Ponemon: aumentan los ciberataques a las pymes en todo el mundo y cada vez son más selectivos y sofisticados (2)

Publicado 09/10/2019 2:25:52 CET

-- Mientras que más de la mitad (56%) de las pymes del Benelux experimentaron un ciberataque en los últimos 12 meses, esta región experimentó un 20% menos de ataques que las empresas de EE. UU. en el mismo periodo (76%). -- La mayoría de los encuestados dijo que los dispositivos móviles (60%), los ordenadores portátiles (55%) y los sistemas en la nube (49%) son los puntos de conexión o puntos de entrada más vulnerables para las redes y sistemas empresariales de sus organizaciones. -- Más de dos tercios de las empresas del Benelux (68%) están de acuerdo o muy de acuerdo en que las contraseñas son una parte esencial de una estrategia de defensa de la seguridad. -- Los encuestados del Benelux utilizan la biometría para identificar y autenticar más que cualquier otra región, y el 51% dice que actualmente la utiliza.

Escandinavia (Dinamarca, Noruega y Suecia)

-- Casi dos tercios (64%) de las pymes escandinavas han sufrido un ciberataque. Aún así, esta cifra se encuentra por debajo de la media mundial del 72%, lo que podría apuntar a mejores prácticas de ciberseguridad en esta región. -- Los encuestados escandinavos están más preocupados por proteger su propiedad intelectual de los ciberdelincuentes (58%), mientras que las empresas de EE. UU., Reino Unido y la Europa germanoparlante están más preocupadas por los datos de los clientes. -- El número de pymes en Escandinavia que ha experimentado situaciones en las que los ataques y el malware han sorteado sus sistemas de detección de intrusos (71%) ha superado la media mundial del 69%. -- La mayoría de los encuestados (56%) piensan que el uso de dispositivos móviles, como tabletas y teléfonos inteligentes, para acceder a aplicaciones esenciales para la empresa y a la infraestructura de TI disminuye sus exigencias en materia de seguridad. Esta cifra se encuentra por encima de la media mundial del 49%, lo que sugiere que las pymes escandinavas tienen menos confianza en los dispositivos móviles en comparación con otras regiones.

Acerca del estudio sobre el estado mundial de la ciberseguridad en las pequeñas y medianas empresas de 2019 ("Ponemon 2019 Global State of SMB Cybersecurity Study)El Ponemon Institute entrevistó a aproximadamente 2391 profesionales de TI y seguridad de TI de empresas de EE. UU., Reino Unido, la Europa germanoparlante, el Benelux y Escandinavia entre el 7 de agosto y el 30 de septiembre de 2019, utilizando un método de recopilación basado en la web. Los encuestados representaban a empresas con una plantilla de entre 100 y 1000 empleados.

