Polyplastics desarrolla nuevos grados PLASTRON® LFT con contenido reciclado posconsumo

(Información remitida por la empresa firmante)

TOKIO, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., Ltd., líder mundial en termoplásticos de ingeniería, ha anunciado el desarrollo de nuevos grados de termoplástico de fibra larga (LFT) PLASTRON, fabricados con polipropileno (PP) reciclado posconsumo (PCR). Los dos nuevos grados en desarrollo, que ofrecen propiedades mecánicas equivalentes a las de los productos de material virgen, se encuentran en fase de producción y evaluación de muestras.

Imagen: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Como parte del compromiso de Polyplastics con el desarrollo de soluciones de materiales sostenibles, estos nuevos grados, PLASTRON RSG20011 y RSG20013, presentan más de un 30% de contenido de PCR combinado con un refuerzo de fibra de vidrio de entre un 30% y un 40%. Estos nuevos grados ofrecen un rendimiento mecánico, como alta rigidez y excelente resistencia al impacto, equivalente al de los productos comerciales de la compañía fabricados con materias primas vírgenes.

Al utilizar materiales PCR obtenidos del mercado, los nuevos grados desarrollados contribuyen a reducir la huella de carbono del producto (PCF). En comparación con los productos elaborados con materias primas vírgenes, estos grados logran una reducción de más del 20% en la huella de carbono. Los valores de PCF mostrados arriba se calcularon con base en el Protocolo de GEI y la norma ISO 14067, utilizando datos operativos durante un período definido junto con valores de referencia de bases de datos fiables. Estas cifras no son valores garantizados.

Polyplastics ampliará aún más su gama de productos que utilizan materias primas recicladas, así como aquellos que incorporan materiales de refuerzo ecológicos, como fibras de celulosa. Con estas iniciativas, la empresa busca satisfacer una gama aún más amplia de necesidades de aplicación y contribuir a un futuro más sostenible.

Polyplastics ampliará su gama de productos para incluir productos que utilizan materiales reciclados y fibras de celulosa. Esto contribuirá a reducir el impacto ambiental y a mejorar la capacidad de satisfacer las diversas necesidades de los clientes.

Para obtener más información, visite: https://www.polyplastics.com/global/s/ou...

Acerca de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. es líder mundial en el desarrollo y la producción de termoplásticos de ingeniería. Su cartera de productos incluye POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC y LFT, con una cuota de mercado líder a nivel mundial en POM, LCP y COC. Con más de 60 años de experiencia, la empresa cuenta con el respaldo de una sólida red global de recursos de I+D, producción y ventas, capaz de crear soluciones avanzadas para un mercado global en constante evolución.

PLASTRON es una marca comercial registrada de Polyplastics Co., Ltd. en Japón y otros países.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/polyplastics-desarrolla-nuevos-grados-plastron-lft-con-contenido-reciclado-posconsumo-302700639.html