacéutica centrada en la innovación y que dispone de una rica cartera de más de diez proyectos novedosos para la creación de fármacos a base de anticuerpos monoespecíficos o biespecíficos destinados a la inmunoterapia oncológica y al abordaje de otras enfermedades importantes, a fin de dar respuesta a necesidades médicas no satisfechas hasta ahora. Para obtener más información, visite www.leadsbiolabs.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2467271-1&h=3520352324&u....

CONTACTO PRINCIPAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:Christy Anglin canglin@pneumarespiratory.com[mailto:canglin@pneumarespiratory.com]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/887236/Pneuma_Respiratory_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2467271-1&h=942108451&u=...

Sitio Web: http://www.pneumarespiratory.com/